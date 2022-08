Na návratu elektrokoloběžek se firmy s Hradcem nedohodly, vadí jim sankce

Když se před čtvrt rokem rodily dohody mezi Hradcem Králové a firmami Bolt a Lime, všichni věřili, že se sdílené koloběžky do hradeckých ulic vrátí nejpozději v červnu. A také že se to obejde bez živelného parkování a dalších nešvarů. Nyní se zdá, že nedorozumění mezi městem a provozovateli elektrokoloběžek nikdy nebylo tak hluboké.

Už to vypadalo, že vše skončí výběrem 120 míst, kde by koloběžky za poplatek mohly parkovat. Město opakovalo, že ke shodě scházejí jen detaily, technické služby vyznačí parkovací „chlívky“ a provozovatelé za každý zabraný čtvereční metr zaplatí denně tři koruny.

Zbýval podpis smluv. A to byl velmi podstatný zádrhel. Radnice do nich totiž zařadila sankce, které by nejčastěji měly plynout z problematického parkování.

Pro provozovatele to bylo nepříjemné překvapení, o kterém se město při zdlouhavém vyjednávání údajně nezmínilo.

Podle radnice firmy dohodu uzavřít nechtějí, argumentují, že nemohou zodpovídat za jezdce, kteří stroj zaparkují či jen odloží na nevhodném místě.

„Sdílené koloběžky mají povolená všechna místa, o která si provozovatelé požádali. My jsme jim dodali smlouvy, které definují postupy a pokuty. K nim však měli vážné výhrady. Požádali jsme je tedy, aby je sepsali, a my mohli posoudit, zda jsou oprávněné. Teď jsou na tahu firmy, ty zatím nejsou připraveny podepsat,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

„Smlouvu nepodepíšeme“

Podobně případ interpretoval manažer společnosti Lime Václav Petr: „Situace v Hradci je v České republice ojedinělá. Dlouhé měsíce jsme vedli s úředníky několika odborů a s městskou policií jednání o znovuspuštění služby. Když jsme měli sjednány všechny podmínky i pravidla a vše bylo připraveno ke spuštění, pan náměstek Marek přišel s návrhem smlouvy, která překvapila i samotné úředníky. Takováto smlouva bohužel nebyla při půlročních jednáních ani jednou zmíněna. V současné době ji podepisovat nebudeme.“

O tom, že město si začalo klást nároky, o nichž v podkladech nebyla řeč, hovoří i manažerka společnosti Bolt Lucie Krahulcová:

„Podmínky, které město nastavilo, nebyly výsledkem dohody mezi partnery. S městem jsme vedli několikaměsíční dialog, snažili se splnit veškeré požadavky a hledali řešení, jak nastavit nejasnosti jako například placení parkovacích míst, která by užívali všichni poskytovatelé sdílených služeb. Prozatím se koloběžky Bolt ve městě nerozjedou.“

Koloběžky se už nevrátí?

Co to znamená pro fenomén sdílených koloběžek a pro Hradečany, kteří si službu oblíbili? Přinejmenším odklad. Nebo úplný konec služby, která se setkala jak s nadšením, tak kvůli parkování a rizikové jízdě i s odmítáním a kritikou.

„Firmy se brání uzavřít jakoukoli smlouvu. Nelíbí se jim, že za případné přestupky požadujeme nějaké plnění. Smlouvy bez sankcí jsou však pro nás nepřijatelné. Záleží jen na přístupu obou společností. Pokud nebudou chtít podepsat smlouvy, povolení nevydáme. Trváme na jasně definovaných pravidlech. Pokud mají připomínky, očekávám, že je pošlou. Ale třeba k dohodě vůbec nedojde,“ uvedl náměstek Marek.

V takovém případě by to byl konec sdílených koloběžek v Hradci Králové.

V návrhu smluv se pamatuje nejen na případy, kdy se koloběžka nachází mimo vyznačená místa, ale i na náklady spojené s odklízením špatně zaparkovaných. Město trvá na tom, že Velké náměstí a historické centrum se bez nich obejde, neboť stroje památkovou zónu hyzdí a dlažba násobí riziko pádu a zranění jezdců.

