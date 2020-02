Pokuta už přes pět milionů. Hokejový svaz si ale věří: Nic neobcházíme

Spor se vleče už rok, kdy se kluby ze Vsetína, Havířova a Přerova rozhodly bránit administrativnímu vyřazení z nejvyšší juniorské soutěže kvůli tomu, že nemají status akademie, což se zničeho nic stalo podmínkou pro účast.

Podaly na svaz žalobu a městský soud v Praze vyhověl klubům s návrhem na předběžné opatření. Svaz tedy musel start „Juniorské ligy akademií“ odsunout. Aby mladí hokejisté klubů z nejvyšší soutěže nebyli rok bez hokeje, vymyslel svaz náhradní program a stvořil pohárovou soutěž s názvem „O Pohár DHL“. Se stejnými týmy, stejným rozlosováním.

Kluby se proto obrátily i na exekuční soud. Ten pověřil soudního exekutora Lukáše Jíchu, který na konci listopadu svazu za nedodržování předběžného opatření udělil už čtvrtou pokutu v celkové výši 2,2 milionu korun. Podle zjištění iDNES.cz u toho ale nezůstalo a hokejový svaz musí zaplatit už 5,2 milionu korun.

„Ano, dostali jsme další pokutu, ale s těmi exekucemi nesouhlasíme,“ uvádí mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.



Podle vsetínského jednatele Daniela Toboly už na konci ledna proběhlo první soudní stání ohledně toho, zda jsou exekuce oprávněné (exekuční soud spadá pod obvodní soud pro Prahu 9). Svaz totiž podal návrh na zastavení exekucí. „Zatím čekáme, soud si nás vyslechl, ale ještě nerozhodl,“ říká Tobola.

Co to znamená? V následujících týdnech by mělo být jasné, zda svaz pokutu opravdu bude muset zaplatit, nebo se exekuce zruší.

Totální chaos. Co je důležité?

Celý spor je velice zamotaný. Strany sporu se podle očekávání neshodnou na tom, co je zásadní a rozhodnutí soudů tomu moc nepomáhá.

Když totiž svaz spustil náhradní soutěž „O Pohár DHL“, podaly tři kluby druhý návrh na předběžné opatření. Podle nich je to tatáž soutěž jako zastavená „Juniorská liga akademií“. Jen s jiným názvem. A když Městský soud v Praze jejich návrh zamítl, kluby se odvolaly.

Jenže ani tento krok jim nepomohl a vrchní soud jejich snahu smetl ze stolu. V praxi to znamená, že svaz může pokračovat v pořádání náhradních soutěží.

Jenže - a o tom se dosud mlčelo - pražský vrchní soud zároveň smetl ze stolu i snahu svazu, který se odvolal proti prvnímu předběžnému opatření. Kdyby uspěl, mohl by svaz ještě tuto sezonu původní Juniorskou ligu akademií rozjet.

Jenže nemůže. První předběžné opatření platí, nejvyšší juniorská soutěž se hrát nesmí a nehraje, dokud se nevyřeší žaloba, což tedy podle Městského soudu v Praze hokejový svaz dodržuje.

Klíčová otázka, pokud svaz podle rozhodnutí městského i vrchního soudu dodržuje první předběžné opatření, proč soudní exekutor dál svaz pokutuje za jeho nedodržování? Může to naznačovat, že svaz uspěje i s návrhem na zastavení exekucí?

„Lituji, ale s ohledem na povinnost mlčenlivosti nemohu uvádět konkrétní okolnosti k exekučnímu řízení,“ odmítá David Tala z exekutorského úřadu Lukáše Jíchy věc komentovat.

Mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund sedí vedle reprezentačního kouče Miloše Říhy.

„Pro nás je podstatné jedno, nám vrchní soud dal za pravdu v tom, že první předběžné opatření je oprávněné. Zamítl svazové odvolání,“ věří vsetínský jednatel Tobola.



„Ano, soud odmítl naše odvolání, to ale pro nás není zásadní,“ oponuje mluvčí svazu Zikmund. „Přivítali jsme, že soud odmítl odvolání klubů na zamítnutí druhého předběžného opatření. To znamená, že první předběžné opatření neobcházíme.“



Co má větší váhu?



Snaha domluvit se. A další změna formátu ligy

Odhlédněte od právních tahanic a podívejte se na sportovní stránku. Tři administrativně vyřazené kluby - Vsetín, Havířov a Přerov - hrají momentálně druhou nejvyšší soutěž nazvanou „extraliga juniorů“. Z ní měly mít původně šanci postoupit zpět mezi elitu, a to dokonce bez potřeby mít status akademie. Jenže kam postoupí, když se nejvyšší soutěž „Juniorská liga akademií“ nehraje?

„No, to je oříšek. Hrajeme o postup, ale nevíme, jestli to jde. Těžko se asi věc vyřeší do začátku další sezony...“ krčí rameny Tobola.



„Co se týče uspořádání soutěží pro příští sezonu, to teprve výkonný výbor bude řešit. A přihlédneme k výrokům soudů,“ vysvětluje Zikmund.



Další věc je, že svaz uznal, že má akademií moc (sedmnáct). Po domácím juniorském mistrovství světa dostala veřejnost od Filipa Pešána příslib, že koncem ledna svaz rozhodne o zpřísnění podmínek. Jeden klub měl o status akademie přijít, v ohrožení byly i další.

Realita? Tahle debata na zasedání výkonného výboru na konci ledna nebyla vůbec v programu! Nejednalo se o ní. Dál zůstává vysoký počet akademií, dál do elitní soutěže patří Olomouc, která sice nemá status akademie, ale dostala výjimku, neboť její muži hrají mužskou extraligu.

Co teď? Spor se posune, až exekuční soud rozhodne, zda jsou pokuty oprávněné. A Městský soud v Praze může konečně začít řešit podstatu sporu, tedy žalobu klubů na svaz.

Těžko však očekávat, že tak velkou kauzu stihne soud vyřešit do začátku další sezony. A jakékoliv pokusy svazu a klubů dohodnout se mimosoudně pokaždé ztroskotaly. Jejich představy se absolutně liší.