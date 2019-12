V Orlických horách staví školu pro hendikepované, potřebují 10 milionů

Uprostřed Orlických hor v patře bývalé obecné školy v Bartošovicích sídlí malá speciální základní škola. Má jen dvacítku žáků, přesto je nepostradatelná pro rodiny z okolí, které mají doma děti s mentálním či kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra.

Škola sdílí objekt ještě s obecní mateřinkou v přízemí, současné prostory však jejím potřebám nedostačují.

K dispozici jsou jen tři učebny, patnáct učitelů, asistentů a dalších pracovníků se tísní ve sborovně o velikosti čtyři na čtyři metry. Přitom kromě výuky si musejí najít místo také na terapie nebo dospávání dětí po epileptických záchvatech. Nově navíc část prostor zabírá také denní stacionář, který při škole vznikl letos v září.

„Otevřeli jsme ho pro žáky, kteří od nás vzhledem k věku museli odejít a najednou neměli kde být. Jejich rodiče pracují, nemohou si dovolit zůstat s nimi celý den doma. Oddělili jsme proto část z jedné třídy, která nyní slouží stacionáři. Máme tam nyní tři klienty, ale je to opravdu velmi náročné,“ líčí ředitelka školy Bronislava Havlíková potíže s nedostatkem místa.

Kromě tří učeben je v patře současné školní budovy už jen koupelna a sociální zařízení, ani počet toalet však potřebám školy nestačí. Chybí školní družina, místnost pro terapie nebo pro dospávání dětí po epileptických záchvatech.

Dárci už shromáždili půl milionu, sbírka pokračuje

„Kvůli tomu, že jsme v prvním patře, řešíme bezbariérovost. Minulou zimu tu byly výpadky elektřiny i dvakrát v týdnu, což je pro nás problém. Nefunguje totiž plošina. Musíme proto vzít děti do rukou a nosit je po schodišti, což pro ně není příjemné, a ani po personálu to nemohu moc chtít. Děti jsou už velké a těžké a je to proto velmi nebezpečné,“ upozorňuje ředitelka.

Škola se proto rozhodla, že si postaví vlastní budovu, která bude bezbariérová. Roste už od jara hned vedle obecní školy. Náklady by měly dosáhnout 18,5 milionu korun. Samotná škola však do objektu investovat nemůže, protože od státu dostává jen prostředky na provoz.

Staví proto Sdružení Neratov. Část investuje z vlastních zdrojů, na zbytek vypsalo už na jaře veřejnou sbírku. Potřebuje celkem 10 milionů korun. Dosud se na kontě nashromáždilo zhruba půl milionu.

„Bohužel na stavbu speciální základní školy, a ještě k tomu soukromé, nelze čerpat žádné státní nebo evropské dotace. Děláme proto fundraising, oslovujeme firmy,“ říká mluvčí sdružení Antonín Nekvinda.

Přispívají hlavně drobní dárci z řad lidí nebo okolních firem. Peníze chce do Neratova poslat také Královéhradecký kraj. Příspěvek schválila rada, projít ještě musí zastupitelstvem.

„Sdružení Neratov podporujeme, protože jeho činnost má dosah na Královéhradecký a též i Pardubický kraj. Na výstavbu speciální školy a odlehčovací služby pro děti s postižením chceme přispět z rozpočtu pěti miliony korun,“ potvrzuje hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

Součástí bude odlehčovací služba i stacionář

Prostory školy budou v přízemí nové budovy. Kapacita zůstane stejná jako dosud, 25 žáků. K dispozici proto budou i nadále tři učebny, navíc vznikne cvičná kuchyňka se sborovnou, odpovídající sociální zařízení, ředitelna a vstupní hala se šatnou a dostatkem místa na parkování vozíků a kočárků.

Další zázemí bude v podkroví, kde vzniknou dvě terapeutické místnosti a čtyři pokoje pro odlehčovací službu.

„Pokoje budou určené pro rodiny, které se dostanou do nějaké tíživé životní situace nebo si jen potřebují odpočinout. Služby terapií budou využívat jak děti z naší školy, tak klienti stacionáře. Takto jako celek to bude nadstandardní služba,“ říká Havlíková.

Právě kombinace se službami stacionáře a odlehčovací služby umožní sdružení získat příjem, z něhož bude moci úvěr na stavbu objektu splácet. „Máme to spočteno tak, aby nám to vyšlo. Nejde tedy jen o stavbu školy, ale také dalších služeb,“ přiznává Nekvinda.

Dělníci nyní pracují na stavbě střechy. Zásadní je, aby se ji podařilo dokončit, než nastoupí tuhá zima. Práce by pak měly pokračovat uvnitř. Pokud vše půjde podle harmonogramu, mělo by být hotovo o prázdninách a provoz školy by se měl přesunout již od září.

„Naše současné prostory bychom chtěli ponechat pro denní stacionář. Pro něj jsou naprosto vhodné a vejde se do nich i terapeutická místnost,“ dodává ředitelka.