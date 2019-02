Ke stoprocentní čokoládě se musíte projíst, říkají majitelé čokoládovny

Oba přemýšleli o tom, že chtějí podnikat. Jiří si plánoval otevřít restauraci, jenže pořizovací náklady by byly příliš velké. Dohromady je nakonec dal jiný nápad, zkusili to s tradiční výrobou čokolády. A uspěli.

Příběh roku Lukáš Koudelka a Jiří Stejskal se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ně můžete v anketě ZDE.

„Do té doby jsem o ní nic nevěděl a vlastně jsem ji ani moc nejedl,“ přiznává Stejskal. Rozhodli se prozkoumat neznámé vody, které je zavedly až k mistrovi oboru. „Byl to člověk, který dováží kvalitní čokoládu ze zahraničí. Když jsme s ním tehdy mluvili, úplně nás to pohltilo. Netušili jsme, jak je svět čokolády obrovský,“ vzpomínají.

Vzdělávali se a usilovně pracovali. V roce 2012 otevřeli malou manufakturu, kde vyrábějí čokoládu Jordi´s od kakaového bobu až po tabulku. Za sedm let jejich malý podnik ušel dlouhou cestu. Dnes patří mezi čokoládovou špičku.

„První čtyři roky jsme obývali šedesátimetrovou místnost v Hradci Králové, kde jsme měli výrobnu. Před asi třemi lety jsme se přestěhovali do větší výrobny v Třebechovicích pod Orebem. Tady máme místnost na přebírání, pražení, mletí, tuhnutí a samozřejmě místnost na balení,“ popisuje Stejskal, který se svým společníkem zaměstnává dvanáct lidí.

Ti zodpovídají za jedinečnou kvalitu čokolády, která je podle nich jiná než běžně vyráběné čokolády. Podle mladých podnikatelů se kvalita odvíjí od výběru kakaových bobů v zahraničí, na Madagaskaru či v Ekvádoru. Boby ze světa putují do malého východočeského městečka i několik týdnů.

„Boby musíme přebrat, nejdříve ručně a pak přes síto. Až je tento proces hotový, musí si odpočinout. Potom boby míří do mlýnů, které je lisují. Kola, která máme, používal přímo Orion. Na závěr se utváří chuť,“ popisuje Stejskal a přitom zdůrazňuje, že na celém procesu je nejdůležitější zachování staré techniky.

Výroba jedné tabulky zabere i několik hodin. Ke stoprocentní čokoládě se prý každý musí nejprve projíst. „Je to jako s vínem. Také si hned nejdete koupit to nejdražší a nejlepší, protože to stejně nedokážete vychutnat. To samé platí u stoprocentní čokolády,“ shodují se podnikatelé.

Čokoládu Jordi´s vyváží do čtyř zemí. „Získali jsme několik evropských ocenění, díky kterým se o nás mnoho lidí dozvědělo,“ pochvalují si. Nyní plánují přesun do ještě větších prostor. „Ale chceme zachovat kvalitu. Plánujeme se zaměřit na čtyřiadvacet stálých druhů čokolády a vymýšlet limitované edice,“ dodávají.