Odlehlý Neratov táhne. Spolek staví poutníkům dům, do Polska povede most

Odsun Němců a rozhodnutí o demolici kostela odsoudily vesničku na odvrácené straně Orlických hor k zániku.

Začátkem devadesátých let sem život navrátilo až Sdružení Neratov, které se spolu s farářem Josefem Suchárem postaralo nejen o obnovu mariánského poutního chrámu, jejž proslavila unikátní prosklená střecha, ale také o vybudování chráněného bydlení a chráněných dílen.

Právě klienti a zaměstnanci sdružení doslova postavili téměř zaniklou vesnici na nohy. Kromě turistické chaty provozují hospodu, obchod, zahradnictví, kuchyň, prádelnu a také chráněné dílny nejen v Neratově, ale i v nedalekých Bartošovicích, Žamberku a Králíkách.

Nebývalý rozkvět zažívá Neratov hlavně v posledních letech. Předloni tu dokončili stavbu vlastního pivovaru, který stojí jen pár kroků od místní hospody. Zdejší pivo Prorok sází na žatecký chmel, hanácký slad a kvalitní horskou vodu.

Stával tu kamenný most, nyní budují dřevěnou lávku do Polska

Nyní rostou v Neratově současně hned dva objekty a další přibude v příštím roce. Všechny poslouží právě turistům.

Jako první se ještě letos v prosinci otevře Jánský most, který překlene Divokou Orlici a spojí Neratov s Polskem. Dřevěná lávka dlouhá 22 metrů a široká 2,5 metru roste hned vedle pivovaru v samém centru vesnice v místech, kde kdysi stával kamenný most ještě z dob, kdy sousední Kladsko bylo součástí českých zemí. Sloužit bude pro pěší a cyklisty, ale v případě nutnosti unese i osobní auto.

„Nyní se betonují paty mostu z české i polské strany a budou se navážet díly na montáž mostovky. Zatím jdou práce podle harmonogramu, takže by se vše mělo stihnout podle plánu,“ říká mluvčí Sdružení Neratov Antonín Nekvinda.

Spojnice obou zemí za 1,5 milionu korun vzniká v rámci projektu Českopolská hřebenovka – východní část, do níž kromě obnovy turistického značení spadá také stavba rozhleden na Velké Deštné, v Olešnici v Orlických horách, ve Vysoké Srbské a na Novém Hrádku na Náchodsku.

Další vyhlídky vzniknou v Polsku a právě Neratov bude jednou ze spojnic, která turisty zavede z české hřebenovky k severním sousedům.

Nové infocentrum dá tipy na výlety na obou stranách hranice

V rámci téhož projektu vybuduje v příštím roce Neratov také informační centrum. „Vznikne v místech bývalé čistírny odpadních vod, která stojí po levé straně cesty z návsi ke kostelu. Nyní se hodnotí nabídky ve výběrovém řízení. Zhotovitele bychom měli mít ještě letos a stavět se má v příštím roce,“ sděluje Jaroslav Štefek z Euroregionu Glacensis, který projekt hřebenovky administruje.

Hotovo má být za rok na podzim. Předpoklad nákladů činí 5,6 milionu korun bez daně. Moderní infocentrum nabídne turistům kromě informací o samotném Neratově tipy na výlety, a to nejen na trase orlickohorské hřebenovky, ale i v polském příhraničí.

Propagovat by mělo také nedaleký kostel svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici, o jehož záchranu se nyní snaží obec Bartošovice, a to za pomoci neratovské farnosti.

Kostel už dostal novou střechu a nyní se pracuje na dalších opravách, které mají památku zakonzervovat, aby dál nechátrala. Z Bartošovic k ní má vést naučná stezka podél Divoké Orlice.

Ve společenském domě vznikne zázemí pro svatby i poutníky

Zatímco nové neratovské infocentrum je teprve na papíře, další nová stavba v osadě pod severním svahem Orlických hor už roste do výšky. Jde o společenský dům, který vzniká vedle pivovaru při výjezdu z Neratova na Orlické Záhoří.

Vítat má hlavně organizované skupiny a sloužit bude i jako zázemí pro svatby, kterých se v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ročně koná na padesát. V objektu vyroste společenský sál, kavárna a občerstvení.

„Často k nám jezdí celé autobusy poutníků a naše hospoda pak kapacitně nestačí. Sál proto bude sloužit pro hromadné zájezdy a svatby. V patře bude několik pokojů pro svatebčany a v suterénu lahvárna pivovaru, chráněná dílna a prostory pro potravinovou banku,“ popisuje farář Josef Suchár.

Občerstvení by mělo v budoucnu nabídnout místní pivo z tanku. Ten však zatím součástí projektu není. Počítá se i s tím, že by z pivovaru vedl do nového objektu speciální pivovod, kterým se má v budoucnu tank plnit.

Stejně jako kostelu i novému společenskému domu má v budoucnu dominovat sklo, které bude tvořit delší stěny společenského sálu, jehož výška bude přes dvě patra až po sedlovou střechu. Ze sálu i kavárny povedou dveře na terasu s výhledem na Divokou Orlici.

„Nyní osazujeme krovy. Hrubá stavba by měla být hotová do Vánoc, aby práce uvnitř mohly pokračovat přes zimu,“ plánuje Antonín Nekvinda.

Společenský dům by měl stát zhruba 25 milionů korun, další peníze spolkne vybavení. Sdružení Neratov našlo partnera, s nímž založilo novou firmu, která dům staví a bude provozovat. „Máme v ní 51 procent. Peníze máme z vlastních zdrojů a z úvěru,“ dodal.

Neratovští budou muset řešit i zatékání do kostela s odvážnou střechou:

VIDEO: Do kostela v Neratově zatéká prosklenou střechou