Hradec chce, ať stát střelnici přesune. Posudky našly rozpor se zákonem

Ještě loni na podzim se na městě o stěhování střelnice z Malšovic, která patří ministerstvu obrany, mluvilo jen opatrně. Nyní se však zdá, že přemístění je jisté.



Na hluk si obyvatelé Malšovic a Malšovy Lhoty stěžovali už léta. Kritika zesílila, když ministerstvo v roce 2016 zakázalo jakýkoli rozvoj v okolí. Loni ještě přitvrdilo, když své zájmové území výrazně rozšířilo o rozvojové plochy v Malšově Lhotě. To už se ozvali nejen pobouření vlastníci nemovitostí, ale znepokojení dalo poprvé najevo i město.

Hradec po prostudování odborných posudků, které konstatovaly, že ministerstvo obrany postupovalo v rozporu se zákonem, přestal vystupovat v roli podřízeného. Vedení resortu sice svou chybu nepřiznalo, avšak požádalo město, aby vytipovalo lokality pro přestěhování střelnice.



Do užšího výběru se nakonec dostala čtyři místa, kam by se mohla z Malšovic přestěhovat. Přestože jde o neveřejný materiál, redakce MF DNES má plán vytipovaných míst k dispozici.



Kam se střelnicí? Radnice vybrala jiná místa v okolí Hradce

Odbor hlavního architekta nakonec dospěl k názoru, že střelnice by se mohla přemístit buď do lokality zvané Dehetník u Divce, na návrší Pašát u Urbanic, případně do území mezi bývalou cihelnou a průmyslovým areálem ČKD v Plotištích nad Labem. Do výběru se nakonec dostala i lokalita v sousedství Předměřic nad Labem, ale dá se očekávat, že od té se nakonec město odvrátí kvůli blízké zástavbě.

„Na ministerstvu jsme měli dvě jednání a jednou z variant řešení hluku je i přemístění střelnice. Dohodli jsme se, že město nějaké lokality vytipuje, předložili jsme jich asi sedm, ministerstvo si vybralo tři a chtělo je ještě upřesnit,“ říká Jiří Langer (ANO), zastupitel určený pro územní plán.

„Varianty jsou ve městě dvě. V okolí Hradce jsou však vytipované další lokality, které jsou ve vlastnictví ministerstva a kde si tedy může vybrat dle svého uvážení,“ doplňuje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Město by chtělo dosáhnout toho, aby stát střelnici ztišil

Současně s případným přemístěním střelnice chce Hradec otevřít i otázku ústupků v hlukovém pásmu kolem Malšovy Lhoty.

„Pokud by se nám podařilo domluvit přemístění, stejně to bude běh na dlouhou trať, podle mě jde o příštích deset let. Bylo by ale skvělé, kdyby se co nejdříve podařilo omezit hluk, protože rámus ze střílení je opravdu strašný. Jednáme rovněž o tom, aby původní nezákonné vymezení území bylo nahrazeno něčím lepším,“ upozorňuje Langer.

Podle Bláhy má město slušné vyhlídky na oboustranně výhodnou dohodu: „Střelnice nesplňuje požadavky mezinárodní střelby, tudíž tam ministerstvo obrany nemůže pořádat všechny soutěže. Střelnice, tak jak si ministerstvo vytyčilo chráněné území, výrazným způsobem zasahuje i do území s výstavbou. Má negativní vlastnosti pro obě strany, které bychom naším návrhem mohli upravit.“

„Předložili jsme ministerstvu právní posudky, které říkají, že jeho postup není zcela podle zákona. Čekáme na odezvu, zda je ministerstvo ochotno bavit se o stanovisku, které by jej upravilo,“ říká Bláha.

„Hluk ze střelby, který musí snášet obyvatelé Malšovic a Malšovy Lhoty, je dlouho neřešený problém. Pokud se radnice s ministerstvem dohodne na přesunu, bude to pro město ohromné plus,“ konstatuje pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Čekají i vlastníci pozemků, kde by mohlo stát až 90 domů

Na vyjádření ministerstva obrany čekají nejen obyvatelé Malšovy Lhoty, ale i vlastníci pozemků, na kterých by podle studie mohlo stát na 90 nových domů včetně parku.

„Ministerstvo určitě trochu couvne, protože ví, že konalo špatně. Měli jsme pravdu, když jsme upozorňovali, že je to nezákonné. Smutné je, že kdybychom se neozvali, vše by zůstalo při starém,“ domnívá se Roman Dunda, jenž si pozemek u Malšovy Lhoty pořídil před 25 lety, ještě v době, kdy figuroval v územní rezervě pro bydlení.

Za pravdu mu dává i Langer. „Co se dělo předtím, tedy že se vůbec nic neřešilo, ač to všichni věděli, raději nechci komentovat,“ dodává zastupitel určený pro územní plán. Podle něj je však eventuální výstavba v porovnání s omezením hluku druhořadá.

„Střelnice nyní brání developerským žralokům rozjet v Malšově Lhotě rozsáhlou výstavbu. Dohromady by bylo teoreticky možné nově prostavět přes 300 tisíc metrů čtverečních pozemků, které jsou převážně vedeny jako zemědělská půda. Tento scénář je však naprosto nepřijatelný,“ tvrdí Dohnal.

„Osobně si dovedu představit, že město otevře pro výstavbu pouhý zlomek pozemků při současné zástavbě, a to ještě v několika etapách rozložených do více let, kdy se bude vyhodnocovat například dopad na dopravu. Více nových domů by zejména Úprkova ulice dopravně neunesla,“ míní Dohnal.