Musíme čekat. Obchodníci v Hradci se snaží přežít s okénky a rozvážkou

Vláda jako opatření proti šíření koronaviru uzavřela od 14. března většinu obchodů či hospod, pak navíc omezila volný pohyb lidí.

Začátkem dubna teprve začala s velmi opatrným uvolňováním pravidel. Od úterý už mohou fungovat sběrné dvory, od čtvrtka 9. dubna smějí otevřít za dodržení hygieny také hobbymarkety, železářství, stavebniny a prodejny jízdních kol a cykloservisy.

Restaurace a další obchody však zatím otevřít nesmějí, také omezený pohyb lidí dál trvá, a to až do konce nouzového stavu. Vláda ho vyhlásila do 11. dubna, ve Sněmovně však v úterý požádala o jeho prodloužení o měsíc.

Hradečtí podnikatelé zatím nechtějí propouštět zaměstnance. Podle nich už se ale tento stav nedá vydržet dlouho. MF DNES oslovila majitele několika známých podniků s otázkou, jak situaci zvládají. Reakce Lukáše Mytase z Hostince U Kohouta mluví za mnohé:

„Týden jsme měli zavřeno, dali jsme zaměstnancům možnost zabezpečit si rodinnou situaci, nyní se pokoušíme rozvážet jídla, ale jsme hostinec, tak to neumíme. Zatím je to opravdu spíše pokus. S péčí řádného hospodáře jsme si dělali zálohu pro případ problémů, ale tím jsme mínili nižší obrat. Pochopitelně nikdo nepočítal, že bude nulový. Při plných nákladech vydržíme měsíc do propouštění. Zaměstnanci, kteří nejsou potřeba, což je většina, jsou doma. Doufáme v pomoc státu.“

Zatímco většina obchodů má skutečně úplně zavřeno, někteří se snaží nabízet jako U Kohouta služby alespoň omezeně. Lépe je těm, kdo mají internetový obchod. Třeba výrobce čokolády Jordi’s.

„Pro zákazníky z Hradce a okolí nabízíme objednávky s osobním odběrem a jsme schopni se domluvit na předání či zásilku dovézt,“ říkají majitelé Jiří Stejskal a Lukáš Koudelka, loňští finalisté ankety Podnikatel roku.

Kavárna Café Na kole otevřela improvizované okénko 14. března, tedy v ten den, kdy vláda vše zavřela. Byla první teplejší sobota a nálada ve městě byla optimistická.

„Doufáme, že se situace opět nepřiostří a budeme moci fungovat alespoň v režimu okénka „to go”. Pro drobné živnostníky je situace velice obtížná. Nezbývá než čekat, doufat a dělat to nejlepší, co můžeme. Káva je radost, snad nám ji nevezmou a brzo budeme moci naše zákazníky řádně pohostit. Fandíme dalším podnikům, obdivujeme zdravotníky a palec nahoru novinářům,“ napsali redaktorovi provozovatelé kavárny.

O den později bylo o něco hůř, premiér v noci z neděle na pondělí 16. března oznámil, že je celá země v karanténě. Města se vylidnila, centrum Hradce zeje prázdnotou a tržby živnostníkům klesly ještě níž.

„Hospodu máme uzavřenou, prodáváme pouze z okénka, které jsme zřídili při rekonstrukci před rokem. Prodáváme především pivní speciály z malých pivovarů, nealko a drobné jídlo k pivu jako domácí hermelín, utopence, tvarůžkovou pomazánku. V tomto stavu, kdy jedeme zhruba na 50 procent, jsme zatím schopni se uživit,“ popisuje provozovatel Hostince Malý Růžek Vladimír Doležal.

Samotný e-shop nás bohužel neuživí

Živnostníci se shodují, že dlouho takto nevydrží. „Oba uzavřené obchody - jízdní kola a šicí stroje - jsou pro nás velkou finanční ztrátou, protože zaměstnáváme na 15 zaměstnanců, kteří jsou ve valné většině hlavními živiteli rodin. Náš vztah k zaměstnancům bereme velice vážně a vždy řádně a včas vyplácíme mzdy. Finanční rezervu na ně máme za současného stavu na 3 až 4 měsíce, poté bychom museli žádat banku či stát o dočasnou výpomoc,“ vysvětluje Šárka Soares, ekonomka prodejny kol Vojtěch Kulhánek.

Některým zaměstnancům proto přidělili náhradní práci, část musela zůstat doma.

