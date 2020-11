Hradecká koalice chce dlouhodobou krizi vyřešit do konce měsíce

Jasno do případu, který má jen dvě možná řešení, příliš nevnesla ani nedělní schůzka zastupitelského klubu ODS a dopis, který odeslal svým koaličním partnerům.

Sdružení Změna a Zelení navrhovalo rezignace náměstkyně Věry Pourové (ANO) a náměstka Jiřího Bláhy (ODS), ale oba koaliční partneři toto řešení odmítli. Koalice komunikuje prostřednictvím dopisů. Hnutí ANO odpovědělo už 2. listopadu, ODS si dala načas a svým vyjádřením jasno rozhodně neudělala.

Klub občanských demokratů zmínil nutnost organizačních změn pro fungování koalice, ale změny personálního charakteru odmítl.

„Klub ODS připravil soubor opatření a organizačních změn, které pomůžou ke stabilizaci a zefektivnění práce magistrátu. Ty však nejdříve chceme projednat s našimi koaličními partnery na společném jednání, ke kterému jsme je vyzvali,“ vyjádřili se zastupitelé ODS.

Zatímco členové Zelených se při hlasování pro vystoupení z koalice už vyslovili, partnerská Změna má stejné „referendum“ ještě před sebou. Také zde se dá očekávat stejný výsledek. Ať však hlasování dopadne jakkoli, jen zažehne další koaliční vyjednávání. Změna a Zelení se evidentně nechtějí ukvapit.

„Nad návrhy ODS i ANO se budeme zamýšlet, protože vyvstává otázka, jestli je vůbec možné sestavit nějaké jiné vedení města. Mohlo by to dopadnout tak, že my odejdeme a torzo současné koalice bude pokračovat dál, předpokládám, že s podporou tvárných komunistů. To je podle mě poměrně reálná varianta,“ uvažuje šéf Změny Adam Záruba, který se domnívá, že koalice krizi rozsekne do konce listopadu.

Podle něj je jednou možností vypovězení koaliční smlouvy a tou druhou práce stejné platformy, avšak s určitými podmínkami.

„Pokud bychom měli vydržet, muselo by to být poměrně silně ošetřené nějakým dodatkem ke koaliční smlouvě i programovému prohlášení včetně dohody, jak se k sobě budeme chovat,“ řekl.



Krize trvá již od března a koalice si na řešení dala čas na dobu po krajských volbách. Od nich však uplynulo již více než šest týdnů.