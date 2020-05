Valdštejn, Trosky a brzy Kuks. Lidem se otevírají památky či kina

Už začátkem května obnovily provoz Adršpašské skály, nejnavštěvovanější přírodní památka v tuzemsku.

Ještě o něco dřív zahájily sousední Teplické skály a také Safari Park ve Dvoře Králové, který zpřístupnil venkovní prostory a také africké a lví safari. Od začátku května se turisté vrátili také třeba na stezku v korunách stromů se 45metrovou věží na úpatí Černé hory.

Od 11. května se díky postupnému rozvolňování vládních opatření smějí přidat i další instituce.

1 Bio Central promítá zatím pro sto lidí

Už v pondělí 11. května s omezeným programem odstartovalo oblíbené hradecké Bio Central. Na jeden film si může koupit lístek jen sto lidí a kavárna bude prozatím zavřená, přesto je to dobrá zpráva.

Dnes lze zajít na snímek Králíček Jojo, na Portrét dívky v plamenech nebo na dokument o sexuálním zneužívání na internetu V síti.

V dalších dnech tu promítnou například veleúspěšné Vlastníky, Malé ženy, Tenkrát v Hollywoodu či oscarového Parazita. Lahůdkou bude příští středu 20. května od 20 hodin přenos z londýnského národního divadla, které nastudovalo slavného Cyrana z Bergeracu. V hlavní roli se představí hollywoodská hvězda James McAvoy.

2 Divadlo Drak zpřístupnilo výstavní Labyrint

Divadlo Drak zatím otvírá jen svůj Labyrint, a to od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.

Kromě stálé expozice Příběh Draku vyprávějící příběh šedesátileté historie divadla, krátkodobé výstavy A neříkej to ve škole… mapující období totality od pražského jara po sametovou revoluci a originální multimediální herny s trenažéry, které dětským návštěvníkům umožní vyzkoušet si různé divadelní profese, budou na programu i pravidelné workshopy.

„K divadelnímu provozu bychom se rádi vrátili na začátku června,“ poznamenala vedoucí marketingu a produkce Barbora Kalinová. Vstupenky lze zakoupit elektronicky na hkpoint.cz. Klicperovo divadlo zatím hrát nebude.



3 Muzeum až do léta ponechá výstavu gotického umění

Historická budova Muzea východních Čech v Hradci Králové se otevřela v úterý. Až do 31. května je prodloužena výstava Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole. Lze se také podívat do čtyř sálů s tematikou středověku, kde pokračuje výstava Uprostřed Koruny české.



Zpřístupněna bude dále výstava Není obraz jako obraz – vybraní nakladatelé školních obrazů 19. a 20. století. Potrvá do 16. srpna. Znovu se otevře muzejní badatelna a společenskovědní a přírodovědecká knihovna.

„Uzavření muzea poznamenalo návštěvnost nejrozsáhlejší výstavy letošního roku, zaměřené na gotické umění. Do 31. července bude možné vidět už jen obrazy, oltáře, sochy, reliéfy. Pouze do původně stanoveného termínu 28. června budou přístupné předměty uměleckého řemesla, včetně zvonů, křtitelnic i drahocenných monstrancí a kalichů, dále iluminované rukopisy a staré tisky i doklady každodennosti, získané archeologickými průzkumy,“ uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková.

Každý, kdo přijde do budovy, je povinen použít dezinfekční automat na ruce. Od 25. května by se návštěvníci měli vrátit do muzejní kavárny. Muzejní noc se z 29. května přesouvá na přelom října a listopadu.

Odpolední program nejen pro děti připravuje muzeum na pondělí 1. června. Datum znovuotevření Muzea války 1866 na Chlumu bude závislé na termínu ukončení rekonstrukce vzduchotechniky.

4 Archeopark ukáže čluny expedice Monoxylon

V úterý se otevřel i venkovní areál Archeoparku Všestary. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Od 11, 13 a 15 hodin jsou na programu komentované hodinové bloky věnované nejen pravěkým technologiím. K vidění budou i čluny z expedice Monoxylon.

5 Galerie zahajuje s novou instalací Za kulisou

Galerie moderního umění zahajuje provoz novou instalací Dalibora Bači Za kulisou. Práce autora, který prožije tři týdny v izolované komoře ve vstupní hale budovy, odkazuje k myšlence, že nás přemíra informací z médií spíše dezinformuje a že mnohá média realitu účelově zkreslují. Knihovna a studovna zůstávají uzavřené.

