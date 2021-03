Naděje na koalici v Hradci hasne, menšinová vláda s komunisty asi potrvá

Ultimátum, které dala hradecká opozice občanským demokratům, uplynulo. Naděje, že v Hradci Králové vznikne nová, funkční a většinová koalice, výrazně klesla.



Podle informací MF DNES se vyjednávací týmy čtyř opozičních stran za celý minulý týden se skupinou ODS ani jednou nepotkaly a vše uvázlo na mrtvém bodě. Za ten se dá považovat požadavek ODS pouze na čtyřkoalici bez uskupení Změna a Zelení.

Naopak účast „Z a Z“ ve vládě je podmínkou zbývajících, tedy HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec.

Pětikoalice by disponovala pohodlnou většinou 23 hlasů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu, naproti tomu čtyřkoalice by dala dohromady jen 20 hlasů. ODS sice netrvá na postu primátora, který by připadl HDK, ani to však dohodu nepřiblížilo.



Dohoda je vzdálená, pravděpodobně nemožná. Zastupitelstvo se sejde v pondělí 29. března a právě tehdy chtěla čerstvá koalice představit nové vedení města.



Namísto toho je čím dál jistější, že půjde o už čtvrté zasedání, na kterém menšinová koalice ODS – ANO bude odkázána na milost většinové opozici, případně se bude muset – jako minule – opřít o komunistické hlasy.

ODS: menšinová vláda je neudržitelná

Oblastní rada ODS se před týdnem shodla, že „menšinová vláda na stávající platformě je dlouhodobě neudržitelná“, přesto se žádné vyjednávání nekonalo.

„Tomu, že se nakonec podaří domluvit funkční pětikoalici, dávám už jen pár procent,“ říká předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.

„Když sleduji reakce ODS, procenta povážlivě klesají. Myslím, že Hradec bude po zbytek volebního období úpět pod nadvládou torza,“ doplňuje Pavlína Springerová, kterou by její HDK rád viděl coby novou primátorku.

Podle člena vyjednávacího týmu ODS a exprimátora Oldřicha Vlasáka však nebylo o čem jednat, protože opozice nechce ani slyšet, že Změna a Zelení zůstanou mimo hru.

„Ze strany opozice se nezměnily nabídky. Zájem z naší strany samozřejmě trvá, ale nemůže to být jednání formou diktátu, tedy že čtyři strany se na něčem dohodnou a my to buď přijmeme, a nebo ne. Takhle se jednání nevedou,“ kárá Vlasák.

Nepravděpodobný je i scénář rozštěpení „Z a Z“, tedy koalice včetně Změny, ale nikoli se Zelenými a hlavně s exnáměstkem primátora Martinem Hanouskem.

Různé hlasy občanských demokratů

Zdá se, že občanští demokraté jsou minimálně rozdvojení. Jedno křídlo se netají názorem, že menšinová vláda je možná. To druhé slyší na návrh opozice, ale jako podmínku si klade neúčast Změny a Zelených. Jsou však i takoví, pro které je vláda s tichou podporou komunistů nemyslitelná.

„Je to ostuda pro celou ODS. Z takové koalice musí naše strana bezpodmínečně odejít a očistit se,“ říká pod podmínkou anonymity jeden ze členů oblastní rady.

Piráti litují i toho, že partner má proměnlivý vyjednávací tým, a tedy i roztříštěné názory. „Problém je, že s ODS jednáme podle toho, kdo zrovna za její vyjednávací tým přijde. Takto se jednání o budoucnosti Hradce vést nedají. Má na stole v mašličkách dohodu o silné koalici, anebo se může dál potácet v menšinové s podporou komunistů. Je to čistě jejich volba,“ vzkazuje Dohnal.

Nemluvící karanténa

Se znepokojením sleduje situaci v Hradci Králové také krajský předseda ODS a poslanec Ivan Adamec. „Menšinové koalice v komunálním prostoru nefungují. Pokud se do příštího jednání zastupitelstva nepodaří najít řešení, požádám zastupitele ve vedení města, kteří jsou členy ODS, aby z této koalice neprodleně odešli,“ upozorňuje krajský šéf.

Piráti ani HDK však tento scénář nepovažují za reálný. „Pokud by nominanti z ODS vystoupili z rady města, zapříčinilo by to totální chaos. Nikdo by nemohl jen nečinně přihlížet, co se s městem děje. Každopádně podle mě jde jen o hru ODS, která se odmlčela a bude mlčet až do zastupitelstva,“ domnívá se Dohnal.

„Mají připravenou strategii ve smyslu, že vlk se nažere a koza zůstane celá. ODS zkrátka chce zůstat u lizu a nechtějí nic měnit, protože sami sebe považují za veleúspěšné manažery,“ přidává se Springerová.

Podle ní se ODS uzavřela sama do sebe: „I na aktivní část, která komunikovala, byla uvalena jakási nemluvící karanténa. ODS se uzavřela a já jsem pesimistka. Pokud na březnovém zastupitelstvu nebude přeskládané vedení města, potom už s námi nemohou počítat. Podle mého názoru na to ostatně ODS i hraje. Počkají do konce března a pak řeknou, že není žádná jiná alternativa, než že sami zůstanou u moci.“

ODS: Jsme připraveni ke změnám

Podle Vlasáka však Adamec nemluvil jen tak do větru. „S předsedou budeme komunikovat, v každém případě jsme však připraveni k nějakým změnám. Mohu slíbit, že prioritou je pro nás sledovat funkčnost magistrátu a pokračování již rozjetých projektů. Nemůžeme si dovolit destabilizovat chod města.“

ODS trvá na tom, že nová koalice disponující 20 hlasy by měla být složena z ODS, Hradeckého demokratického klubu, Pirátů a lidovecké Koalice pro Hradec. Někdejší partneři ze Změny a Zelených mají po vypovězení koaliční smlouvy skončit zapomenuti spolu s ANO a komunisty v opozici.

„Vidím to jako odplatu, že jsme si dovolili udělat něco, co oni sami nezrežírovali. A druhým důvodem asi je, že vývoj nebyl podle jejich představ, že jsme nevyklidili pole pro provoz zbytku koalice s hnutím ANO až do voleb,“ naráží šéf zastupitelského klubu „Z a Z“ Adam Záruba na to, že on ani jeho kolega Martin Hanousek nerezignovali na post radních.