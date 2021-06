Hokejisté Vegas v prodloužení srovnali semifinále proti Montrealu

Za stavu série 1:2 na zápasy nasadili proti Montrealu hokejisté Vegas do brány na místo Marc-Andre Fleuryho švédského gólmana Robina Lehnera, který dostal šanci poprvé od 30. května a sedmi inkasovaných gólech z otevírací partie série 2. kola proti Coloradu (prohra 1:7).

Tentokrát Lehner obstál na výbornou a 27 zákroky proti 28 střelám domácích si vysloužil post druhé hvězdy zápasu. Přednost v hlasování novinářů dostal jen autor vítězné trefy Nicolas Roy, jenž už ve druhé minutě ukončil prodloužení po přihrávce Maxe Paciorettyho do předbrankového prostoru.

V řádné hrací době měli Canadiens střeleckou i herní převahu, spolehlivý Lehner jim toho však moc nedovolil. V úvodní třetině jej nejvíce prověřili veterán Corey Perry a za další jeho akce se dostal do dobré příležitosti i Eric Staal.

Prostřední dvacetiminutovka nabídla hostům přesilovou hru, ve které obránce Alex Pietrangelo napálil tyč za již překonaným Careym Pricem. Úvodní gól se však zrodil až o pár vteřin později, kdy navrátilec z trestné lavice Nick Suzuki vyslal do samostatného úniku Paula Byrona - 1:0.

V úvodu třetího dějství se hned dvakrát dostal do šance produktivní nováček domácích Cole Caufield a v prvním případě Lehnerovi pomohla dokonce konstrukce brány. Hubené skóre ale doznalo další změny až v 51. minutě a bylo z toho pro změnu srovnání na 1:1. William Karlsson z poza brány nabil do střelecké pozice obránci Braydenu McNabbovi. Utkání se tak přehouplo do nastavení, které už záhy ukončil zmiňovaný Roy. Výhru a srovnání série na 2:2 zápasy na ledě slavil i český útočník Tomáš Nosek (14:49, +/-: 0).

Výsledek semifinále: