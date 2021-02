Menšinovou koalici v Hradci podpořili komunisté, opozice je v šoku

Trapná tragikomedie se v pondělí bohužel opakovala už potřetí za sebou. Vyvrcholila hlasováním, které například Pavlína Springerová (HDK) nazvala „rudým plivancem do tváře všech Hradečáků“.



Menšinová koalice ANO s ODS se opřela o tři hlasy komunistů a odvolala náměstka primátora Martina Hanouska (Změna a Zelení). Odvolání náměstka, který po vypovězení koaliční smlouvy skončil v opozici, se podařilo až napotřetí.

Přestože se dá očekávat, že to bude mít dopady v Hanouskově gesci školství, sociální oblast a životní prostředí, důležitější pro město je prohloubení krize ve vedení radnice. Pro voliče ODS je to ne zcela pozitivní zpráva o porušení předvolebního pravidla a mantře pravicových stran, že s komunisty se nemluví.

Občanští demokraté si už v roce 2006 spolupráci s KSČM zakázali a tam, kde politici nařízení nedodrželi, rušily se celé stranické buňky, jako když v roce 2011 v Rychnově nad Kněžnou ODS pozvala do městské rady právě komunisty, byť nestraníky.

My a spolupráce s komunisty? Nesmysl, zní z ODS

Hradecká ODS však kategoricky nesouhlasí s tvrzením, že dění na hradeckém zastupitelstvu zažehlo její spojenectví s KSČM. „Je nesmysl, že pondělkem byl dán nějaký základ spolupráce ODS s komunisty,“ říká předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.

„Spolupráce s hnutím ANO a současně podporou komunistů je pro nás nesmysl. Nejde o spolupráci s komunisty, není to nějaký projekt. Šlo o to, aby se napravila stávající manažersky špatná situace ve vedení města,“ pokračuje zastupitel a někdejší primátor Oldřich Vlasák, který má na mysli odvolání náměstka Hanouska, jenž podle něj měl po vystoupení z koalice sám rezignovat.

Demonstrativní odchod ze sálu

Odvolání Hanouska, které se událo v nedůstojné atmosféře, předcházelo několik předeher.

Opozici překvapil už návrh na zvolení Pavla Marka (ANO) náměstkem primátora pro oblast správy majetku města za v prosinci odvolanou Věru Pourovou (ANO). Přestože ani ODS se netají tím, že vyjednává o nové koalici, jmenování Marka podpořila.

Na úplný závěr schůze zastupitelů přednesl Martin Soukup návrh na odvolání Hanouska.

Následovaly dlouhé dohady, jak je možné to udělat v souladu s jednacím řádem. Prošlo hlasování o zařazení bodu do programu i návrh na tajné hlasování. Konsternovaní zastupitelé opozice poté demonstrativně opustili sál, na místě zůstalo jen 19 zastupitelů pouze z řad ANO, ODS a komunistů, kteří jednohlasně hlasovali pro odvolání.

„Pan náměstek Hanousek přestal spolupracovat. Vydal jsem příkaz svým náměstkům, aby mi dávali výkazy o svých jednáních, pan Hanousek to odmítl. V takové atmosféře se nedá pracovat,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Byl jsem odvolán s okamžitou platností. Zrovna jedu na magistrát a ani nevím, jestli mě vůbec pustí do kanceláře. Nikdo ode mě nic nepřevezme, gesce se zastaví. Stejně tak je špatné, že od ODS je to čistá spolupráce s komunisty, sám bych rád věděl, jak se s tím vědomím popasují,“ zdůrazňuje Hanousek.

Opozice hovoří o podrazu

Velmi podobně mluví i další zástupci opozičních stran, kteří jen před několika dny s občanskou demokratickou stranou začali jednat o možném vzniku nové koalice. Neskrývají znechucení a o uskutečněném návrhu na odvolání Hanouska mluví jako o podrazu.