I čokoládě Jordi’s by začaly existenční problémy po třech měsících. „Pak už bychom neměli na vyplácení mezd zaměstnancům, ani na nic jiného. Prodejna pro nás představuje velkou část příjmu. Samotný e-shop nás bohužel neuživí, protože se i zde prodej velice omezil,“ říkají majitelé.

Pracovní dobu zkrátili, jak jen je to možné

Problém je, že od nich odebírala zboží spousta kaváren a menších obchůdků, a ty jsou také zavřené.

„Máme obchod s potravinami a drogerií. Zavření se na nás tudíž nevztahuje. Přesto jsme zavedli opatření, která alespoň částečně chrání nás i zákazníky a respektují nouzový stav. 17. března jsme zahájili objednávkový systém, objednáte si zboží mailem a pak vyzvednete hotový nákup. Kvůli nedobrovolnému stěhování v minulém roce jsme bohužel bez rezerv, takže pokud bychom museli obchod zavřít, do existenčních problémů se dostaneme okamžitě. Úlevy z nájmu by nám v tuto chvíli výrazně pomohly,“ přidává se Petra Lorencová z obchodu Bez obalu.

Obchody zatím nepropouštějí. „Snažíme se brigádnicím poskytnout alespoň nějakou možnost výdělku, ale v rovině udržitelné pro obchod. Zkrátili jsme pracovní dobu na nezbytně nutnou a snažíme se dát přednost těm, které jsou na práci u nás závislé,“ říká Lorencová z obchodu Bez obalu.

Ve firmě Jordi’s prozatím mzdy vyplácí z rezerv: „Jsme připraveni na cokoliv. Může přijít i konkurence s velkým kapitálem na marketing a v takovém případě potřebujeme také rezervu, abychom mohli reagovat. Další postup je nejasný, uvidí se podle situace. Každopádně jsme toho názoru, že největší zodpovědnost za své zaměstnance má každá firma sama.“

Opatření vyhlášené ze dne na den zaskočilo všechny

S vládními opatřeními živnostníci většinou souhlasí, byť s výhradami. Ekonomka Šárka Soares z firmy Vojtěch Kulhánek tvrdí, že vláda měla uzavření obchodů sdělit alespoň 24 hodin dopředu, nikoliv v sobotu ráno a s okamžitou platností, kdy už část zaměstnanců byla na cestě do práce:

„Neměli jsme vůbec čas se na toto nové opatření jakýmkoliv způsobem připravit. Také vůči našim klientům náhlé opatření vyvolalo zmatek, někteří měli objednané zboží s vyzvednutím v sobotu 14. března a obávali se, abychom jim byli schopni objednávku vydat. Časté změny vlády, které obchody mají mít otevřeno a které naopak mají mít zavřeno, nepřispěly ke klidu zákazníků ani zaměstnanců.“

„V poslední řadě náhlé opatření samozřejmě znejistilo celý náš kolektiv, obavy o práci jsou pochopitelné. Přes předminulý víkend jsme vypracovali nové postupy k náhradní práci části našich zaměstnanců a situace se stabilizovala a uklidnila. Věříme, že opatření sníží riziko dalšího přenosu nákazy, a odhadujeme a přejeme si, abychom se od druhé poloviny dubna mohli vrátit k práci,“ říká Šárka Soares z firmy Vojtěch Kulhánek.

Hospodský Vladimír Doležal s opatřeními souhlasí, ale pokládá je za chaotické.

„Náladu máme zatím dobrou i proto, že se nás ani našich blízkých nemoc nedotkla. Situaci nám komplikují nezodpovědní zákazníci, kteří nechápou, že současná opatření říkají, že se člověk nemá zdržovat delší dobu na veřejnosti. Rádi by pili a diskutovali, což je v současnosti nepovolené a policií ostře hlídané,“ říká.

Město odpustí nájmy ve svých prostorách

Pomoci podnikatelům chce hradecký magistrát. Rada schválila odpuštění nájmu podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v nouzovém stavu zavřít. Vedení hradecké radnice rozhodnutí přijalo jako součást balíčku Antivirus.

„Každý v dnešní době pomáhá, jak může, a Hradec se přirozeně připojí. Odpuštění nájmů a poplatků je to první, čím můžeme co nejrychleji obyvatelům a podnikatelům situaci ulehčit,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Součástí programu Antivirus jsou opatření z rozpočtu města, poplatky, školství, kultura či zaměstnanost. „Předpokládáme, že jej budeme doplňovat o další nástroje, kterými chceme snížit další negativní dopady ve městě,“ dodává Hrabálek.