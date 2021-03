Menšinová vláda ODS a ANO v Hradci skončila, nová koalice se nerýsuje

Zánik dosavadní hradecké koalice oznámili zástupci ODS a ANO k pondělnímu datu. Odpoledne se uskuteční jednání zastupitelů.

„Cílem tohoto kroku je vytvořit prostor pro vznik vedení města založeného buď na novém a pevném koaličním uskupení, či na principu „otevřeného“ vedení za účasti zástupců dalších stran a hnutí,“ uvedli v prohlášení předsedové klubů zastupitelů Pavel Marek (ANO) a Martin Soukup (ODS).

„Ke vzájemné dohodě došlo v neděli večer, ale my jsme o tom přemýšleli už delší dobu. Město funguje standardně, ale politická situace byla složitá a některé věci, ke kterým došlo například na zastupitelstvu, jsou až nedůstojné našeho města. Chtěli jsme tedy přispět k tomu, aby si všechny strany sáhly do svědomí a začaly jednat o nějaké smysluplné variantě vlády do voleb,“ říká Pavel Marek.

To, že by odpoledne radní ze svých funkcí odstoupili, se zřejmě nedá očekávat. Vedení Hradce tak nejspíš setrvá.

„My jsme funkční koalici nerozbili, byla to strana Změna a Zelení. Kdybychom dnes odstoupili z funkcí, bylo by to nyní k městu skutečně velmi nezodpovědné. Budeme čekat na výsledky vyjednávání a zatím není na stole řešení. Kdybychom nyní odstoupili, město se skutečně dostane do nezáviděníhodné situace,“ podotýká Marek.

Pavlínu Springerovou, již HDK prosazuje za novou primátorku, nepřekvapuje, že radní odstoupit nehodlají:

„Stalo se to, co se nabízelo. ODS se potřebovala zachovat ve stylu vlk se nažere a koza zůstane celá. Zůstanou sedět na svých místech, budou dělat, že se snaží energicky vyjednávat, a tedy dělat přesně to, za co kritizovali radní ze Změny a Zelených. Vypoví smlouvu, ale zároveň zůstanou na svých místech.“

Vyjednávání o nové koalici je zatím příliš vzdálené. Dál se nabízí čtyřkoalice nebo pětikoalice, kde by zasedli Hradecký demokratický klub - ODS - Piráti - Koalice pro HK a eventuálně Změna a Zelení, ale ODS zatím nikoho neoslovila a vyjednávání se tak nekoná.



Zástupci HDK i Pirátů se však netají znechucením z předešlých týdnů, kdy se občanští demokraté s opozicí ani nezačali scházet a jednání o koalici zamrzla. Do spolupráce se jim nyní příliš nechce.

„Předpokládám, že se vyjednávací kolečko rozeběhne nejspíš od úterka. ODS na dva týdny zcela přestala komunikovat a nevěděli jsme, zda se na zastupitelstvu pokusí dovolit dalšího náměstka (za odvolaného Martina Hanouska - pozn. red.) nebo odvolat radního za Změnu a Zelené Adama Zárubu. Přestali s námi komunikovat a jednání zamrzla,“ říká předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Piráti se vyslovili jedině pro novou koalici s většinou 23 hlasů bez účasti ANO a KSČM. Očekávají také, že primátor Alexandr Hrabálek (ODS) a radní Jiří Bláha (ODS) složí funkce.

Zajímavé je, že se nevzdává ani hnutí ANO, které chce rozjet schůzky s všemi stranami, třebaže jeho koaliční potenciál je takřka mrtvý. I sám Pavel Marek uznává, že šance je malá.

Opoziční HDK vylučuje, že by si ANO vybralo za partnera. „My se dlouhodobě vymezujeme ke spolupráci s populisty typu ANO nebo s extremisty a pro mne to proto není představitelná varianta. Je škoda, že v komunální politice nemůžeme mít nějakou úřednickou vládu, která by to dotáhla do voleb,“ lituje Pavlína Springerová.



Po listopadovém odchodu Změny a Zelených z koalice se menšinová vláda ODS a ANO při některých hlasováních opírala o komunisty.