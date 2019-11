Lázně Priessnitz zakoupily rozpadající se lázně v Bělovsi v Náchodě

Na předání areálu firmě z Jeseníku upozornil ve čtvrtek na sociálních sítích David Troutnar, který v Bělovsi dosud působil jako správce a v opuštěných lázních občas zařizoval některé opravy.

Záznam o novém majiteli je už k nahlédnutí v katastru nemovitostí. Jedná se o několik domů se zdevastovanou kolonádou, parkem a uzavřeným pítkem minerálky na pravém břehu Metuje.

iDNES.cz se pokoušel kontaktovat ředitele Priessnitzových léčebných lázní Romana Provazníka, ale jeho vyjádření bude možné získat až v dalším týdnu. Na telefonát a zaslaný dotaz k prodeji nereagoval ani Ján Bobovský, který je jednatelem firmy IDA SpaMed a členem představenstva akciové společnosti Lázně Běloves, v jejímž vlastnictví byl dosud areál.

Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka změnu vlastníků potvrdil, ale blíže se k ní nechtěl vyjadřovat. Zápis v katastru je podle něj čerstvý.

„S provozem a lázeňstvím mají Priessnitzovy léčebné lázně zkušenosti. Pro mě to jsou po letech asi nejvhodnější kandidáti, kteří se tu ukázali v souvislosti se starými lázněmi. Pokud by noví vlastníci chtěli a zahájili nějaká jednání s městem ohledně partnerství, my se nebudeme bránit. Oni mají bohatou zkušenost, i když ne s minerální vodou, protože lázně v Jeseníku jsou založeny na trošku jiném principu,“ řekl místostarosta Čtvrtečka (ČSSD).

Priessnitzovy léčebné lázně vykázaly za rok 2018 hospodářský výsledek po zdanění 43 milionů korun, tržby v lůžkové části činily 278 milionů. Jako přírodní léčivý zdroj využívají klima a vodoléčbu založenou na poznatcích Vincenze Priessnitze.

Město Náchod nyní dokončuje za 24 milionů korun vlastní Malé lázně s minerálkou ze svých vrtů, protože se starými lázněmi v soukromých rukou se po léta nic nedělo. Majitelé je opakovaně nabízeli ke koupi městu a hledali investory, obnova lázeňství však byla v nedohlednu. Radnice nyní chystá také projekt ambulantního pavilonu.



Firma IDA SpaMed představila začátkem zimy 2017 slibné vizualizace, které však zůstaly na papíře. Plánovala vystavět v Bělovsi do čtyř let lázeňský komplex s monoblokovou prosklenou budovou za půl miliardy korun až pro 200 pacientů, samoplátců i klientů pojišťoven.

Lázně se chtěly zaměřit na nemoci kardiovaskulárního systému, srdce a cév, uvažovalo se i o léčbě obezity, o gynekologické péči nebo o rehabilitaci pro sportovce.

Náchod však začátkem tohoto roku vypověděl spolupráci se soukromým majitelem kvůli nečinnosti firmy a výhradám vůči návratu podnikatele Bobovského, s nímž se město dříve nepohodlo. Ten se bránil, že hledá investora a že bude třeba rozdělit projekt do etap.

Areál dosud jen pustl, stržené jsou některé střechy, kácelo se v parku, vlastník ale také konal čerpací zkoušky na vrtu minerálky. Samospráva už však tlačila na demolici zanedbaných budov, kterou povolil stavební úřad. Správce ji před časem ohlásil na prosinec.

Slavná minerálka Ida se v Náchodě nyní nedá ani ochutnat. Původní stáčírna je zavřená, po čtyřletém provozu město muselo v září 2015 pod tlakem ministerstva zdravotnictví uzavřít pronajatý prameník v kapličce, a to kvůli nedořešenému odstraňování arzenu.