Problémy jsou i v dalších městech

Marek si na jednání provozovatelů moderní služby stěžuje dlouhodobě. Už v březnu projevil nelibost nad odkládáním rozhodnutí obou společností. Kdyby prý firmy spolupracovaly, návrat elektrických strojů do ulic by nemusel trvat měsíce, ale týdny.

Koloběžky zmizely už na podzim. První ránu utržily v únoru, kdy ministerstvo vnitra potvrdilo novelizovanou vyhlášku města o vybírání poplatku za parkování se sazbou stejnou, jakou platí provozovatelé předzahrádek. Příkladem Hradce ve zpoplatnění parkování chce jít například místostarosta Prahy 2.

Svérázně šel nedávno s problémy bojovat starosta pardubického obvodu Dukla Jiří Rejda (ANO), podle jehož pokynů začali zaměstnanci jeho radnice pohozené stroje z ulic sbírat a vozit je pod zámek.

„Problémy jsou ve všech městech. Provozovatelé vždy argumentují pozitivními případy a když v dotyčném městě přijdou komplikace, snaží se najít jiné, kde jsou rádi, že tu službu mají. Ale po nějaké době i o tom přestanou mluvit,“ upozornil Marek.

„Doufáme, že obnovíme dialog na podzim“

Manažer Lime Václav Petr si jako příklad ideální spolupráce vybral České Budějovice:

„Tam mají totožné znění memoranda, které se mělo podepisovat i v Hradci Králové. Ani ne za měsíc jsme společně vymezili parkovací body, nastavili omezení rychlosti v centru, kvartálně posíláme granulární data o provozu na koloběžkách, která slouží zlepšení městské infrastruktury. S městem jsme v pravidelném kontaktu a neustále jednáme, jak službu vylepšit. Zatímco stovky měst po celém světě se snaží najít způsob, jak službu zefektivnit, udělat ji dostupnější a bezpečnější, vydalo se vedení Hradce bohužel opačným směrem.“

I přes neshody však doufá v hradecký návrat: „Je obrovská škoda, že tisíce Hradečanů přišly o způsob, jak se pohodlně a bezpečně dopravit po městě. Každý týden dostáváme mnoho žádostí o znovuspuštění služby. Pevně věříme, že na podzim dokážeme obnovit dialog a moderní a ekologický způsob přepravy znovu přinést do Hradce Králové.“

Také podle Lucie Krahulcové z Boltu je Hradec „originál“, spolupráce s městem je odlišná, než byly původní představy:

„Situace v Hradci Králové je ojedinělá. Vždy jsme si zakládali a stále si zakládáme na tom, že s vedením každého města si před spuštěním dohodneme podmínky fungování, které vycházejí z dialogu partnerů. I v jiných městech, kde to v minulé sezoně skřípalo, nyní vše funguje a s magistráty na zlepšování služeb spolupracujeme.“

Bolt chce vrátit i elektrokola

Bolt navzdory různým překážkám zájem o Hradec neztratil. Firma totiž podala žádost o umístění sdílených elektrokol.

„Žádost však byla velmi obecná, nespecifikovala žádné potřeby či množství, takže jsme je požádali o upřesnění,“ uvedl náměstek Pavel Marek.

„Zda a kdy se e-kola v Hradci rozjedou, je zatím předčasné hovořit. Je možné, že Hradec bude prvním městem, kde budou jezdit naše e-kola bez koloběžek, a to je bohužel dlouhodobě neudržitelná situace. Kola vyžadují daleko náročnější údržbu, a proto ve většině měst jezdí s koloběžkou. Nemusíme tak žádat o milionové dotace jako poskytovatelé podobných služeb. Kdyby více měst adoptovalo pozici, jakou teď řešíme v Hradci, tak se mikromobilita bude opírat o milionové dotace napříč republikou,“ míní Krahulcová.

Podle ní v Praze, kde s projektem společnost začala na podzim roku 2020, jezdí 650 elektrobicyklů Bolt.