„Kvůli bezpečnosti jsme zavedli hygienická opatření - vstup pouze s ochranou dýchacích cest, k dispozici bude bezdotykový dávkovač dezinfekce a značky pro rozestupy,“ sdělila Hana Doležalová z galerie.

6 V Českém ráji otevřely hrady Valdštejn a Trosky

Otevřený už je také hrad Valdštejn v Českém ráji. „Zatím bude možná pouze prohlídka venku a bez průvodce,“ potvrdil průvodce Martin Doubek. Vnitřní expozice by měla být zpřístupněna od 26. května. Otevírací doba hradu bude v květnu od 9.30 do 16.30 hodin. Parkovné se bude v květnu vybírat jen o víkendech.

Veřejnosti se otevírá také hrad Trosky. Protože vrchol věže Baba není přístupný, je sníženo i vstupné.

7 Muzeum Náchodska zahajuje v Jiráskově domku

Po opravě šindelové střechy a výměně elektroinstalace se otvírá rodný domek Aloise Jiráska v Hronově. Otevřeno je vždy od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin mimo pondělí za zvýšených hygienických opatření. Další expozice Muzea Náchodska se otevřou 26. května, v Broučkově domě v centru Náchoda slibují dokonce akci Týden v muzeu s bezplatným vstupem.

8 V Broumově vystavuje Vendula Chalánková

Broumovský klášter v úterý otevřel obě své výstavní síně. V Galerii Dům v Broumově čeká do 12. července výstava Daniela Hanzlíka Na okrajích intervalů, do Dětské galerie Lapidárium zve na výstavu Knihovna výtvarná umělkyně a vypravěčka vizuálních příběhů Vendula Chalánková.

9 Hankův dům se vrací k provozu promítáním

Po dvouměsíční pauze v pondělí obnovil provoz Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem, od úterý promítá kino Svět. Hrát se bude jednou denně kromě pondělí. „Vstupenky budou v prodeji pouze do sudých řad a mezi diváky bude muset být mezera na šíři jednoho sedadla. Diváci také budou muset mít během promítání nasazené roušky a nebudou moci konzumovat jídlo ani nápoje,“ uvedla ředitelka Hankova domu Jana Kubcová.

Většinu divadelních představení a koncertů naplánovaných na květen a červen kulturní zařízení přeložilo na podzim. O letních prázdninách se uskuteční tři koncertní večery Hudebního léta. Činnost obnovuje výtvarný kroužek v Hankově domě.

10 V Trutnově otvírají venkovní sportoviště

V pondělí se po koronavirové přestávce pro veřejnost otevřel skatepark v Trutnově, stejně tak fotbalový a atletický stadion.

11 Kuks lidé obdivují zatím zvenku, sezonu chystá

Jeden z hlavních turistických cílů ve východních Čechách – barokní hospitál Kuks – zpřístupní expozice stejně jako hrady a zámky až 25. května. „Připravovali jsme obnovu tří místností vedle kostela, ale poměrně dost pracovníků odešlo na ošetřovné a museli jsme se na jaře věnovat hlavně zahradě,“ uvedl kastelán Libor Švec.

Památka připravila nové programy pro rodiny a dětské zájezdy, kvůli jejich zrušení je však překládá na příští rok.

Koronavirus významně zasáhne také do letní sezony. Neuskuteční se Slavnosti koní, historie a řemesel ani červnová Noc kostelů. V programu zatím zůstává série prázdninových koncertů Hudební léto Kuks.

„O uplynulých víkendech bylo v areálu hospitálu hodně návštěvníků. Doufáme, že budou chtít chodit i do vnitřních expozic. Pokud bude zájem, mohli bychom sezonu protáhnout třeba až do listopadových víkendů,“ naznačuje kastelán.

12 V Krkonoších jezdí některé lanovky

Ožívat začínají také Krkonoše. Začátkem května se rozjela většina letních lanových drah, o víkendu se přidala kabinová lanovka na Černou horu. Znovu pojede předposlední a poslední květnový víkend. Příští pondělí začne sezona na herní krajině Pecka s dřevěnými modely zvířat u horní stanice lanovky Portášky ve Velké Úpě.

13 Na Stříbrňáku vznikla gladiátorská aréna

Vybít přebytečnou energii mohou lidé v nově otevřené gladiátorské aréně u Stříbrného rybníku v Hradci Králové. Zájemce si vybere z řady disciplín a překážek s různou obtížností, například převracení pneumatik, zdolávání horolezecké stěny s úchyty, šplhání po laně, lezení po provazové síti zavěšené nad vodní propustí, přelézání a prolézání klád nebo hod oštěpem na cíl.