U opravy Benešovy třídy chce Hradec ušetřit na parkovacích místech

Když v říjnu 2014 skončila první a dosud poslední etapa rekonstrukce Benešovy třídy, Hradec Králové se pochlubil, že na bulváru postavil 550 nových parkovacích míst.

Přitom i nová místa na Benešově třídě jsou beznadějně obsazená a chybí tu další stovky míst pro stále větší počet aut.

Nové vedení města sice tvrdí, že dělá maximum pro pokračování oprav, které by mohly vyjít až na miliardu, ale zjistilo, že budování parkovišť stojí zbytečně moc. Uvědomilo si, že by mohlo ušetřit až stovky milionů korun. Tedy kdyby se dokázalo vyhnout přísným českým normám pro patřičný počet parkovacích míst. Řešení jsou však složitá a vyžadují čas.

„Změna legislativy je něco, o čem dlouhodobě uvažuji. Už jsem se zabývala i tím, zda by se dala najít nějaká mezera v zákoně, aby nebyl závazek při každé stavbě zároveň vystavět i vysoký počet parkovacích míst. Mrzí mne také, že Hradec si možná bezdůvodně zvýšil požadavek na jejich počet. V zákoníku je myslím jedno místo na byt, my máme 1,6 místa,“ řekla náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).



Podobný názor má i náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení):



„Můj pohled na věc je nejspíš menšinový, ale podle mě je Benešova třída postižená i legislativou, když velká procenta všech nákladů míří do parkovacích míst. Celou rekonstrukci by šlo ohromně zlevnit, ale jsme vázáni na národní legislativu, která je přísná. Kdybychom nebyli takoví blázni do aut, šlo by to udělat mnohem rychleji, reálněji a levněji.“

Ve dvou parkovacích domech uvažovali o 900 místech

U bulváru, který se rozpadá před očima, mělo město s řešením parkování velké plány. Protože na sídlišti je cenná každá zelená plocha, stovky parkovacích míst mají vzniknout převážně pod povrchem a zároveň v těsném kontaktu s bydlením.

Stavba dvoupodlažního parkovacího domu výškově shodného s úrovní třídy je v plánu u polikliniky, další měl být ve střední části u pobočky pošty i naproti sousední základní škole v Mandysově ulici. Celkem jde o 900 míst.

S hradeckými náměstky - a s tezí o nedokonalém zákonodárství - částečně souhlasí dopravní konzultant Zbyněk Sperat:

„Legislativa je v tomto ohledu zastaralá a potřebovala by aktualizovat. Je to dnes nastavené tak, že i když stavíte rodinný dům, podle normy musíte vybudovat na svém pozemku potřebný počet parkovacích míst podle počtu bytů v domě a jejich rozlohy. A to i když žádné auto nemáte a neplánujete je pořizovat. Otázka však je, jestli je nutné rekonstrukci Benešovy třídy posuzovat jako stejný případ a uplatňovat na ni dnešní normové požadavky.“

Stavbu všech parkovacích možností na hradeckém bulváru by téměř s jistotou musel pokrýt rozpočet města. Společnost ISP, která v Hradci Králové spravuje parkovací systém, nedávno v Gayerových kasárnách otevřela dům pro auta s 284 místy. V roce 2023 chce dokončit i plánovaný dům u polikliniky na Slezském Předměstí a splnit tak koncesní smlouvu, která jí ukládá zřídit tisíc krytých parkovacích míst.

„Vybudovat jeden tisíc parkovacích stání byl minimální počet. Kdyby se však naskytla další příležitost a partneři by se vzájemně vyslyšeli, dalo by se uvažovat například i o Benešově třídě. Koncese to připouští,“ upozornil provozní ředitel ISP Jiří Holubec.

Jedna rodina by měla možnost zaparkovat jedno auto

Problém nejen Benešovy třídy, ale také dalších přetížených lokalit by kromě dalších stovek nových „chlívečků“ pro auta mohlo řešit rezidenční parkování. Jako nutnost tento systém zmínil již minulý primátor Zdeněk Fink (HDK) a zabývá se jím i současné vedení města.

„Budu připravovat nová pravidla. Ano, sice máme povinnost postavit k bytu parkovací místo, ale v praxi to funguje stylem kdo dřív přijde, ten dřív parkuje a ostatní mají problém. Známe i případy, kdy jeden člověk má i tři a více aut,“ řekla Pourová.

„Zkrátka tu máme obrovský přetlak. Nové řešení samozřejmě obyvatele asi bude něco stát, ale chtěla bych jim dát nějakou přiměřenou míru jistoty, že bude mít šanci zaparkovat každý a nikoli pouze někdo,“ zdůraznila Pourová. Podobný model by aplikovala také u dalších panelových domů.

„Musíme auta vytlačovat z míst, kde nemají co dělat. Dostat je z chodníků a zeleně bude prvořadé, další bude naučit lidi, že mají nárok na jedno parkovací místo,“ řekla náměstkyně, která již o novém systému diskutovala i se zástupci ISP.

„Vyměňujeme si zkušenosti, ale určitě ne ve smyslu rozšíření zpoplatnění naší zóny. Benešova třída není v naší zóně, s městem se však o tom bavíme a je jasné, že Hradec s tím má zájem něco udělat,“ řekl Jiří Holubec.

V zahraničí rezidenti za parkování platí, bonus je pro lidi bez aut

V širokém okolí Benešovy třídy nebo v malšovické ulici Na Kotli je situace horší kvůli vysokoškolským kolejím. Mnoho desítek studentů v pondělí zaparkuje a odjíždí až v pátek.

„Řešení parkování na sídlištích není jednoduché ani krátkodobé. V zahraničí vede úspěšná cesta přes regulaci, a to velmi jednoduše: za možnost parkování auta na veřejném pozemku zaplatíte. Není to nic, co město poskytuje zdarma. Druhé místo pro rodinu je výrazně dražší než to první,“ podotkl Sperat.

Podle něj v zahraničí existují i bonusy pro obyvatele nevlastnící auto, kteří se nároku na parkovací místo vzdají:

„Tito lidé mohou například jezdit MHD zdarma. Některá zahraniční města staví celé čtvrti bydlení bez aut. Ty jsou perfektně obslouženy MHD, vedou tam cyklostezky, obyvatelé mají možnost využívat car-sharing. Ale to vychází z jiné legislativy, ta naše bydlení bez možnosti parkování neumožňuje.“

Benešova třída na záběrech z července 2019:

VIDEO: Další části Benešovy třídy v Hradci se rozpadají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu