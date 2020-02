Česká juniorka uvadá a svět to vidí. Je to odstrašující, varuje Varaďa

„Nechápou to,“ tvrdí Václav Varaďa, jinak kouč extraligového Třince, v rozhovoru.



Proč? Může za to prý chaos, který v českém mládežnickém hokeji vládne.

Podle zjištění iDNES.cz už vyměřil soudní exekutor hokejovému svazu pokutu 5,2 milionu korun za nedodržování předběžného opatření, podle něhož nesměl pořádat nejvyšší juniorskou soutěž. Do pře se svaz dostal se třemi administrativně vyřazenými kluby z Přerova, Havířova a Vsetína. Ty se rozhodly bránit žalobou.

Už je to rok, co vše začalo, a teprve teď se blíží doba, kdy soudy začnou jádro sporu projednávat. Při tom všem dostal Varaďa těžký úkol: získat medaili na domácím mistrovství světa juniorů. Neuspěl.

Dva roky jste vedl nejvýznamnější mládežnický národní tým, v jakém stavu juniorský hokej v Česku je?

Viděli jsme to teď na šampionátu. Ukázalo se, že musíme pracovat víc. Není mi to lhostejné. Trenérem už sice nejsem, ale pro mě nic nekončí, chci svoje zkušenosti předávat dál.

Zaostávají české naděje, protože jim chybí kvality, nebo proto, že je systém neumí vychovat?

To jsou spojené nádoby. Kluci narození v roce 1999 (Martin Nečas, Martin Kaut, Filip Zadina...) byli silní. Na dalších ročnících jde vidět, že ztrácí. A náš systém tomu nijak nepomáhá, spousta hráčů odsud odchází, protože tu být nechtějí.

Ztěžovalo vám práci u reprezentace, že jste musel nejvyšší juniorskou soutěž kvůli nízkým kvalitám přehlížet?

Já ten pohár, tu náhražku soutěže, samozřejmě sledoval, ale kvalitu prostě neměla. Ti kluci by neměli šanci.

Trápilo vás to?

V téhle době je juniorská soutěž spíš pro reprezentaci do osmnácti let, nám slouží první liga mužů. I v ní by to tedy mohlo být lepší, hlavně v ambiciózních týmech prostor mladí nedostávali.

Pořád lepší první liga mužů než juniorská nejvyšší, že?

Může být výhoda, že hrají mezi dospělými. I já kdysi díky starším hráčům čerpal zkušenosti, to samo ovšem nestačí. Přitom někdo se spokojí s tím, že se tam dostal, a dál ho to nežene.

Další kaňkou českého hokeje je žaloba tří klubů na svaz. Znepokojuje vás, že soudní exekutor vyměřil pokutu svazu už na 5,2 milionu?

Určitě to nevrhá dobré světlo. Nechci hájit ani jednu stranu, byť jsem nespokojenost klubů pochopitelně zaznamenal. Vemte si, že za pár měsíců začíná nová sezona a já sám nevím, jak bude vypadat. Celá tahle kauza poškozuje hokej v České republice. Věřím, že se to vyřeší, protože tyhle soudy jsou i pro rodiče odstrašující.

Čím?

Ptají se, co s jejich dětmi bude, kam přestoupí, co budou hrát, pod kým. Jsme ve stádiu, kdy nikdo neví, co bude dál.

Znevěrohodňuje to celý hokej. Může to mít negativní dopady?

Určitě může. Ostatní světové velmoci to vidí. Mám přátele ve Švédsku, Švýcarsku, Finsku, Americe... Pokud s nimi diskutuji, předáváme si materiály, oni se nad tímto pozastavují. Jak to můžete dělat takhle na koleni, ptají se. I pro mě to je nepochopitelné.

Doteď mi nikdo nevysvětlil, proč musí mít klub akademii, když postoupit do nejvyšší ligy může i bez ní.

Tady je hodně neznámých. Výjimku dostala na začátku Olomouc, soutěž hraje rakouský Salcburk, který má x cizinců (v sezoně za něj nastoupilo dokonce 24 cizinců, Rakušanů pouze sedm), hraje u nás, přitom naše týmy mají různá omezení. Jak to, že to jde? Sám jsem zvědavý, kdy tedy někdo přijde a řekne, jak to bude a proč. A nastaví podmínky, kdy nebudou žádné výjimky, žádné superakademie... Hlavně ať to není za rok to samé.

Na vašem blogu píšete, že mladí v Česku nedostávají příležitost, extraligu v Třinci přitom tuhle sezonu hrál jediný junior. A to brankář Nick Malík, protože skončil Patrik Bartošák. Čím to?

Junior nedostane příležitost jen proto, že je junior. Musí mít kvalitu a my jim vytváříme prostor na naší farmě ve Frýdku-Místku

Ještě k vašemu konci u juniorské reprezentace. Vám opravdu svaz neřekl, že končíte, a zjistil jste to přes média?

Říkáte to správně, od nikoho jsem to neslyšel. Jsem zvyklý na jiný přístup, ale to je jejich vizitka, já už jsem se k tomu vyjádřil dostatečně na svém blogu.