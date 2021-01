Polický velkoorchestr bude šířit dobrou náladu živě z obecních rozhlasů

Obecní rozhlas obvykle slouží zkoušce sirén, zprávám o pohřbech či o kontumaci psů a koček, jen občas v něm zaškrábe starý singl s dávnou hitovkou, někde dechovka, jinde Walda nebo Zagorová. Tentokrát má šanci spustit velké těleso.

Za odvážným projektem „Na slyšenou“ stojí muzikanti z Police Symphony Orchestry, kteří 30. ledna zahrají živě z městských a obecních rozhlasů.

„Cílem je vnést do veřejného prostoru pozitivní náladu prostřednictvím živé kultury, samozřejmě s veškerým respektem a ohledem na bezpečnost v aktuální situaci. S orchestrem chceme poukázat na to, že i v těžké době je potřeba hledat cesty, jak dostat živou kulturu k publiku. Cítíme, jak je nezbytné hledat i cesty k sobě navzájem, a to v jakékoliv době,“ vysvětluje záměr zakladatelka tělesa Petra Soukupová.

Kulturu nezastavíš Orchestr se akcí hlásí k iniciativě #kulturunezastavis, založenou pražským souborem Cirk La Putyka. Iniciativa chce publiku v období pandemické krize přinášet živou kulturu. Bezpečně a s respektem k vládním nařízením. V průběhu pandemie se už umělcům pódiem mnohdy staly ulice, dvorky, vitríny obchodů a hledištěm okna a balkony bytů či nemocnic nebo domovů důchodců. K iniciativě se připojily profesionální nebo amatérské soubory a instituce z celé České republiky například v happeningu Majáky české kultury.

„Myslím, že v každé době je málo pozitivních zpráv, natož pak v této. Rádi bychom tak k co nejvíce lidem dostali obyčejnou radost prostřednictvím naší hudby. Snad to potěší,“ dodává.

Samosprávy měst a obcí se mohly připojovat do pátku 29. ledna. Stačilo poslat e-mail na adresu naslysenou@policesymphony.cz a v něm třeba jen „Jdeme do toho“, potřebné informace obdržely obratem.

Součástí příprav je i podpora na sociálních sítích, kterou orchestr pro obce předpřipravil a přihlášeným tak poskytl možnost, aby se o událost podělili s obyvateli a přizvali je k poslechu. Necelý týden před spuštěním se k projektu přihlásilo 40 měst a obcí.

„S desítkami dalších koordinátoři z řad orchestru jednají. Připojují se města napříč celou Českou republikou. Oslovování měst a obcí jde zatím naprosto bez problémů, nesetkáváme se s žádnými negativními ohlasy. Nejčastěji jsme dotazováni na repertoár. Slíbit můžeme Krkonošské pohádky, lyrikálové Hladiny s Honzou Sklenářem, zazní hitovka Warvick Avenue v podání Karolíny Soukupové a Mišíkův Sluneční hrob,“ říká členka orchestru, jedna z koordinátorek Pavlína Nosková.

Šedesátičlenné polické těleso vždycky myslelo na druhé, vždyť na dobročinnost, ať už na péči o seniory, děti i zvířata, na ekologii a kulturu za deset let existence dalo 1 813 719 korun. Teď vlivem okolností a vlády musí myslet i na sebe.

Amatérští muzikanti, s nimiž vystupovali Jan Cina, Vendula Příhodová, Jan Sklenář či Dasha, přišli s projektem #1050. Hledají 1 000 lidí, kteří by pravidelným příspěvkem ve výši 50 korun pomohli udržet v chodu početné těleso. Měsíční fungování totiž PSO stojí přibližně 50 tisíc. Více na platformě Darujme.cz.