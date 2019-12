Klicperovo divadlo přece jen uvede Spáče, nikoliv však od Woody Allena

Hra bude vycházet ze stejnojmenné knihy anglického spisovatele a otce science fiction H. G. Wellse, autora Války světů, Ostrova Dr. Moreaua či Nevidiitelného.



„I když jsme společně s pražskou agenturou Aura-Pont vyvinuli veškeré úsilí k získání autorských práv k původní adaptaci a byly již dohodnuty finanční podmínky, na definitivní souhlas k uvedení od americké strany stále čekáme. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny závazné lhůty, rozhodli jsme se po dohodě s tvůrčím týmem na výsledek již nečekat,“ uvedla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.



Scénář filmu z roku 1973, do něhož Allen obsadil svou tehdejší partnerku Dianu Keatonovou, pro divadlo upravili režisér Adam Skala a dramaturg Martin Satoranský.



„Dramaturg Martin Satoranský s režisérem Adamem Skalou připravili nový text Až spáč procitne, který postavami a dějově vychází z knižní předlohy, z níž vycházel Allenův film. Již v průběhu prosince jsme zkoušeli nový text, vše vyvrcholí generálkami po vánočních svátcích,“ dodává umělecký šéf Pavel Khek.

Klicperovo divadlo získalo předběžný souhlas k uvedení hry na začátku roku ještě předtím, než zveřejnilo letošní dramaturgický plán. V sobotu v den premiéry o tom znovu jednalo, avšak jen pár hodin před představením jej raději zrušilo. Divákům se omlouvalo, rozeslalo jim upozornění, ale někteří se to dozvěděli až v sobotu večer před studiem Beseda.



Premiéra inscenace Až spáč procitne bude v pondělí 30. prosince ve Studiu Beseda, první repríza se kvůli už zaplněnému lednovému hracímu plánu uskuteční ve středu 5. února.



Vlastnit, nebo být vlastněn

Na jevišti tedy nebude intelektuál Miles Monroe jako v grotesce newyorského klasika z roku 1973, ale Graham Griffin, který se chtěl jenom pořádně vyspat.

„Když se ale probudil, nevěřil vlastním očím. Svět ovládají mocné obchodní korporace, všichni a všechno je na prodej a on sám je uctíván pomalu jako bůh. Než si ale pořádně stihne uvědomit, co se s ním děje, je zatažen do víru povstání, revolucí a brutálního boje o moc. Je totiž Spáčem. A kdo ovládá Spáče, ovládá vše,“ říká dramaturg Martin Satoranský.

Román Herberta George Wellse z roku 1910 pojednává o dystopické technokratické společnosti, která se řídí jednoduchým pravidlem: Vlastnit, nebo být vlastněn.

„Původní autorská adaptace na pomezí sci-fia grotesky se vůbec poprvé pokusí připomenout pozoruhodné dílo, které ukazuje vizi budoucnosti až nebezpečně blízkou naší realitě,“ říká režisér.

Herecké obsazení zůstává stejné: Anna Peřinová, Kryštof Bartoš, Filip Richtermoc, Jan Vápeník, Lubor Novotný, Michala Gatialová, Michal Lurie, Vojtěch Říha a William Valerián.