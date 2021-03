Vladař vychytal Bostonu výhru. Pastrňák, Krejčí a Zbořil asistovali

Krize ligového otloukánka nebere konce. Hokejisté Buffala v otevírací partii sobotního programu hokejové NHL padli na ledě Bostonu a na úspěch tak čekají již sedmnáct zápasů v řadě. Znova tak prodloužili nový smutný rekord soutěže od zavedení nájezdů ze sezony 2005/06. Kdo ale čekal suverénní jízdu Bruins za dvěma body, zůstal asi zklamaný.

Domácí sice uspěli, na těsný výsledek 3:2 se však proti jasnému outsiderovi hodně nadřeli a rozhodli až v 57. minutě. Sabres na ledě soupeře dvakrát vedli. Jako první českého nováčka v bráně Bostonu Dana Vladaře překonal z přesilovky ve 3. minutě Sam Reinhart.

Po vyrovnání obránce Matta Grzelcyka z 32. minuty, kdy mu asistoval David Pastrňák (20:18, 0+1, +1, 5 střel), však jen o pár minut později z dorážky do odkryté brány uspěl Kyle Okposo. Bruins tak do třetí třetiny nastupovali s jednogólovou ztrátou a zpět do hry je dostal až v 46. minutě za přispění beka Jakuba Zbořila (14:57, 0+1, -1) útočník Nick Ritchie a obrat si schoval na 57. minutu Craig Smith. Asistoval mu pro změnu David Krejčí (21:17, 0+1, +2, 1 střela).

Vladař, jenž dostal šanci při zranění jedničky Tuukky Raska a kryl 25 z 27 střel, tak vychytal výhru i ve svém druhém startu od úvodní minuty začínající kariéry v NHL. Při nedávné premiéře proti Pittsburghu u výhry 2:1 kryl 34 ran. Ještě před letošními dvěma starty v základní části se dostal do akce v loňském play off, kdy v nevydařené partii proti Tampě nahrazoval střídajícího Jaroslava Haláka.

Po čtyřech porážkách se dočkali výhry hokejisté Philadelphie. V sobotu oplatili Rangers dva nedávné debakly 0:9 a 3:8 po těsném skóre 2:1. V obou předcházejících partiích proti Flyers řádil nezastavitelný švédský útočník Mika Zibanejad, jenž se tučným písmem zapsal do historie NHL zopakovanou bilancí 3+3.

Ani tentokrát jej tým českého útočníka Jakuba Voráčka (13:16, +/-: 0) nedokázal ubránit, když v 11. minutě zařídil otevírací branku. V dalším průběhu už ale Zibanejad zápis nepřidal a prosadili se naopak domácí. Ve druhé třetině využitou přesilovkou srovnal Nolan Patrick a rozdílovou akci vytáhl v 56. minutě Samuel Morin. Filip Chytil (11:33, +/-: 0, 2 střely) a Libor Hájek (9:44, -1) tak v dresu New Yorku tentokrát odcházeli poraženi.

Výsledky:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:2 (2:1, -:-, -:-) Góly:

01:16 Donskoi (Girard)

17:35 D. Toews (MacKinnon) Góly:

16:32 Martinez (Stephenson, Pacioretty)

23:40 W. Carrier (Theodore, Nosek) Sestavy:

Grubauer (J. Johansson) – D. Toews, Makar, Girard, Graves, Renouf, Byram – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Saad, Kadri, Burakovsky – Ničuškin, Jost, Donskoi – Compher, Bellemare, O'Connor. Sestavy:

M.-A. Fleury (Lehner) – Martinez, Theodore, McNabb, Coghlan, Hague, Whitecloud – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – N. Roy, Nosek, Tuch – W. Carrier, Kolesar, Reaves. Rozhodčí: Sutherland, Hanson – Mills, Kelly

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Góly:

32:52 Patrick (Gostisbehere, Couturier)

55:33 Morin (Aube-Kubel, M. Raffl) Góly:

10:54 Zibanejad (R. Strome, Fox) Sestavy:

Elliott (Hart) – Braun, Provorov (A), P. Myers, Sanheim, Morin, Gostisbehere – Konecny, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Farabee, K. Hayes, Giroux (C) – Voráček, Patrick, Lindblom – Aube-Kubel, Laughton, M. Raffl. Sestavy:

Šesťorkin (Kinkaid) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Br. Smith, Hájek – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Kakko, R. Strome, Panarin (A) – J. Gauthier, Chytil, Lafreniere – Blackwell, Rooney, Lemieux. Rozhodčí: South, O'Rourke – Kovachik, Gibbons

Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Góly:

31:41 Grzelcyk (Pastrňák, Bergeron)

45:22 N. Ritchie (McAvoy, J. Zbořil)

56:10 C. Smith (Krejčí, N. Ritchie) Góly:

02:01 S. Reinhart

34:12 Okposo (Jokiharju, Dahlin) Sestavy:

Vladař (Halák) – McAvoy, Grzelcyk, Clifton, J. Zbořil, Kampfer, Lauzon – Pastrňák, Bergeron (C), Frederic – C. Smith, Krejčí (A), N. Ritchie – Senyshyn, Coyle (A), Bjork – Wagner, Studnicka, McKegg. Sestavy:

Ullmark (Tokarski) – Ristolainen (A), Bryson, Jokiharju, Dahlin, C. Miller, Montour – S. Reinhart (A), Cozens, Hall – Sheahan, Dea, Olofsson – Mittelstadt, Lazar, Skinner – Okposo (A), Eakin, Fogarty. Rozhodčí: Lambert, McIsaac – MacPherson, Tobias

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (2:0, -:-, -:-) Góly:

08:29 Erne (Hronek, DeKeyser)

08:58 Fabbri (D. Larkin, Zadina) Góly:

31:43 N. Foligno (Texier, Jenner) Sestavy:

Pickard (Greiss) – DeKeyser, Hronek, M. Staal, Merrill, Djoos, Nemeth – Fabbri, D. Larkin (C), Zadina – Mantha, Naměstnikov, B. Ryan – Svečnikov, Rasmussen, Gagner – Helm, Glendening (A), Erne. Sestavy:

Merzlikins (Johnson) – Werenski, S. Jones (A), Gavrikov, D. Savard, G. Carlsson, Del Zotto – Bjorkstrand, Stenlund, Laine – Domi, Roslovic, Atkinson – Jenner (A), Texier, N. Foligno (C) – Matteau, MacInnis, Robinson. Rozhodčí: Pochmara, Lee – Smith, Alphonso

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Dallas Stars Dallas Stars : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: Brank, Rank – Berg, Murray

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: McCauley, St. Pierre – Gawryletz, Sericolo.

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)