Sdílená kola bude Hradec dotovat, koloběžky z města naopak zmizely

Od sdílených kol si město slibuje více cestujících v MHD, a naopak méně aut v ulicích. Plány vznikly na obrysech projektu, který tu už funguje a se kterým do Hradce Králové před dvěma lety přišla společnost Nextbike. Město věří, že firma zůstane a v ideálním případě připravovaný tendr vyhraje. Vše by mělo začít do konce června.

Zatímco bikesharing přivítal Hradec s otevřenou náručí a je připravený jej dotovat, systému sdílených koloběžek nic ulehčovat nehodlá. Elektrické koloběžky firem Bolt a Lime na podzim zmizely a dosud se nevrátily.

Odradila je i městská vyhláška, podle níž provozovatelé musí za kola a koloběžky za každý zabraný čtvereční metr platit tři koruny denně. Po firmách město chce, aby si samy řekly, kolik parkovacích ploch žádají a kde.

Radnice chce vyhláškou nastavit mantinely a hlavně zamezit chaotickému parkování strojů, které končily na stromech, v kontejnerech na odpad, pohozené v zeleni nebo dokonce utopené v řece.

„Jestli se koloběžky znovu objeví v ulicích, je obchodní rozhodnutí obou firem. My zatím jejich stanovisko nemáme. Nemají vytyčená místa, poztráceli několik měsíců, přitom to už mohlo být dávno vyřešeno. Pokud by koloběžky do města měly opět vstoupit chaoticky jako v loňském roce, jsme každopádně připraveni zakročit, tah je nyní opravdu na nich. Měli by začít něco dělat, ne jen neustále svá rozhodnutí odkládat. Bohužel totiž nejednají tak akčně a rychle jako sdílená kola. To, co jsme s koly vyřešili za týden, oni řeší několik měsíců. Zaznamenal jsem i vyjádření, že se jen snaží ušetřit práci úředníkům, to ale pokládám za velmi nekorektní,“ řekl Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro oblast správy majetku města.

Zdá se však, že minimálně společnost Lime se do Hradce vrátit chce. „Čekáme už jen na schválení míst městem,“ sdělil za společnost Václav Petr.

„S vedením města vedeme dialog a snažíme se nalézt shodu. Vždy jsme jednali a jednáme otevřeně a věříme, že se domluvíme na kompromisu, který bude vyhovovat oběma stranám,“ řekl zástupce Boltu manažer Martin Zajíc.

Příkladem Hradce, jehož postup s výběrem tří korun za každý zabraný čtvereční metr potvrdilo ministerstvo vnitra, se chtějí inspirovat i další města. Nejnověji i Praha, která v minulosti s podobným návrhem narazila u ministerstva financí.

Jinou cestou by mohly jít Pardubice – po vzoru Brna, které nedávno uspělo u soudu a vymohlo pokutu za černý zábor veřejného prostranství. Vedení Pardubic se přiklání k represím koloběžkářů, protože zpoplatněním parkování nechce zatěžovat sdílená kola, s nimiž žádné potíže nejsou.

Hradec platbu za zábor chce i po společnosti Nextbike, která půjčuje kola, avšak i v tomto případě chce ukázat na to, že poplatek není likvidační a nemá sloužit k vyobcování sdílecího byznysu z města. Nextbike by za svých sto bicyklů parkujících na 40 různých místech měl Hradci každý měsíc platit částku do pěti tisíc korun.

Čtvrt hodiny zdarma

I této firmě je otevřené připravované výběrové řízení, od kterého si Hradec slibuje ještě lepší služby než dosud. Také proto vítěze město bude dotovat, pro začátek dvěma miliony. Vítězný zájemce by bikesharing formou koncese provozoval jeden rok s opcí na další dva roky.

Finanční příspěvek města pro vítěznou nabídku má být vyhrazen na první čtvrthodinu půjčení kola zdarma, což je podmínka města. Tendr bude vypsán do několika týdnů a město počítá s tím, že vítězná firma systém spustí do konce prvního pololetí.

„Pro uživatele to bude znamenat patnáct minut jízdy na kole zdarma, pak už bude třeba jistou částku hradit. O jakou částku půjde, určí až výsledek výběrového řízení,“ vysvětlil Jiří Bláha (ODS), náměstek primátora pro oblast investic.

Po jednom roce by měli získat údajně až velmi výraznou výhodu při půjčování kol zákazníci dopravního podniku, respektive držitelé kuponu připravovaného odbavovacího systému.

„S dopravním podnikem máme předjednáno, že po uplynutí jednoho roku se sdílenými koly dostanou větší výhody registrovaní uživatelé v novém odbavovacím systému. Získat by mohli například více minut jízdy zdarma. Tímto krokem chceme zvýšit zájem veřejnosti o využívání jiných způsobů dopravy, než jsou osobní automobily. Samozřejmě to bude záviset na tom, jak se tento projekt osvědčí,“ upozornil Marek.

Tendr na provozovatele sdílených kol se líbí i opozici. Ostatně byli to Piráti, kteří soutěž prosadili.

„Potřebujeme znát tvrdá a přesná data, abychom projekt sdílených kol mohli dále rozvíjet. Bikesharing má ohromný potenciál. Může lidem usnadnit první či poslední stovky metrů jejich cesty Hradcem a ve výsledku tak zatraktivnit i třeba MHD,“ míní zastupitel Kamil Kubica.

Podle něj by se Hradec mohl inspirovat v Praze: „V posledních měsících propojení sdílených kol a veřejné dopravy začalo úspěšně fungovat i v Praze, kde jsou podmínky pro cyklodopravu daleko horší než v Hradci.“