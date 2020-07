Dům Pilot 1 naštval největší hradecké sídliště, projekt může padnout

Jeden z velmi mála ostrovů zeleně se rozprostírá mezi centrem Medium a Villou Cristinou na Brněnské třídě. Právě tam by měl vzniknout polyfunkční dům s názvem Pilot 1, tedy největší bratr již stojících Pilotů 2 a 3.



Jednička by měla mít zastavěnou plochu přes 1 660 metrů čtverečných, dvě podzemní a šest nadzemních podlaží s výškou kolem 22 metrů. Počítá se tam s komerčními plochami, mnoha kancelářemi a ateliéry. Dům již disponuje pravomocným územním rozhodnutím, místní přesto věří, že se budování podaří zastavit.

Ačkoli se o tomto projektu mluví již od léta roku 2007, kdy o pozemky projevil zájem investor, nejnovější vývoj obyvatele Moravského Předměstí nepříjemně zaskočil. O záměru města poskytnout své pozemky pro novostavbu se totiž Komise místní samosprávy (KMS) dozvěděla až z úřední desky.

Záhy vznikla petice, kterou jen za první dva týdny podepsalo 845 lidí. Na adresu magistrátu doputovalo 11 připomínek včetně nesouhlasu KMS Moravské Předměstí - sever, Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí, velmi početného Bytového družstva 210 nebo Rodinného centra Žirafa.

Mezi ty, kteří proti Pilotu 1 protestují, patří i zastupitelé a současně obyvatelé Benešovy třídy Pavel Vacek, Aleš Dohnal (oba Piráti) a Táňa Šormová (KSČM).

Město požádalo investora o schůzku

„Záležitost se třemi domy Pilot se táhne mnoho let a za tu dobu se kolem jedničky událo hodně změn. Každopádně spouštěcím momentem poplachu byla informace na KMS, že je na úřední desce vyvěšen záměr poskytnout pozemky na stavbu. Přitom KMS by měla být informována dříve. Mohu vás ubezpečit, že místní lidé už jsou opravdu dožraní. Je to skutečně průšvih, protože jde o jednu z posledních větších zelených ploch v širokém okolí, která je navíc využívaná,“ říká Šormová.

Prvním úspěchem nespokojených obyvatel bylo, že se jim podařilo zorganizovat schůzku s vedením města. Dozvěděli se, že projekt nekoliduje s územním plánem, který ostatně do budoucna s místním lesoparkem nepočítá coby s plochou veřejné zeleně. Na druhou stranu však nenarazili ani na kategorické stanovisko, že se stavbou se již nedá nic dělat.

„Domníváme se, že město naše výhrady směřující hlavně k zachování zeleně a omezení další výstavby chápe,“ říká Zuzana Benešová, šéfka Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Ze schůzky s vedením města vyplynul základní požadavek signatářů petice, KMS i dalších obyvatel sídliště: město vstoupí do jednání se společností Tomas Invest coby investorem a zkusí najít možnost, jak zelený plac nezastavět. Radnice by se podle nich měla pokusit nabídnout jinou lokalitu, případně smluvní vztah s investorem ukončit s určitou finanční náhradou.

Stovky podpisů pod peticí nenechaly město v klidu. Výsledkem je žádost o schůzku se společností Tomas Invest. Radnice se potíž pokusí řešit, přestože zároveň varuje před hrozbou platby vysokých náhrad za odstoupení od smlouvy datované do srpna roku 2008.

„Město by chtělo řešit i možnost odstoupení investora od výstavby tohoto objektu. Ale vzhledem k finančním prostředkům vynaloženým investorem a pravomocně vydanému územnímu rozhodnutí by v tomto případě muselo město uhradit tyto náklady a ušlý zisk. Tato úhrada může dosahovat i částky v řádech desítek milionů korun. Je tedy nezbytné posoudit, zda v případě, že investor na tento návrh přistoupí, je použití veřejných prostředků na tento záměr účelné, hospodárné, efektivní a nebude považováno za porušení při správě cizího majetku,“ stojí v odpovědi odboru správy majetku města nespokojeným obyvatelům Moravského Předměstí.



Signatáři petice navrhují i určitou inventuru smluv. „Byli bychom rádi, kdyby se prošly všechny kroky a rozhodnutí od uzavření smlouvy s firmou Tomas Invest v roce 2008. Ideálním řešením by však bylo nalezení lepší lokality pro stavbu. Očekával bych, že město samo nabídne například dvě tři jiné vhodnější lokality. Přijde mi, že město spíš očekávalo, že budeme souhlasit s tím, že se již nedá nic dělat. To je ale samozřejmě nesmysl a svědčí o tom i petice. Neumíme si představit, jak by se tady vyřešilo například parkování nebo dopravní obslužnost. Ten záměr prostě nedává smysl,“ zdůrazňuje pirátský zastupitel Pavel Vacek.



Pomoc slíbila i náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO). „Existuje dlouhodobá smlouva, která město zavazuje k tomu, aby poskytlo pozemky. Občané tvrdí, že ta zástavba bude příliš hustá a ubude zeleně, a proto mě požádali o pomoc. Nabídla jsem jim, že vstoupím do jednání s investorem a budu hledat řešení, zda by byl ochoten za nějakých podmínek ustoupit,“ říká.

Bude zeleň, ale i parkoviště

Projekt Pilot 1 obhajuje architekt Miroslav Gebas, kromě jiného autor Pilotu 2 a 3.

„Snažili jsme se projekt připravit tak, aby do území přinášel i něco navíc pro stávající obyvatele. Proto jsme kladli velký důraz na úpravu celého okolí v duchu trendů moderního bydlení. Dům je v porovnání s okolními paneláky daleko subtilnější a doplňují ho zelené plochy a místa pro sport i relaxaci. Věříme, že i stávající obyvatelé je budou rádi využívat,“ uvádí Gebas.

Bonusem podle něj budou parkové úpravy včetně nové výsadby, rekonstrukce dětského hřiště nebo více parkovacích míst.

Geneze zástavby parku mezi centrem Medium a Villou Cristinou sahá až do léta roku 2007, kdy společnost Tomas Invest požádala o prodej pozemků, kde původně chtěla postavit na 130 bytů a komerční plochy. Již tehdy se investor setkal s odporem, po kterém město projekt zastavilo a vyzvalo k doplnění některých dokumentů.

Postupem let se v dokumentech začalo psát o dvou bytových domech a ubytovně, později domu pro seniory. Od roku 2018 pak projekt počítá s polyfunkčním domem.

Potíže řeší obyvatelé Benešovy třídy dlouhodobě

Pilot 1 je dosud nejnovějším případem potíží, na které obyvatelé Benešovy třídy a nejbližšího okolí dlouhodobě upozorňují. Nedávno se například ohradili proti skokovému zdražení za pronájem garážových stání a nové ceně přes deset tisíc korun za rok navzdory bezútěšnému stavu většiny garáží.



Loni na podzim mnoha místním vadil i záměr na rozšíření kasina v ulici Jana Masaryka. Dosud se nepodařilo zaplašit obavy ze stavby parkovacího domu pod okny jednoho z paneláků.

Protesty již dříve vyvolaly také plány na zrušení podchodu, souhlas zastupitelů s prodejem šesti tisíc čtverečních metrů plochy u polikliniky pro stavbu sídla a výrobny společnosti Ella-CS nebo plány řeckokatolické církve na stavbu futuristického dřevěného kostela v parku u polikliniky. K tomu je třeba přičíst i nekonečné debaty a sliby o miliardové rekonstrukci hradeckého bulváru.