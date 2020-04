Vařili jsme čaj z nové náchodské minerálky. Chuť po soli a modrá barva

12:00 , aktualizováno 12:00

Tři měsíce od otevření Malých lázní v Náchodě se lidé nepřestávají podivovat chuti nové minerální vody Jan. Obsahuje totiž násobně víc minerálů oproti někdejší známé, ale nyní nečerpané Idě. Někteří si z minerálky znovu zkoušeli uvařit čaj i kávu. My to zkusili také. Podle odborníků je to ale nesmysl.