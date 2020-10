Koalice v Hradci zatím trvá, zřejmě je ve hře výměna dvou náměstků

Schůzka se podle informací MF DNES měla odehrát jen v šesti lidech, aby trojkoalice dodržela omezující opatření. S jednáním prý nechce dlouho otálet hlavně ODS, přestože impuls, který podle všeho povede buď k rozpadu hradecké vlády, nebo k personální obměně některých náměstků, vzešel od uskupení Změna a Zelení.

Už v úterý 20. října jedná rada města. A nebylo by se čemu divit, kdyby – byť uvažovanou formou videokonference – zasedala v husté a uraženecké atmosféře, která se od jara jen stupňuje.

Spouštěčem byla problematická směna pozemků na Pražském Předměstí. A pak se vše sypalo jako domino. V dubnu následoval pokus o vzkříšení silnice okrajem přírodní památky Na Plachtě a hlavně stížnosti Změny a Zelených, že koalice jednala bez jejich vědomí.

Ve stejné době to vážně zaskřípalo i mezi ANO i ODS kvůli programu Antivirus. Lidé z ANO občanským demokratům velmi důrazně připomněli, kdo vyhrál volby a že se nehodlají smířit s rolí otloukánků.

V červnu se radní Změny a Zelených otevřeně přidali na stranu opozice při kritizovaném výběru správce stavby fotbalového stadionu.



O necelý měsíc později přišla tvrdá odplata: ODS a ANO náměstku Martinu Hanouskovi (Změna a Zelení) zablokovaly jmenování kandidátky na funkci vedoucí odboru životního prostředí doporučené výběrovou komisí.

Únorové jiskření mezi ODS a ANO a neschválení pracovní cesty náměstka Jiřího Bláhy (ODS) do saského města Aue za inspirací tamním fotbalovým stadionem jsou v tuto chvíli jen nevinným partnerským kočkováním.

Dokonce už po zasedání dubnového zastupitelstva měli opoziční Piráti i HDK neoficiální nabídku na účast v koalici místo „vyšachovaného“ hnutí ANO. Ale protože se vyjednávání zasekla na rozdílných představách nejen personálních, ale i celého fungování úřadu, prozatím zůstalo vše při starém.

Přestože primátor Alexandr Hrabálek (ODS) chtěl krizi řešit co nejdříve, všichni aktéři se domluvili, že spolu zúčtují až po krajských volbách.

Hra o dva náměstky

V srpnu údajně vyložilo na stůl karty uskupení Změna a Zelení. Přestože jejich radní nemluví adresně, podle informací MF DNES žádají odstoupení náměstka primátora pro investice Jiřího Bláhy (ODS) a náměstkyně pro majetek města Věry Pourové (ANO). Na stole jsou však i další návrhy od Změny.

„Na změnách jsme se nedohodli, protože jsme o nich dosud nemohli jednat. Schůzka měla být v neděli, ale o termínu nové jsme se ještě nebavili. Na personální otázky nebudu odpovídat, protože jsme se k tomu nedostali,“ říká hradecký primátor Hrabálek.

Změna, která oproti zvyklostem ani v koalici příliš neslevila ze své přímočarosti, nehodlá brzdit ani navzdory neúspěchu v krajských volbách, v nichž všechny zastupitele pobrala koaliční ČSSD.

„Jednání trochu zamrzla, ale návrh je na stole. Požadujeme personální změny na úrovni náměstků. Od koaličních kolegů bychom měli získat vyjádření, jak se k tomu staví. Jestli si myslí, že je to nereálné, a případně jaké další personální změny navrhují. Očekáváme změny ve způsobu fungování v některých programových záležitostech. Teď tedy čekáme,“ říká náměstek pro oblast školství a životního prostředí Martin Hanousek.