Ostatně vysvětlit si vše mohou už v úterý 23. února večer, na kdy je svolaná schůzka vyjednávacího týmu ODS se skupinou, jež má zájem na vzniku nové koalice. Piráti, Změna a Zelení, Hradecký demokratický klub (HDK) a Koalice pro Hradec už ODS předložili nabídku, avšak po pondělním večeru dostala šance na změnu ve vedení města velkou trhlinu.

„Před týdnem jsem byla u primátora Hrabálka, který říkal, že by nebylo dobré se na zastupitelstvu překvapovat. Já mu potvrdila, že budeme ctít to, že jsme v procesu dohodování nové koalice a říkala, že dáme na stůl nějaké návrhy. To se také stalo. Z jejich strany však poté nastala tato inscenace. Pro mě je zcela nepochopitelná a beru to jako podraz na všechny, kteří chtějí změnu,“ konstatuje Pavlína Springerová, jež by se podle jedné z variant budoucí koalice mohla stát primátorkou.

Velmi špatné pocity před úterním večerním vyjednáváním neskrývá ani Aleš Dohnal, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

„Byla to vyjednávání, která mohla skončit v řádu několika dnů, ale ODS si evidentně vybrala jinou cestu. To, co se v pondělí událo na zastupitelstvu, přinejmenším mění dynamiku vyjednávání,“ říká Dohnal.

„My jsme za ODS přišli s velkorysou nabídkou, aby v očích voličů, straníků a sympatizantů neztratila kredit a nepůsobila poníženě. Myslel jsem si, že se dokážeme dohodnout, ale ODS to pondělním hlasováním v podstatě odmítla. Pokud nás nyní ODS vyzve k jednání, náš postoj bude v něčem odlišný. Ukázala nám totiž, že chce v poklidu dovládnout se soudruhem Štěpánem a spol.,“ zmiňuje Dohnal komunistického zastupitele Lubomíra Štěpána.

Vyjednávání navzdory šoku budou pokračovat

Podle Hanouska, ale i Vlasáka či Soukupa však není důvod jakkoli brzdit proces jednání o tvorbě nové koalice.

„Nesmí to znamenat konec vyjednávání. Stále trvá, že tato situace není udržitelná. Vedení města je rozbité, jestli to bude pokračovat, budeme se v tom patlat dál,“ upozorňuje Hanousek.

„Myslím si, že další jednání o nové potenciální koalici budou pokračovat. Jde o to, jak dlouho ještě budeme schopní prosazovat vlastní politiku. Jestli na to nebudeme mít dostatek hlasů, nedává to smysl,“ uvědomuje si Vlasák.

„Reakci opozice chápu a až emoce opadnou, určitě se vrátíme k jednání. Ostatně to, že jsme odvolali Martina Hanouska, neznamená, že nesmí být součástí příští koalice. Není vyloučeno, že se na stejné místo může vrátit v jiném koaličním schématu,“ říká Soukup.

„Faul na celý Hradec“

Jenže Piráti i HDK netají skepsi. „Upřímně doufám, že v pondělí se událo nějaké kolektivní zatmění ODS. Po tomto večeru si myslím, že spoluvláda ODS s komunisty je pravděpodobnější varianta. Myslel jsem si, že šance na vytvoření nové koalice je možná na 80 procent. Po posledním zastupitelstvu bych ty šance obrátil,“ podotýká Dohnal.

„Odvolání Martina Hanouska bylo absurdní drama, které si ODS sama zinscenovala i zahrála. Pro mě je to rudý plivanec do tváře všech Hradečáků, kteří nevolí komunisty a ANO. Je to faul na celý Hradec v okamžiku, kdy má ODS na stole návrh od opozice,“ říká Springerová.

„Můžeme jen sledovat, co za to komunisté dostanou. Nedáváme sice pryč náš návrh, ale vyjednávací stůl se třese v základech. Po pondělním zastupitelstvu každý pochopí, že vzájemná důvěra je velmi silně otřesená,“ dodává Springerová.