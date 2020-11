Královéhradecká koalice si píše dopisy, krizi neumí vyřešit z očí do očí

Krize v hradecké trojkoalici už je natolik hluboká, že předsedové zastupitelských klubů zřejmě nejsou schopni domluvit se jinak než písemnou formou. A tak si mezi sebou posílají dopisy, v nichž jedni něco navrhnou, druzí to striktně odmítnou a třetí se musí poradit, jak na to budou reagovat.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) přesto ještě vidí naději na dohodu a zachování městské trojvlády ODS - ANO - Změna a Zelení.

Původně poněkud abstraktní termín řešení krize „až po krajských volbách“ se nejdříve změnil na 18. říjen, kdy se na schůzce mělo potkat po dvou zástupcích z každého tábora, tedy dohromady šest členů rady města. Nestalo se.

Členové Změny a Zelených, od kterých vzešel první impuls k rekonstrukci koalice a kteří začali diktovat podmínky, dali svým partnerům čas na odpověď do neděle 15. listopadu. I přes jasný vzkaz, že očekávají rezignaci náměstkyně pro oblast správy majetku města Věry Pourové (ANO) a náměstka pro rozvoj Jiřího Bláhy (ODS), ani oni na bourání celé koalice kategoricky netrvají.

Změna dala partnerům čas do 15. listopadu

„Jestli chceme nadále pokračovat, je třeba změnit styl vzájemné komunikace a spolupráce na programových prioritách. Po dosavadních pro nás nepříliš pozitivních zkušenostech současně nevidíme jinou možnost, než provést personální změny na úrovni náměstkyně pro oblast správy majetku města a současně náměstka pro oblast rozvoje města. Současný stav a obraz koalice směrem k veřejnosti považujeme za záležitost, která i nás výrazně poškozuje v očích voličů a představuje pro nás doslova politickou hrozbu,“ stojí v dopise Změny, který podepsal předseda klubu Adam Záruba.

Ten do 15. listopadu očekává návrh na výměnu náměstků, popřípadě jiný plán na řešení krize.

Zatímco ODS si názor vytříbí na jednání zastupitelského klubu i oblastní rady, hnutí ANO už odpovědělo. Partnery ujistilo, že vnímá problémy, že má zájem na změně komunikace, avšak že důrazně vylučuje personální obměny.

„Nesouhlasíme s nimi. Pokud bychom je měli akceptovat, pak pouze v případě zahájení jednání o změnách na všech postech náměstků včetně pozice primátora, neboť vnímáme problém i na jiných stranách,“ navrhuje ANO v dopise, který podepsal předseda klubu Pavel Marek.

Místo konce Věry Pourové ANO navrhuje zřízení komise pro majetek, obsazení pozice asistenta své náměstkyně a projednávání všech důležitých věcí na kolegiu primátora.

Hrabálek: Pojďme to ještě zkusit

Hradecký primátor by se rád opřel o poslední větu z dopisu Změny a Zelených, ve které Záruba píše o „návrhu jiného řešení, jak ze stávající krize vyjít“.

„Myslím si, že krizi lze vyřešit tak, aby koalice byla funkční. Myslím, že je v našich silách toto řešení nalézt a dohodnout se. Možná by to znamenalo nějaký dodatek ke koaliční smlouvě, to však nechci předjímat. Podle mě by byla velká škoda, kdybychom měli se současnou koalicí skončit, protože když se objektivně podíváme na to, co se nám povedlo, není to tak špatné. Byla by zároveň škoda to předhodit i těm, kteří se nám v tom snažili zabránit,“ zdůrazňuje Hrabálek.

Náměstek pro školství a životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení) se však obává, že koalice neodvratně směřuje k zániku, byť to pro jeho uskupení i jeho samotného znamená velké riziko.

„Personální změny se mohou dotknout kohokoli,“ konstatuje a současně naznačuje i pravděpodobný scénář pro případ, kdy ANO ani ODS nebudou reflektovat na požadavek konce náměstků Pourové a Bláhy: „V takovém případě to předložíme na vedení Změny a Zelených a předpokládám, že rozhodnutím bude vypovězení koaliční smlouvy.“

Rezignaci chce i opozice

Oba náměstci si myslí, že za požadavkem právě jejich konce je velká touha po postech.

„Je to jednak animozita vůči ANO a jednak i zájmy některých lidí, aby dostali židli, po které touží. Neřeším, kdo touží po té mé. Skutečně nevím, co na mně může vadit. Možná to, že hodně pracuji a některé věci se snažím posunout, což někdo nechce. Nebo je to jen touha po té židli,“ říká Pourová.

„Řekněme, že jsou lidé, kteří mají ambici zastávat nějaké vyšší a lepší posty. To je definice. Někteří k tomu fundováni jsou, někteří nikoli. Ty tanečky okolo se dějí a někdy se bohužel stane, že i ti, kteří k tomu fundováni nejsou, tam dotancují. A mohou to být i ti, kteří práci dosud viděli jen z rychlíku,“ přidává se Bláha.

Rezignaci Věry Pourové žádala při pondělním zastupitelstvu a projednávání případu Sion i opozice. „V zemích, které mají vysokou politickou kulturu, je standardem, že politik zodpovědný za lež nebo někdo, kdo uvede v omyl ostatní kolegy, prostě rezignuje,“ říká například Pavlína Springerová (HDK).