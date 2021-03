Washington uhájil těsnou výhru nad Rangers, Vrána jednou asistoval

V pátek si ve velké formě hrající Washington poradil 4:0 s New Jersey a o víkendu slavil i nad Rangers po výsledku 5:4. V bráně Capitals se po čistém kontu na místo náhradníka Vítka Vaněčka znova představil Ilja Samsonov a dlouho to vypadalo, že by si neprůstřelnost mohl prodloužit do druhého zápasu v řadě.

V prostřední hrací části totiž favorit otevřel skóre a zásluhou dvou tref Toma Wilsona, kterému v prvním případě asistoval Jakub Vrána (10:13, 0+1, -1, 1 střela), a jednomu příspěvku kapitána Alexe Ovekčina odskočil do trháku 3:0. Druhý jmenovaný ruský kanonýr za posledních devět startů nastřádal už deset branek. V sezoně se tak zlepšil na průběžných 18 zásahů a v rámci kariéry se Ovečkin posunul na číslo 724. Z šesté pozice historické tabulky tak ztrácí na pátého Marcela Dionna (731 gólů) již jen sedm tref.

Rangers se ale nevzdali a ve třetí třetině ještě dokázali výsledek řádně zdramatizovat. Nejprve zvyšoval na 4:0 Jevgenij Kuzněcov, pak ale dvěma góly udeřil newyorský Colin Blackwell. Když v 52. minutě vracel klid do řad domácích trefou na 5:2 v utkání tříbodový T.J. Oshie (1+2), přispěchali s odpovědí ještě Alexis Lafrenière a Chris Kreider.

Na vyrovnání již ale Rangers, v sestavě i s Filipem Chytilem (11:55, -2, 1 střela) a Liborem Hájkem (12:29, -1, 1 střela), nedosáhli. Washington se tak osamostatnil s 50 body na čele Východní divize od Islanders (48 bodů) a dotáhl se na lídry celé NHL z Tampy (rovněž 50 bodů).

Výsledky:

Utkání Montreal - Ottawa bylo odloženo.



Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:0 (1:0, -:-, -:-) Góly:

10:40 Svečnikov (Helm, Djoos) Góly:

Sestavy:

Greiss (Pickard) – Hronek, DeKeyser, Stecher, Merrill, Djoos, Nemeth – Zadina, D. Larkin (C), Fabbri – Mantha, Naměstnikov, B. Ryan – Gagner, Rasmussen, Svečnikov – Erne, Glendening (A), Helm. Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – S. Jones, Werenski, D. Savard, Gavrikov, Del Zotto, G. Carlsson – Laine, Stenlund, Bjorkstrand – Atkinson, Roslovic, Domi – N. Foligno (C), Texier, Jenner (A) – Robinson, MacInnis, Matteau. Rozhodčí: Morton, Syvret – Alphonso, Smith

Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 5:4 (0:0, 3:0, 2:4) Góly:

30:43 T. Wilson (J. Vrána)

32:29 Ovečkin (Oshie, Orlov)

35:07 T. Wilson (Bäckström, Oshie)

45:10 Kuzněcov (Hagelin, Hathaway)

51:46 Oshie (J. Schultz, Orlov) Góly:

46:42 Blackwell (Fox)

49:41 Blackwell (Rooney, Di Giuseppe)

52:18 Lafreniere (J. Gauthier, Rooney)

56:08 Kreider (R. Strome, Fox) Sestavy:

Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Orlov, Jensen, Chára – Sprong, Kuzněcov, Ovečkin (C) – T. Wilson, Bäckström (A), Sheary – Pánik, Oshie, J. Vrána – Hathaway, Dowd, Hagelin. Sestavy:

Kinkaid (Šesťorkin) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Br. Smith, Hájek – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Kakko, R. Strome, Panarin (A) – J. Gauthier, Chytil, Lafreniere – Blackwell, Rooney, Di Giuseppe. Rozhodčí: Rehman, Charron – Marquis, Suchánek

Boston Bruins Boston Bruins : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Halák (Vladař) – McAvoy, Grzelcyk, Clifton, Lauzon, Kampfer, J. Zbořil – Pastrňák, Bergeron (C), Frederic – C. Smith, Krejčí (A), N. Ritchie – Senyshyn, Coyle (A), Bjork – Kuhlman, Studnicka, Blidh. Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray – Šarangovič, Zajac (A), Kuokkanen – Palmieri (A), Zacha, Bratt – A. Johnsson, J. Hughes, J. Boqvist – Wood, M. McLeod, M. Malcev. Rozhodčí: McIsaac, South – Nagy, Tobias

St. Louis Blues St. Louis Blues : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)