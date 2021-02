Na Trutnovsku už v lednu převládla britská mutace viru, zasáhla i Náchodsko

Výsledky vyplynuly z celogenomové sekvenace virových vzorků nasbíraných od 5. do 10. ledna. Používá se k monitorování epidemie tam, kde vznikají ohniska například s velmi rychlým šířením viru nebo netypickým průběhem nemoci u pacientů.



Právě Trutnovsku je podle ministerstva zdravotnictví aktuálně okresem s nejrychleji se šířící nákazou.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) prověřuje vzorky s podezřením na britskou mutaci. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas než dosud uváděných 15 minut.

Rozšíření variant není podle odborníků ze SZÚ v Česku rovnoměrné. Vzorky z Trutnovska a Náchodska SZÚ zkoumal mimo jiné kvůli tomu, že ČR dostala už dříve varování z Německa o výskytu britské varianty a možnému rozšíření do Královéhradeckého kraje. Důvodem bylo také rychlejší šíření nemoci na Trutnovsku a vysoká zátěž tamní nemocnice.

Do testování byly zařazeny i vzorky z pražské laboratoře, celkem jich SZÚ prověřil přes devadesát. Královéhradecký kraj patří k regionům, kde byla britská mutace už dříve potvrzena.



Pacienti se převáželi až do Jihomoravského kraje

Nemocnice v Královéhradeckém kraji jsou kvůli šíření nákazy covidu-19 takřka přeplněné. Region je druhý nejhorší v republice co do počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Krajský koordinátor akutní covidové péče řešil v úterý odvoz patnácti pacientů z náchodské nemocnice do Jihomoravského kraje.



Devět pacientů v noci převážela vysokokapacitní sanitka Fénix pražské záchranky z Náchoda do nemocnice v Kyjově. Sanity mířily také do Boskovic a Brna. Kolona se vydala na silnice po 22. hodině za doprovodu policie.

Zdravotní stav pacientů byl středně závažný, většině záchranáři poskytovali kyslíkovou terapii.

„Vycházíme vstříc těžce zkoušeným regionům. Požadavek o pomoc jsme přijali od kolegů ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, převoz pacientů vychází z rozhodnutí centrálního řídicího týmu a národního koordinátora intenzivní péče,“ řekl ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.