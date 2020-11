Změna hlasuje, zda odejde z koalice v Hradci. ODS a ANO chtějí pokračovat

Možná už ve středu večer 25. listopadu, nejpozději pak v pátek by mělo být definitivně jasno, zda hradecká koalice bude pokračovat v současném složení, anebo bez uskupení Změna a Zelení.

ODS a ANO očekávají rozhodnutí nejmenšího partnera do pátku. V neděli se pak koalice sejde znovu, a to buď se Zelenými, nebo bez nich. Ve stejný den by tak mělo být jasno o složení vedení města.



O dalším vývoji koaliční krize napoví „referendum“ uvnitř Změny pro Hradec, kde členské hlasování skončí ve středu. Členové jejich partnerského hnutí Zelených se již pro odchod z koalice vyslovili. Očekává se, že ve Změně padne stejné rozhodnutí. Pokud ne, budou se muset Změna a Zelení na dalším postupu dohodnout.

„Že bychom se rozštěpili, je nesmysl. Budeme postupovat konsenzuálně. Není tedy vyloučené, že v koalici zůstaneme, ale prostor tam vidím zcela minimální,“ váhá nad odchodem náměstek primátora a lídr Zelených Martin Hanousek.



Jeho kolega a lídr Změny pro Hradec Adam Záruba však už dříve připustil, že rozhodování není snadné. ANO i ODS už dříve naznačily, že mohou na radnici pokračovat i bez nejmenšího partnera. Nyní už to říkají otevřeně.



ODS a ANO chtějí pokračovat

„Pokud Strana Zelených nezmění svůj názor, pro nás a zřejmě i pro ODS to znamená pokračování ve vedení města bez pana náměstka Hanouska,“ nastiňuje další postup předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek.

Změna a Zelení tak jsou v nelehké situaci. I kdyby jejich dva radní skutečně opustili vedení města, moc se toho nezmění. ANO a ODS by si nejspíš jejich posty rozdělily a pokračovaly dál.

K odvolání rady je totiž potřeba nadpoloviční většina hlasů všech zastupitelů, a jak se ukázalo už dříve v jiných kontroverzních bodech, opozice takovou sílu nemá, ani když ji posílí hlasy Změny a Zelených. Menšinové koalici by stačilo, kdyby se někteří opozičníci zdrželi.

„Opozice by na to početně měla sílu, ale nemusí do toho chtít jít. Do voleb jsou necelé dva roky a myslím, že nebudou mít v tuto chvíli ochotu tu rukavici zvednout, protože v takovém období nic moc strukturálního neuděláte,“ upozorňuje politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Vyhrocená nedělní schůzka

Dalším problémem jsou osobní spory mezi členy opozice. Novou většinu by se tak nejspíš nepodařilo sestavit bez ANO nebo ODS. Strany by si navíc mohly sestavením nové koalice s těmi, které dosud kritizují, odradit budoucí voliče.

Zástupci vládnoucích stran se po dlouhých týdnech trvání koaliční krize naposledy sešli v neděli večer. Hlavním bodem byla diskuse o připomínkách Zelených k fungování radnice. Jenže ti ještě předtím uspořádali vnitrostranické referendum, v němž členové rozhodli o odchodu z koalice.

„Bylo pro nás překvapivé, že hlasovali o odchodu před termínem koaličního jednání. ODS navrhla nějaké kroky, ale nemá smysl o nich diskutovat s někým, kdo je jednou nohou venku,“ diví se postupu kolegů Marek.

Podle účastníků nedělní schůzky bylo koaliční setkání vyhrocené. ODS i ANO přišly s návrhy na organizační změny, které by měly zmírnit napětí mezi partnery.

„Změna a Zelení požadovaly personální změny, anebo taková opatření, aby koalice mohla fungovat. Z toho jsme vycházeli a takováto opatření jsme navrhli,“ popisuje obsah nedělní schůzky primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Koaliční partneři zatím o obsahu návrhů mlčí, podle informací MF DNES by se mělo jednat o úpravy organizace magistrátu nebo větší podporu náměstků, kterým se zatím nedaří naplňovat koaliční program. Nová pravidla mají upravovat také komunikaci koalice navenek, aby si nevyřizovala účty přes média.

Hradecká koalice prý trpí nevyléčitelnou chorobou - opozicí ve vlastních řadách. Právě tak označují někteří členové rady nejmenšího partnera - Změnu a Zelené, kteří dlouhodobě kritizují některé kroky svých kolegů a požadovali odchod náměstků primátora Jiřího Bláhy (ODS) a Věry Pourové (ANO).