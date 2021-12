Investor upravil plány domu na sídlišti v Hradci, spor o parkování trvá

Více parkovacích stání pro obyvatele sídliště, nová zeleň i odstranění nebezpečného sjezdu od Harmonie I do Durychovy ulice. To by mohl přinést obměněný projekt domu, který má vyrůst v průčelí Benešovy třídy.

Záměr letos na jaře na zastupitelstvu narazil kvůli odporu sousedů i výtkám komise místní samosprávy (KMS). Těm se nelíbil záměr na 11 podlaží, nedostatek parkovacích míst i zábor zeleně.

Dům má vyrůst na místě současného divokého lesíka vedle parkoviště u domu Harmonie I. Původně se k němu mělo sjíždět právě z parkoviště, avšak nový návrh počítá s tím, že město vybuduje propojku mezi Benešovou třídou a Durychovou ulicí.

„Směna pozemků by umožnila realizovat i cyklistickou stezku a další parkovací místa v ulici Durychova. Myslíme si, že by došlo ke zkvalitnění toho prostředí, pomůže to celé oblasti,“ informoval o kladném stanovisku výboru pro územní plánování jeho předseda a zastupitel Oldřich Vlasák (ODS).

Bezpečnější napojení

Právě nový příjezd do lokality, který přislíbilo město, je podle architekta Rudolfa Grimma klíčový pro zvýšení bezpečnosti chodců.

„Bylo nám vytýkáno místo sjezdu, kde by docházelo ke křížení aut a pěších, ale jiná možnost tehdy nebyla. Nyní jsme schopni připojit podzemní podlaží přímo z propojky Durychova, tím se zruší rampa i průjezd (parkovištěm),“ uvedl změněný návrh architekt Grimm.

To však místním nestačí. Poukazují na to, že auta budou k domu přes parkoviště jezdit dál. Investor podle nich nerespektoval dubnové usnesení zastupitelů, podle kterého má být celý dům napojený pouze od nové propojky. Projekt totiž počítá, že z propojky se napojí spodní patro garáží a druhé bude napojené právě z parkoviště.

„Do kdy budou ještě zástupci investora pohrdat běžnými občany Hradce Králové, jak dlouho ještě budou flagrantně ignorovat vůli hradeckého zastupitelstva?“ ptal se na jednání zastupitelů obyvatel sousedního domu Miloš Krčál.

„Proč není možné objekt dimenzovat tak, aby byl vjezd pouze z propojky?“ přidala se zastupitelka a členka tamní KMS Táňa Šormová (KSČM), které se záhy dostalo odpovědi, že jde o výhodné řešení.

„Výškový rozdíl (propojky a parkoviště) je tam 3,5 metru, což nám umožňuje udělat vjezdy bez nějaké vnitřní rampy. Kdybychom ji tam udělali, přijdeme o polovinu parkovacích stání,“ argumentoval architekt.

Parkovací místa nepřibudou, rozporují

Právě o parkování jde v celém sporu především. Nové úpravy umožní postavit na parkovišti Harmonie asi třicítku nových míst, dalších až 25 stání má vzniknout v nově prodloužené ulici a na místě zamýšlené rampy má být místo 28 stání nově až 42 míst.

To však sousedé rozporují. Odečítají totiž auta, která nyní parkují v ulici v rozporu s předpisy.

„Dnes je tam 40 vozů, parkují tam nelegálně, ale není to vina nás občanů, je to vina dlouhá léta neřešené situace. Když vytvoříte 42 míst, kolik nám přibude? Pouhá dvě místa,“ upozornila Eva Krčálová ze sousedního domu s tím, že část míst navíc zřejmě zaberou obyvatelé nového domu.

„V domě o 95 bytových jednotkách by mělo být 142 parkovacích míst. Bohužel tam bude pouhých 110 stání.“

Investor nyní požaduje po radnici změnu podmínek. Zastupitelé by o ní měli jednat na prosincové schůzi.