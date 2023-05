Carolina po gólu v prodloužení slaví postup, Dallas k němu má nakročeno

Hokejisté Caroliny se stali prvním postupujícím celkem ze druhého kola play off NHL. Do finále Východní konference se dostali výhrou 3:2 z prodloužení nad New Jersey, proti kterému ovládli sérii hladce 4:1 na zápasy. Slaví tak Martin Nečas, pro Ondřeje Paláta s Vítkem Vaněčkem naopak zámořská sezona končí. Důležitý krok k postupu udělal i Dallas výhrou 5:2 nad Seattlem. K vedení v sérii 3:2 na zápasy jedním gólem přispěl i český útočník Radek Faksa.