Nemocnice v Královéhradeckém kraji už nemají lůžka, pacienty odvážejí

18:42

Nemocnice v Královéhradeckém kraji jsou kvůli šíření nákazy covidu-19 zcela přeplněné. Region je druhý nejhorší v republice co do počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Krajský koordinátor akutní covidové péče řeší odvoz 15 pacientů z náchodské nemocnice do jiných krajů.