Podle Hanouska má Změna připravený i černý scénář: „Kdyby k tomu nedošlo, záleží na oficiálním rozhodnutí našich klubů, ale já očekávám, že by z naší strany došlo k vypovězení koaliční smlouvy.“

Podle Adama Záruby, druhého radního ze Změny, vyhrocené osobní vztahy nespravil ani čas křehkého smíru před krajskými volbami: „Pro nás je nyní každé zasedání rady města testem, jestli se to nezlepší. Ale bohužel, je to stále stejné, vztahy opravdu nejsou dobré.“

Bláha: Úspěch se neodpouští

Že to podle předběžných not mají být právě oni, kdo opustí náměstkovské funkce, dobře vědí i Věra Pourová a Jiří Bláha. Náměstek pro investice se snaží být nad věcí.

„Samozřejmě, že to vím. Řekněme, že jsou lidé, kteří mají ambici zastávat nějaké vyšší a lepší posty. To je definice. Někteří k tomu fundováni jsou, někteří nikoli. Ty tanečky okolo se dějí a někdy se bohužel stane, že i ti, kteří k tomu fundováni nejsou, to tam dotancují. A mohou to být i ti, kteří práci dosud viděli jen z rychlíku,“ nechce být konkrétní Bláha.

Domnívá se, že jsou za ním vidět úspěchy. Když se prý před dvěma lety ve své kanceláři zabydloval, ve střednědobém rozpočtu Hradce po svém předchůdci našel 14 prioritních investičních akcí, mírně řečeno, v nedobrém stavu.

„Byly doslova ve hnoji a žádná nefungovala. A teď? Jedou, staví se nebo jsou ve finále,“ pokračuje Bláha. Zmiňuje například fotbalový stadion, sokolovnu na Pouchově, lávku přes Labe, inteligentní dopravní systém, křižovatku Mileta, stavbu odlehčovací služby v Honkově ulici anebo rekonstrukci Benešovy třídy.

Jestli skutečně po dvou letech opustí svůj post, sice Bláha netuší, má však pro to bonmot: „Nejen neschopnost se trestá, ale i úspěch.“

Pourová: Kdo touží po mé židli?

Věra Pourová se skrývat rozpaky ani nesnaží. Má však za to, že roli v jejím případě nehraje osobní animozita - jak tvrdí zainteresovaní, ale neopodstatněná zloba vůči hnutí ANO.

„Opravdu jsem z toho dění strašně zklamaná. Máme vedení města, které vzniklo na základě voleb, které hnutí ANO vyhrálo. Je to otázka vyššího principu mravního a stejně tak otázka, zda tady ještě máme demokracii. Je to animozita vůči ANO a pak i zájmy některých lidí, aby dostali židli, po které touží. Neřeším, kdo touží po té mé. Skutečně nevím, co na mně může vadit. Možná to, že hodně pracuji a některé věci se snažím posunout, což někdo nechce. Nebo je to jen touha po té židli,“ říká náměstkyně pro majetek města.

Přestože Pourovou a Bláhu nepojí úplně přátelský vztah, nyní se navzájem podporují. Svorně tvrdí, že odchod toho druhého by městu přidělal jen velké starosti.

„Pan Bláha se do problematiky dostal a pokud by jej teď měl někdo nahradit, bude trvat rok, než se to naučí. A pak už bude pozdě,“ upozorňuje Pourová.

Náměstkyně se necítí být zrovna v komfortní pozici, ale o dobrovolném odstoupení nechce ani slyšet.

„Nechuť cítíme poslední dobou od Zelených, ale i z jednání ODS jsem velmi rozpačitá. Každopádně voličům jsem slíbila, že budu pracovat, takže jestli nebude rozumný důvod, přijde mi nefér s tím seknout. Nevím o nějaké své chybě, není tedy důvod, proč zrovna já bych měla odstupovat,“ uzavírá Věra Pourová.

I přes všechny neshody se hradecká vláda koncem srpna dokázala dohodnout na tom nejzákladnějším: k určité rekonstrukci - možná i skácení koalice - dojde po krajských volbách. Už tehdy se otálet příliš nechtělo ODS.

„Je-li problém, měl by se vyřešit hned a nemělo by se čekat až na to, jestli se někdo dostane do jiné funkce a podle toho to řešit. To se mi skutečně nelíbí,“ dodává primátor Hrabálek.