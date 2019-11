Památkám v Hradeckém kraji ubylo turistů, zlaté sezony Kuksu skončily

Hlavní turistická sezona skončila o uplynulém víkendu. Zatímco hrad Trosky a Grabštejn či zámek Hrubý Rohozec v Libereckém kraji si oproti roku 2018 polepšily, památky ve východních Čechách letos tolik netáhly.

Nejvíc návštěvníků přilákal hospitál v Kuksu, areál zámku v Ratibořicích a zámek v Opočně. Do „černých čísel“ se však v meziročním srovnání dostal pouze státní zámek Náchod, který znovu překonal čtyřicetitisícovou návštěvnost (42 500) a přilákal o 2 500 výletníků více.

Osvědčily se speciální prohlídky půd, kaple, kostýmované a prázdninové dětské. Nejlepšími měsíci byly červen a srpen.

„Prázdninové prohlídky pro děti jsou navštěvované nejvíce, letos se jich zúčastnilo o tisíc dětí více než v loňském roce. V sezoně přijelo i hodně lidí z Polska,“ sdělila Lucie Prokopová z náchodského zámku. Bilanci ještě vylepší adventní prohlídky.

V roce 2015, kdy se hospitál v Kuksu otevřel po velké rekonstrukci za stovky milionů, si vstupenku koupilo 139 tisíc lidí. Od té doby návštěvnost trvale klesá. Vloni byla 96tisícová, letos si lazaret pro vysloužilé vojáky ke konci října prohlédlo 77 tisíc platících.

Zatímco na jaře zájem kopíroval loňské statistiky, v letních měsících přišel největší propad. V červenci Kuks prodal o osm tisíc vstupenek méně, stejně tak září bylo nejslabší za posledních pět let.

Kuks přitom před sezonou představil smršť novinek a památkáři připravili od rekordního roku 2015 největší doplnění interiérů na základním prohlídkovém okruhu. Přibyla barokní knihovna nebo ložnice chovanců, došlo ke změně v organizaci prohlídek. Hospitál sezonu zahájil s týdenním předstihem už v polovině března.

Návštěvnost Kuksu poklesla, tržby jsou však jako vloni

Kastelán Libor Švec přesto sezonu hodnotí jako dobrou: „Je znát, že to byla pátá sezona po obnově. Přestože areál hospitálu byl plný, lidé už takový zájem o prohlídky nemají jako dřív. Jdou třeba na jeden okruh, ale už ne na tři nebo čtyři najednou jako v letech 2015 a 2016. Sezonu hodnotím kladně, návštěvnost je v porovnání s památkami v okolí stále nadprůměrná, z hlediska tržeb srovnatelná s předchozí.“

Do tržeb se kromě prodaných vstupenek promítají příjmy z prodeje upomínkových předmětů, ubytování nebo pronájmů. Na vzestupu je zájem o vzdělávací akce.

Návštěvu, a to nejen Kuksu, mohly negativně ovlivnit uzavírky na Hradecku, především opravy silnic v Jaroměři. Od července navíc přestaly kvůli rekonstrukci železniční stanice v Jaroměři přes Kuks do Dvora Králové jezdit vlaky. „Nedokážu vyhodnotit, jak velký vliv to na návštěvnost mělo, ale svou roli to sehrát mohlo,“ poznamenal kastelán.

Barokní areál opět posbíral několik významných cen, v říjnu ocenění Historica Opera jako významný příklad ochrany a revitalizace architektonického dědictví. Poslední možnost vyrazit na prohlídku je o dvou listopadových víkendech (16. a 17. či 23. a 24.), kdy se na Kuksu konají vánoční trhy.

Do Ratibořic míří lidé jen, když je pěkné počasí

Značné ztráty počítá také zámek v Ratibořicích na Náchodsku, stejně jako hospitál měl nejhorší sezonu za posledních pět let. Propad je zejména u mandlu a mlýna. Vloni byla návštěvnost 78 tisíc lidí, letos 54 tisíc.

„V našem případě hraje velkou roli počasí, ať už chladné, nebo naopak příliš horké. Oba tyto extrémy se tady podepisují. Lidé chodí venku a jakmile vědí, že bude nepříznivé počasí, tak se sem vůbec nevydají,“ míní kastelán Ivan Češka.

Nižší zájem mohla způsobit velká nabídka akcí v regionu a zdražení vstupného. „Naše nabídka je stálá a záleží na návštěvnících, co si vyberou. V případě mlýna a mandlu mohlo hrát roli také to, že jsme zvedli vstupné,“ dodal.

Příští rok bude v Ratibořicích ve znamení 200. výročí narození Boženy Němcové, památkáři ve spolupráci s radnicí v České Skalici a dalšími subjekty chystají doprovodné akce.

Na jaře začala celková rekonstrukce zchátralého bytového domu u zámeckého parku a hlavního parkoviště v Ratibořicích. Oprava domu skončí do poloviny příštího roku, kromě bytů zde budou sklady.

Prozkoumají, v jakém stavu jsou kopie Braunových soch

Na Kuksu se pustili do průzkumu venkovních kopií soch z cyklu Ctnosti a Neřesti od Matyáše Bernarda Brauna.

„Cílem průzkumu je vyhodnotit stav všech kamenných kopií, které obklopují areál. Po dokončení zpracujeme restaurátorský záměr, jenž navrhne opatření nutná pro konzervaci nebo doplnění kamenných prvků,“ sdělila Lucie Bidlasová, mluvčí Národního památkového ústavu v Sychrově.

Na příští sezonu hospitál plánuje další doplnění mobiliáře a nové aktivity pro rodiny s dětmi.