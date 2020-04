Klín v jednotě klubů. Svazu se postup havířovských juniorů hodí

Pokud by totiž Havířov ve sporu pokračoval, prakticky by tím šel sám proti sobě, neboť dosud platí soudem nařízené předběžné opatření o odložení startu nejvyšší juniorské soutěže, tzv. Juniorské ligy Akademií. A Havířov do této soutěže nově patří.

Redakce iDNES.cz proto o víkendu oslovila všechny strany sporu, který přiměl soudního exekutora pokutovat svaz částkou přes pět milionů korun za nedodržování již zmíněného předběžného opatření.

Kritérium postupu Rozhodl o tom v pátek výkonný výbor Českého hokeje. Kritériem bylo, že Havířov posbíral v základní části nejvíce bodů (85 bodů po 36 zápasech) ze semifinálových účastníků - více než Šumperk (53 bodů), Vsetín (78 b.) i Přerov (80 b.).

„Máme z postupu radost, pro rozvoj naší mládeže to je důležité, to administrativní vyřazení nás stálo miliony korun,“ kývne prezident Havířova Jaroslav Mrowiec. „Budeme teď se Vsetínem, Přerovem a právníky jednat, jak postupovat dál, a akceptovat rozhodnutí obou klubů. Jednou z variant, a podle mě nejjednodušší, je dohodnout se konečně se svazem a vše jednou provždy vyřešit. Nechci předjímat.“

Nezdá se ale, že by to Vsetín a Přerov viděly stejně.

„Myslím, že se nic nemění, nevidím důvod, proč od žaloby upouštět, jsme v právu a patříme do nejvyšší soutěže všichni tři,“ říká Vladimír Kočara, manažer přerovské mládeže. „Je to na svazu, my jednat chceme, oni ne, třeba z jejich strany přijde vstřícný krok. Už to mohlo být dávno za námi.“

„Ty dvě záležitosti nemají nic společného,“ souhlasí Daniel Tobola, jednatel Vsetína. „Nepředpokládám, že Havířov vycouvá, ale to je otázka na ně. Třeba svaz překvapí a kontaktuje nás s návrhem řešení, to se ještě nestalo.“



Spor se táhne už více než rok. Nejvyšší juniorská soutěž se oficiálně nehrála, místo toho svaz vymyslel náhradní program v podobě Poháru DHL a Superpoháru DHL. A to šlo o sezonu, během níž Česko pořádalo mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci, takže zrovna ideální obrázek svaz světu neukázal.

Ostatně tehdejší reprezentační kouč Václav Varaďa přiznal, že se jeho přátelé po světě diví, co se v Česku s mládežnickým hokejem děje.

O postupu Havířova rozhodl v pátek na dálku výkonný výbor, který měl původně zasedat až 14. dubna. Kluby se proto výsledek dozvěděly stejně jako veřejnost z tiskové zprávy bez předcházející konzultace.

„Na výboru rozhodli spontánně. My byli překvapení, že zasedali v pátek. Nejvíc jsem ale v rozpacích z toho, že u každé kategorie se postupovalo různými způsoby,“ upozorňuje na další věc Tobola.



U juniorů postoupil Havířov na základě počtu bodů v základní části, u dorostu ale nepostoupil nikdo, byť už se dohrály skupiny „Střed“, „Západ“ a „Východ“ a klubům chyběla necelá dvě kola nadstavby „O pořadí v play off“, které se účastnilo jen dvacet týmů ze třiceti.

Svaz v tiskové zprávě tuto skutečnost popsal: „Podmínkou bylo, že v soutěži byla úplně sehrána dlouhodobá část, bezprostředně předcházející části závěrečné.“

„To rozhodnutí respektujeme, ale bylo zvláštní, za mě je to zase kočkopes. Chci, aby český hokej někam směřoval, a tyhle kroky jsou polovičaté,“ myslí si přerovský manažer mládeže Kočara. „Navíc Havířov postoupil do soutěže, která vůbec neproběhla. I to je zvláštní, otazníčků vidím víc.“



„Přidělení práva účasti v nejvyšší juniorské soutěži klubu HC AZ Havířov 2010 se sporem (zmíněnou žalobou kvůli administrativnímu vyřazení) nikterak nesouvisí. Výkonný výbor ČSLH při něm postupoval podle principu, který platí napříč soutěžemi. Vítěz Redstone extraligy juniorů by ostatně právo účasti získal i v případě, že by byla soutěž sehrána v plném rozsahu a podle původního herního řádu, který nemohl být vzhledem k pandemii koronaviru a předčasnému ukončení sezony naplněn,“ reagoval svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.



Vsetín, Přerov i Havířov teď potřebují vymyslet, jak pokračovat dál. Buď zachovají jednotu, nebo ji přetrhají a soudní při si samy zkomplikují. Jak říká havířovský prezident Mrowiec, spor je teď na vedlejší koleji kvůli koronavirové pandemii, kluby především hledají, jak přežít.

Týká se to zejména Vsetína a Přerova, kterému hrozí ztráta milionů korun od hlavního sponzora, pivovar Zubr kvůli omezením vlády nefunguje.