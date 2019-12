Lázeňství se vrací do Náchoda. Ze zimního pítka už prýští minerálka

Dříve nevábné místo za supermarketem v Bělovsi na okraji Náchoda se za poslední měsíce proměnilo k nepoznání. Vybydlená vila Komenský padla a nahradila ji historizující replika. V ní se nachází kavárna, expozice o historii lázeňství v Bělovsi a informační centrum.

Repliku vily Komenského doplnila venkovní kolonáda s minerálkou z nových městských vrtů. Vodě, která prýští z nově zprovozněného zimního pítka, v neděli požehnal děkan římskokatolické církve Zdeněk Kubeš.



Při dubnovém zahájení lázeňské sezony už návštěvníci budou moci ochutnat minerálku, jejíž název Běloveské bublinky vzešel z veřejné ankety, z dalších dvanácti pítek.

Pro Náchodské je to dlouho vyhlížený okamžik. Už čtyři roky, které uplynuly od uzavření prameníku ve starých lázních, se kdysi slavná minerálka nedala nikde ani ochutnat.



Běloveské bublinky charakterizuje jemná, lehká chuť. „Pít se to dá, ale není to Ida. Má úplně jinou chuť,“ porovnával nový produkt se známou běloveskou kyselkou Jiří Škoda, který stejně jako desítky návštěvníků při slavnostním otevřením minerální vodu koštoval.

Kromě pítek také vrty, v plánu je park i nový pavilon

Ze dvou stometrových vrtů zdrojů Jan a Běla, vyhloubených na louce za řekou Metují, může nyní Náchod získávat v součtu kolem dvou litrů minerálek za sekundu. Vedle toho také může jímat oxid uhličitý v množství šest litrů za sekundu. Plyn se v lázeňství využívá například k suchým uhličitým koupelím nebo na plynové injekce.

Za vrty zaplatil Náchod 4,5 milionu se započtením daně a dalších 9 milionů za minerálkovod vedoucí pod řekou. Do stavby Malých lázní město investovalo 26,5 milionu korun, z česko-polského projektu Aqua Mineralis Glacensis čerpá třináctimilionovou dotaci.

Malé lázně měly být hotové už na podzim 2018, město však řešilo problémy se stavební firmou a muselo vybrat jinou, která dílo dokončila. „V Náchodě si dlouhodobě plníme sny, tento byl ale jeden z nejtěžších. Po 23 dlouhých letech vracíme alespoň část lázeňství do Náchoda,“ řekl v neděli starosta Jan Birke (ČSSD).

Ke skutečným léčebným lázním, které budou sloužit k poskytování lázeňské péče podle požadavků ministerstva zdravotnictví, má ale Náchod zatím daleko. Ministerstvo zdravotnictví udělilo povolení k užívání zdrojů Jan a Běla do konce července 2020. Pokud chce Náchod i vlastní lázně, musí mít také ambulantní pavilon poskytující léčebnou rehabilitační péči.

Město už zpracovává územní studii na celé lázeňské území, v níž také vymezí prostor pro stavbu ambulantního pavilonu. Poté začne projektovat. Pavilon by mohl stát na okraji Náchoda podle místostarosty Jana Čtvrtečky do tří až čtyř let. Město příští rok opraví most přes Metuji za zhruba dvacet milionů a v roce 2021 chce realizovat lázeňský park.

Město dosud do vzkříšení lázeňství v Bělovsi investovalo kolem padesáti milionů korun. „Až zrealizujeme lázeňský park a postavíme ambulantní pavilon, budeme se blížit částce sto milionů,“ řekl místostarosta.