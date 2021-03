Police Symphony Orchestra hraje v Náchodě pod okny špitálu zdravotníkům

Muzikanti hráli u buněk, kde se lidé testují na covid-19, i pod okny chirurgie či anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Koncertům věnovali jednu sobotu koncem února a další dvě v březnu.

„Koncerty pro nemocnici mají nepopsatelnou sílu. Úsměvy, šťastné oči za respirátory a mávání z oken od zdravotníků i pacientů,“ neskrývali spokojenost hudebníci.

„Naší hudbou chceme dodat trochu radosti a energie statečnému personálu nemocnice v nekončícím boji s tím neřádem. Aspoň na chvilku jim pomoct zapomenout na současnou situaci a vrátit myšlenky do normálu. Podle ohlasů se to daří, což nás neskutečně těší. Má to smysl a baví nás to,“ glosovali muzikanti na sociálních sítích.

Konferenciérka orchestru Lucie Peterková vysvětluje, že soubor nejdřív o žádnou medializaci svých nemocničních beneficí nestál, aby to nevypadalo jako chlubení. Jenže záběry z koncertů, které pořídili kolemjdoucí či zdravotníci, se stejně začaly objevovat na sítích.

Pak se navíc ke kapele přidal při jednom hraní fotograf Martin Kábrt, jehož zaujala atmosféra na nemocničním dvoře. A vyslal do světa působivé fotografie.

„A tak jsme se postupně přestali bránit. Třeba to někde někoho inspiruje a budou nás následovat. Podstatná je ale také ochota a vůle pana ředitele Macha, který je fakt neskutečný bourák. Hlavně lidsky! Protože i on tím pádem musí věnovat své soboty pobytu v práci a od začátku tohle naše muzicírování všemožně podporuje. Za to jsme mu vděční,“ podotýká Peterková.

Muzikanti teď vyjíždějí hrát jen s malou kapelou, která nacvičí na jediné zkoušce několik songů. Pod okny už s nimi zpíval herec a zpěvák Jan Sklenář nebo violoncellistka Karolína Soukupová.

Říkají si PSO-PSO (Potulná Součást Orchestru PSO). Za sebou mají dosud sedm odehraných setů na čtyřech různých místech v dolní i horní nemocnici. Chystají se zahrát i v sobotu 27. března, dokonce s novými písničkami, aby se neopakovali.

Když ředitel oblastní nemocnice Jan Mach bilancoval extrémně náročný únor, kdy denně přijímali průměrně 16 pacientů s covidem-19 a kvůli naplněné kapacitě dokonce museli převézt 15 pacientů až na jižní Moravu, nezapomněl poděkovat členům orchestru za porci léčivé hudby.



„Možná i jejich hudba přispěla, že se při ní začala probouzet jedna mladší pacientka na umělé plicní ventilaci, kterou poté od ní tým zdravotníků odpojil. Lékař se o tuto radost podělil s muzikanty. Každé probuzení po umělé plicní ventilaci je nyní tak trochu malý zázrak, vždyť pacientů v takto vážném stavu skoro polovina umírá,“ poznamenal Jan Mach ke koncertu v závěru února.

Nad probouzením pacientky si muzikanti i zaslzeli.

„Jsou to i pro nás moc dojemné momenty, když se najednou otevřou elektrické dveře garáže u anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vystoupí čtyři zahalení zdravotníci, kteří vypadají jak z NASA, zamávají, chviličku si zatančí a zase jdou za pacienty. Nebo nám alespoň zamávají z oken, případně vylepují vzkazy typu: DĚKUJEME! To nás utvrzuje v tom, že to celé dává smysl,“ dodává Lucie Peterková.