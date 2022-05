Koloběžky se vracejí do Hradce Králové, nad sdílenými koly visí otazník

Provozovatelé přistoupili na diktát města a navrhli místa, kde by jejich stroje mohly parkovat. Podle informací MF DNES je jich po městě 120, je však velmi pravděpodobné, že ne všechny schvalovacím procesem městské policie či technických služeb projdou.

Není tajemstvím, že radnice se brání parkování i jízdě po historickém centru. Důvody jsou dva: koloběžky památkovou zónu hyzdí a dlažba násobí riziko pádu a zranění.

Město odmítá tvrzení, že sdílené koloběžky vyhání. Kvůli chaotickému parkování mu však došla trpělivost. Otázkou je, zda problém vyřeší pouhé vyznačení parkovacích míst a vyhláška, podle níž provozovatelé musí za kola a koloběžky za každý zabraný čtvereční metr platit denně tři koruny. Radnice tvrdí, že kdyby se parkovací anarchie měla opakovat, je připravena zakročit.

Ladí se jen detaily

„Dohoda je na stole, ale definitivum ještě nemáme. Jde o to, aby parkovací místa, která si firmy vybraly, prošla standardním značením a hlavně aby se k nim vyjádřily všechny dotčené orgány. Některá místa jsou už dohodnutá, k dalším však existují připomínky a budou se muset posunout nebo vyřadit,“ řekl Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro správu majetku města.

Neladí se však jen parkovací chlívečky, Bolt a Lime chtějí otevřít i otázku poplatku za zábor veřejného prostranství.

„Stále jednáme s vedením městem o detailech sdílených prostředků v Hradci Králové. Je nutné vyřešit otázky týkající se poplatků za parkovací místa,“ přiznala Lucie Krahulcová, manažerka společnosti Bolt.

Koloběžkáři upozorňují na případy, kdy jedno parkovací místo bude sloužit více provozovatelům koloběžek, jakož i sdílených bicyklů, město by si podle nich také mělo uvědomit, že koloběžky jsou neustále v permanenci a na jednom místě parkují jen krátce.

„Místní poplatky mohou být jak pro provozovatele, tak i pro město administrativní zátěží. S nárůstem administrativy se v případě vyřizování desítek či stovek žádostí o zábor veřejného prostranství musí potýkat hlavně město,“ uvedla Krahulcová. „Vyjádření, že se snaží ušetřit práci úředníkům, pokládám za nekorektní,“ namítl Marek.

„Věřím, že se nám dohoda do června podaří. Žádost o zábor veřejného prostranství jsme podali společně s firmou Bolt, teď čekáme, až nám odbor správy veřejného statku dá odpověď na seznam míst, který ještě připojíme k žádosti a tu posoudí odbor dopravy,“ uvedl za společnost Lime Václav Petr.

Komunikace se zlepšila

Je pravděpodobné, že některá parkovací místa budou pro obě firmy zadarmo. „Dostáváme nabídky i od soukromých subjektů ke zřízení parkování na jejich pozemcích. Jejich zaměstnanci používali minulý rok koloběžky k dopravě do práce,“ upozornila Krahulcová.

Zájem o „koloběžkové zákazníky“ neskrývají ani obchodní centra kolem Hradubické. Bolt chce do Hradce stejně jako v loňském roce přivézt 250 strojů, jejich počet hodlá upravit podle poptávky.

Podle Marka by se sdílené koloběžky mohly do hradeckých ulic vrátit už dříve. Oba provozovatelé však údajně „poztráceli několik měsíců, i když to mohlo být už dávno vyřešeno“.

S oteplením se však jejich činnost přece jen zvýšila: „Komunikace se zlepšila, minimálně s odborem majetku. Stále však platí, že měsíce, které firmy mohly věnovat vytyčování parkovacích míst, se věnovaly něčemu jinému.“

Radnice si ještě před několika týdny nebyla jistá, jestli elektrokoloběžky z Hradce nezmizely definitivně. Označovala to za obchodní rozhodnutí obou firem. Teď je téměř jisté, že Bolt ani Lime se nevytratí.

„Koloběžky si lidé v Hradci velmi oblíbili, proto děláme vše, co je v našich silách, aby se do ulic vrátily. Jednání měst je často politicky motivované, to nás ale nemůže odradit od toho, abychom mikromobilitu nadále obhajovali a prosazovali. Vidíme, jak v jiných zemích tyto služby úspěšně fungují a doplňují systémy veřejné dopravy a nahrazují cesty autem ve vytížených centrech. Taková transformace se samozřejmě nestane přes noc, chápeme, že musíme s městy najít vhodná řešení, která vyhovují českému trhu. Zatím tedy trpělivě spolupracujeme a doufáme, že už to bude jen lepší,“ řekla manažerka Boltu.

Nad koly visí otazník

Otazníky však visí nad dalším sdíleným dopravním produktem: nad koly, která dnes v Hradci Králové nabízí společnost Nextbike. Město sice vypsalo výběrové řízení na nového provozovatele, do něho se může přihlásit i ten stávající, nikdo však nereagoval.

Radnice původně počítala, že za první čtvrthodinu, za niž vypůjčovatel nebude platit, vyplatí provozovateli deset korun ze svého. Teď je ochotná přitlačit: v opakovaném tendru už nabízí korun šestnáct. Vítěz by pro město službu formou koncese provozoval jeden rok s opcí na další dva roky, nabídnout by měl sto kol.