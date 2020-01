Divadelní záchodky potřebují opravit. Opozici v Hradci vyděsila cena

Bizarní debata se rozproudila v pondělí při jednání hradeckých zastupitelů. Pod nevinným bodem „přesun finančních prostředků“ se skrývala nákladná oprava divadelních toalet.

Koalice mnohokrát slyšela poznámky o mizerně připravené dokumentaci, podle některých zastupitelů je nemravná i cena. Vládnoucí koalice opravu záchodů nakonec s malou pomocí opozičníků protlačila, avšak za cenu nepříjemného grilování.

Z jednání vyplynulo, že na rekonstrukci toalet měl původně stačit asi jeden milion korun. Divadlo však nechalo zpracovat projektovou dokumentaci v hodnotě 800 tisíc korun, která konstatovala, že pouhý milion zdaleka nestačí, a cenu projektu navýšila o dalších více než šest milionů. Dohromady má celá akce včetně papírování stát 8,2 milionu korun.

„Klicperovo divadlo - hlavní scéna se již delší dobu potýká s nevhodným stavem toalet. Toalety jsou kapacitně nedostačující. V důsledku toho se o přestávkách na dámských toaletách tvoří nevhodné fronty. Návštěvníci následně nemají prostor využít foyer divadla ke společnému setkávání a občerstvení. Velmi zastaralé sociální zařízení neodpovídá dnešním stavebně technickým a hygienickým standardům. Toalety vlivem stáří kanalizačních vpustí silně zapáchají,“ stojí kromě jiného v důvodové zprávě.

Podle mluvčího Klicperova divadla Martina Sedláčka čeká rekonstrukce všechny toalety, včetně kanalizace, která je údajně v tragickém stavu. Záchody se budou předělávat nejen ve foyer a v provozní budově pro herce a návštěvy. Největší proměnou projde sociální zařízení v patře, kde nově budou pouze dámské toalety.

„Poslední rekonstrukce toalet ve foyer se datuje do roku 2003, v prvním patře pak ještě dříve. Od té doby jimi prošlo několik milionů lidí, takže jejich životnost je již u konce. Už před 17 lety se při opravách navíc naráželo na problémy s podložím, kudy vede kanalizace. Předpokládám, že cena je opodstatněná,“ uvedl Sedláček.

Opozičníci chtěli vidět projekt, který vysokou sumu obhájí

Nejčastěji opoziční Piráti a zastupitelé Hradeckého demokratického klubu (HDK) si však stěžovali, že na obhajobu tak vysoké ceny potřebují znát projektovou dokumentaci.

„Člověk, když si to přečte, touží najít nějaké důvody, tedy projektovou dokumentaci, která obhájí takovou sumu. Potřebujeme dokumentaci, abychom mohli kompetentně zvednout ruce. Není tam nic,“ konstatoval Pavel Vacek (Piráti).

„Situace na toaletách Klicperova divadla je všeobecně známá, nikdo netouží dál zkoumat ostatní skutečnosti. Ale pokud se chcete podívat do projektové dokumentace, nic proti,“ odpověděla náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

Tím jen přihrála Pavlu Bulíčkovi (Piráti): „Nerozporujeme to, že je to potřeba. Pokud je v důvodové zprávě uvedeno, že si kupujeme projektovou dokumentaci, kterou si samo divadlo nechalo vyprojektovat, tak bych chtěl vědět, co kupuju.“

Do diskuse musela vstoupit šéfka Správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová, která popsala, co všechno se při rekonstrukci toalet musí provést, a zmínila rovněž, že pokud akce nedostane zastupitelské požehnání, letní termín oprav je nemožný.

„Pokud záchodky letos nebudou, nebude to kvůli nám, bude to kvůli nedokonalým podkladům,“ upozornil Pavel Vrbický (Piráti).

Ještě víc si přisadil Jiří Sova (HDK): „Je to připraveno mizerně, ten bod navrhuji stáhnout. Více by měli hovořit politici než úředníci a měli by být lépe připraveni. Buď jednáme o tom, co je předloženo a co je černé na bílém, anebo to tady rozpusťme, dělejte si to, jak chcete, a rozhodujte si to třeba večer v hospodě. Tady vařit takový guláš? To se na mě nezlobte, takhle se to nedělá.“

Proč oprava toalet stojí jako dva rodinné domky, divil se Fink

Zlehčit situaci se pokusil glosátor Ladislav Škorpil (HDK), jemuž tlačenice před dámskými toaletami o přestávkách naopak vyhovuje: „Protože když jdu na záchod, ty ženy ve frontě si mohu nádherně zblízka prohlédnout.“

Avšak hned po něm se debata opět značně zostřila, to když se opozice zaměřila na cenu 8,2 milionu včetně projektové dokumentace.

„Pokud jsem to dobře pochopil, na účtu je na tuto akci 8,2 milionu korun. To je cena dvou rodinných domků a předpokládám, že i v těch domcích budou nějaké záchody. Když se na to selským rozumem podíváme - já tedy nejsem stavař - tak to přece nevychází,“ pozastavil se nad finanční náročností rekonstrukce toalet hradecký exprimátor Zdeněk Fink (HDK).

Podle náměstkyně Pourové tak vysoké náklady vyplynuly z projektové dokumentace, případné nevyčerpané prostředky poputují zpět na účet městské příspěvkové organizace Správa nemovitostí a opravy budou náročnějšího charakteru:

„Ve staré budově se má řešit i vedení, čpí tam kanalizace. Nevymění se jen toaleta a kachlíky, ale bude to širší úprava.“

Náměstkyně tvrdí, že náklady hlídají. Zlaté kohoutky nebudou

„Prověřuje někdo tu dokumentaci, jestli je tam přesně to, co tam má být, nebo jestli to není předražené?“ ptala se Romana Dusová (HDK).

Věra Pourová si rýpla do minulého vedení, když zavzpomínala na rostoucí ceny při stavbě kruhové křižovatky Koruna, což pro ni údajně znamenalo největší zděšení.

„Od té doby vyžaduji, aby byly všechny akce pečlivě sledovány včetně finanční otázky a přesného vybavení. Rozhodně netoužím po tom, abychom někde měli zlaté kohoutky,“ řekla Pourová

Jan Čáp (KPH) sice nakonec pro rekonstrukci ruku zvedl, avšak posteskl si, že Hradec nemá investiční komisi, která by kromě jiného kontrolovala oprávněnost nákladů i nezbytnost celého projektu.

„A zdá se, že bude rozhodnuto, že ji ani nepotřebujeme. Ta by přitom přesně takové věci měla posoudit a ne jen nějaké stadiony,“ zmínil nekonečný příběh (ne)stavby fotbalové arény.

Výsledek debaty? Letní oprava divadelních záchodků se konat bude. Koalice hlasovala „pro“ kromě nepřítomného náměstka Martina Hanouska jako jeden muž, pomohly i čtyři opoziční hlasy. Naopak kolektivně se zdrželi pouze zastupitelé HDK.