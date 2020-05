Lidé z Pouchova žádají zákaz pro kamiony, Hradec rozhodne podle studie

Obyvatelé Pouchova bojují proti kamionům už dvacet let. Soukromé válce věnovali mnoho energie a několikrát byli ujišťováni, že na nápravě se pracuje, nestalo se však nic. Jednání s hradeckou radnicí, krajským úřadem ani dotazování na ministerstvu dopravy k ničemu nevedla, tak zkusili přitlačit.

Petici, kterou podepsalo několik stovek lidí, už přehlížet nelze. Výsledkem je závazek města stvrzený zastupitelstvem, že vznikne studie, která posoudí vliv zákazu kamionů na Pouchov a na ostatní části města.

Přestože místní neskrývají skepsi a pesimističtí jsou rovněž zastupitelé, podle nichž Pouchovu pomůže jedině severní tangenta, expertiza je nyní jedinou reálnou nadějí. Když předloni došlo k dlouhodobé uzavírce Pouchova, obavy z přelití dopravních problémů do jiné části se ukázaly jako neopodstatněné.



Co dovede více než tisícovka kamionů denně projíždějící asi čtyři metry od domů, znají desítky obyvatel Pouchovské, Velké a Piletické ulice dobře.

„V dopravní špičce je to skoro o život, protože kamiony spěchají a nedávají přednost. Na přechod se čeká přes tři minuty. Silnice je navíc v dezolátním stavu a jsme na samé hranici hlukové zátěže, kterou můžeme tolerovat, kdyby kamiony jezdily nařízenou třicítkou. Reálně je to však padesátka a víc. Naším přáním je vytlačit kamionovou dopravu a odklonit ji na komunikace k tomu určené,“ říká iniciátor petice Lukáš Urban.

Spočítal, že potíže s náklaďáky má 83 bytových jednotek. „Triviální osazení dvou značek řešíme už od voleb. Teprve teď se začíná reálně hledat cesta, jak Pouchovu od kamionů ulevit,“ tvrdí pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Hledání však podle Pouchovských trvá od roku 2000 a nadějně to vypadalo vícekrát. Třeba když v roce 2003 tehdejší vedení kraje hovořilo o vybudování přeložky Kladské ulice a poté i zákazu vjezdu pro kamionovou dopravu do Pouchovské ulice. Anebo když o rok později hygiena doporučila omezit dopravu nad 3,6 tuny. Podle místních víc škody než užitku nadělala i pracovní skupina za někdejšího vedení města.

Nejjednodušší možností by byly zákazové značky pro těžkotonážní dopravu hned u vjezdu do Pouchovské ulice z druhého silničního okruhu a ve Velké ulici. Kamiony by neměly jinou možnost, než do cílové skladištní oblasti jezdit přes Kladskou ulici.

Snadné řešení? Naopak, silnice je v majetku kraje, což řešení legislativně komplikuje.

Počkejte si na tangentu, zní od vedení města

Podle zastupitelů nelze pomoct Pouchovu na úkor Slezského Předměstí. „Bydlím v ulici Bratří Štefanů, kde je neuvěřitelný provoz. Opravdu není řešení, že se doprava z Věkoš přesune na Bratří Štefanů,“ poukazuje zastupitelka a současně poslankyně Eva Matyášová (ANO).

„Jednou dopravní značkou to nevyřešíme. Když ji umístíme na jedno místo, situace bude eskalovat na druhém,“ míní Lubomír Štěpán (KSČM). Podle něj město zaspalo při přípravě severní tangenty a teď se mu to vrací.

„Jsem si vědom, že petenty uspokojit nemohu, problematika je těžká a léta neřešená. Odlehčení dopravy umožní pouze realizace severní tangenty. Každý měsíc chodím na ŘSD a snažím se urychlit realizaci,“ upozorňuje náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Obyvatelům Pouchova nedělají radost ani slova předsedy městského výboru pro územní plánování Oldřicha Vlasáka (ODS): „Situace se zhoršuje i na jiných komunikacích, například v Koutníkově, Třebešské a Kladské ulici nebo na výpadovce na Vysokou nad Labem. Doprava se zkrátka přelije jinam a problémy budou v jiném místě. To mi přijde nefér.“

Zákazová značka má kromě Pouchovských i jiné příznivce. Podle zastupitele Jiřího Vojáčka (Koalice pro Hradec) za zkoušku stojí. „Situace na Pouchově je neúnosná a myslím, že město by se mělo zavázat prověřit všechny možnosti, jak ji změnit. Včetně zákazu vjezdu aut nad šest tun,“ míní.

Také Dohnal je přesvědčen, že pomoc je reálná. „Kdyby všechny kamiony, které jezdí přes Pouchov, jely po čtyřpruhu na Třebechovice, celkový počet vozidel se nezvedne ani o pět procent,” konstatuje pirátský zastupitel. Podle něj by však byly nutné stavební úpravy křižovatek do skladištní oblasti i chytré řízení dopravy.

Možností jsou přeložky silnic, ty však budou drahé

Finančně nesrovnatelně dražší jsou další dvě řešení, o kterých se uvažovalo: přeložky buď Pouchovské, anebo Kladské ulice. Asi půlkilometrová spojka má pracovní jméno Nová Kladská a zastupitelstvo se jí naposledy zabývalo před dvěma lety. Zkratka do skladištní oblasti by mohla stát přes sto milionů korun a brzdí ji i směna pozemků.

„Podle mě je to zásadní investice pro zklidnění Pouchovské ulice. Dnešní Kladská je příliš úzká na to, aby se mohla rozšířit,“ poukazuje Adam Záruba (Změna a Zelení).

Na Novou Kladskou by měl navázat i obchvat Slatiny. Potenciálním uzavřením Pouchovské ulice pro náklaďáky nad šest tun se bude zabývat dopravní průzkum. Ještě v květnu se chystá jednání výboru pro územní plánování s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Jedním z hlavních bodů bude definitivní spása Pouchova - severní tangenta. Jestliže se však naděje mají upínat jen k této komunikaci, znamenalo by to čekání nejméně dalších deset let. Podle nejnovějšího vyjádření ŘSD se má totiž severní tangenta stavět v roce 2028 a otevřít až v roce 2031. Pouchov by však podle některých zastupitelů mohl stát dotlačit ke zrychlení příprav.