Hradec zpoplatnil parkovací místa pro koloběžky, ty ale z města zmizely

Když loni v červenci zaplavily Hradec Králové stovky sdílených elektrických koloběžek firem Bolt a Lime, stačily jen dva týdny, než městu došla trpělivost. Začala se utahovat pravidla. Střet však pokračuje dodnes a přerostl v zákopovou válku.

Důvod? Novela městské vyhlášky a hradecký požadavek na poplatek za parkovací stání, tedy za zábor veřejného prostranství.

Nedávno všechny elektrokoloběžky z města zmizely rychle, jako se v létě objevily, ale už brzo mohou být zpět. O Hradec mají údajně zájem jiné společnosti, které se zabývají koloběžkovým byznysem. Proti není ani radnice, ta však volá po jasných mantinelech.

Město proto teď každým dnem očekává vyjádření ministerstva, jež by posvětilo novelu městské vyhlášky. Koloběžkový zákon by stanovil jasná pravidla. Hradec je dnes v republice prvním městem, které městskou vyhláškou předpisuje zpoplatnění parkovacích míst pro koloběžky. Kdyby novela u ministerstva prošla, mohla by se spustit lavina, na které by Bolt, Lime a další provozovatelé mohli tratit i miliony.

Průlomové rozhodnutí

Hradec žádá tři koruny denně za jeden čtvereční metr parkovací plochy. Po firmách chce, aby si samy řekly, kolik jich žádají a kde. Obě společnosti však dosud nepodepsaly společné memorandum schválené zastupitelstvem na druhý pokus už v srpnu, jež má řešit zábor veřejného prostranství.

Elektrokoloběžky mezitím z Hradce zmizely a všechny strany čekají na průlomový verdikt ministerstva.

„Opravdu lze mluvit o průlomu, protože půjde o důležité rozhodnutí pro celou republiku. Podle něj by se totiž mohla rozhodnout, jak budou postupovat v této problematice, všechna města. My jsme pionýři, kteří ostatním ukazují cestu, ač i s jistým rizikem, že to nevyjde. Nechápu, proč s námi provozovatelé nejednají. Určitě mají obavu, že když to prosadíme my, spustí se lavina i v jiných městech a jim půjde o vysoké částky. U nás by šlo ročně spíš o statisíce,“ řekl Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro oblast správy majetku města.

Podle něj jsou tři koruny za metr a den solidní nabídkou, srovnatelnou s výší platby provozovatele předzahrádky restaurace.

Zastupitelstvo v létě novelizovalo vyhlášku o poplatcích za užívání veřejných ploch, která řeší poplatky pro stánkaře a také za předzahrádky. Společnosti Bolt a Lime měly přispívat do městské pokladny od 1. ledna, protože do konce loňského roku se v Hradci kvůli covidu za zábory veřejných ploch platit nemuselo. Místo toho své stroje odvezly a vyčkávají.

„Před koncem roku jsme z Hradce Králové stáhli všechny koloběžky a od té doby vedeme jednání, jakým způsobem parkovací místa vytyčit tak, aby městu nevznikala časově a finančně náročná administrativní zátěž. Ve všech ostatních českých městech je nastavená spolupráce rychlá, pro město levná a efektivní. Obyvatelé těchto měst tak nadále mohou používat alternativní způsob přepravy, který je v této nelehké době bezpečný, rychlý a dostupný. Věřím, že se nám to v příštích měsících podaří i v Hradci Králové,“ uvedl Václav Petr ze společnosti Lime.

Jednáme otevřeně

V dohodu s městem věří i Martin Zajíc, manažer společnosti Bolt. „S vedením města vedeme dialog a snažíme se nalézt shodu. Vždy jsme jednali a jednáme otevřeně a věříme, že se domluvíme na kompromisu, který bude vyhovovat oběma stranám,“ řekl také zástupce Boltu.

Podle něj ve městě chybí parkovací místa: „Jejich nedostatek je jednou z překážek k vytěžení maxima z mikromobility. Koloběžky jsou užívány nejčastěji na krátké vzdálenosti a jsou vnímány jako doplněk k městské hromadné dopravě. Proto musí mít uživatelé možnost pohodlně zaparkovat a tento dopravní prostředek mít po ruce. V současnosti navrhované množství a rozmístění parkovacích míst omezuje možnosti obyvatel jezdit tak, jak by si přáli.“

Kvůli špatně parkujícím koloběžkám mají více práce strážníci i pracovníci technických služeb při úklidu chodníků nebo při sečení trávy. Memorandum o spolupráci zastupitelé schválili na druhý pokus. Podle Pirátů však S novelou vyhlášky mělo město počkat až po výsledcích diplomatické dohody plynoucí z memoranda. Skeptická byla k vyhlášce i šéfka opoziční HDK Pavlína Springerová. Má obavy, že ji ministerstvo neschválí: „Předpokládám, že pokud by to bylo v pořádku, že by to i jiná města před námi řešila obdobným způsobem.“

I přes váznoucí dohodu doufá ve vyřešení koloběžkové krize i vedení města. Vyjádření náměstka Marka je však o poznání méně diplomatické než zástupců Lime a Boltu.

„Snad náš postoj provozovatelé pochopí a my nebudeme muset přistoupit k radikálnějším krokům. Už v memorandu si měly firmy říct, kde by chtěly koloběžky parkovat, kolik chtějí metrů, a zařídit si zábor veřejného prostranství. My jsme byli připraveni ta místa označit piktogramy. Tah je nyní jednoznačně na provozovatelích, kteří ani jedno místo nedotáhli do finální podoby. Už to nebudeme dál tolerovat,“ vyjádřil se Marek k chaotickému parkování koloběžek.

Ani přes současnou neochotu firem k podpisu memoranda je však z Hradce nevykazuje: „Nevyhazujeme je. Pokud by však prostor ve městě zabíraly neoprávněně, budeme to muset řešit pokutami nebo jinými represemi. Jestli to bude znamenat válku nebo jejich odchod, to se uvidí.“

Špatné parkování sdílených elektrokoloběžek by měla částečně vyřešit novela silničního zákona, kterou v září schválila Poslanecká sněmovna. Ta umožňuje odtah nesprávně odstavené koloběžky.