Frk byl u rozdílové branky Los Angeles, Ovečkin vyrovnal Pastrňáka

Nevydařenou sezonu po řadě výměn zkušených borců Los Angeles dohrává s novými tvářemi z farmářského celku, kteří ovšem nemají o motivaci ukázat své kvality nouzi. To potvrzuje už šestá výhra Kings v řadě, která se v pondělí zrodila po výsledku 3:1 proti silnému Coloradu. Radoval se tak poslední nad průběžně druhým celkem Západní konference.

Pavla Francouze v první třetině překonali Austin Wagner a Mikey Anderson. Druhý jmenovaný obránce se své premiérové trefy v soutěži dočkal v 16. minutě, když jej po vyhraném buly v útočném pásmu na modré našel Martin Frk (13:12, 0+1, +/-: 0). Střelu Andersona následně před českým gólmanem nechtěně tečoval bránící Connauton.

Na další gól v Staples Center se čekalo až do 43. minuty, kdy Avalanche vrátil do hry Pierre-Edouard Bellemare. Na vyrovnání ovšem hosté nedosáhli a v 55. minutě udělal tečku za zápasem útočník LA Alex Iafallo.

Francouz, jenž nastoupil podruhé za poslední dva dny po nedělní výhře 4:3 ze San Jose, utkání zakončil s bilancí 35 zákroků proti 38 střelám. Ještě více, než porážka Colorado mrzela ztráta klíčového hráče Nathana MacKinnona. Produktivní útočník kvůli blíže nespecifikovanému zranění odstoupil ve druhé třetině.

Podobně jako Los Angeles své fanoušky potěšili skalpem favorita i hokejisté Buffala, když si 3:2 po nájezdech poradili s Washingtonem. Sabres vyšel úvod utkání. Už v 5. minutě je svou 20. trefou nováčkovské sezony poslal do vedení Victor Olofsson a na startu druhého dějství se v přesilovce prosadil i kapitán Jack Eichel. U obou akcí asistoval obránce Rasmus Dahlin.

Washington vymazal nulu na kontě brankáře Linuse Ullmarka až ve třetím dějství, kdy srovnání na 2:2 zařídili ruští hokejisté Alex Ovečkin a Dmitrij Orlov. Prvně jmenovaný kapitán týmu se radoval už z 48. branky sezony, čímž na čele tabulky střelců opětovně vyrovnal bostonského Davida Pastrňáka.

Poté, co rozhodčí kvůli kontaktu Jeffa Skinnera s brankářem Bradenem Holtbym neuznali necelé tři minuty před koncem řádné hrací doby branku domácího beka Brandona Montoura, přešlo utkání do prodloužení a následně i penaltového rozstřelu.

V něm se střelcům příliš nedařilo. Mezi neúspěšné exekutory patřil i washingtonský Jakub Vrána. První góly přinesla až čtvrtá série, v níž na trefu Dahlina odpovídal Jevgenij Kuzněcov. Rozhodnutí nakonec nabídla až sedmá dvojice a trefa Dominika Kahuna.

Společně se zmiňovaným Vránou (13:59, +/-: 0, 2 střely) v sestavě Washingtonu figuroval i obránce Michal Kempný (17:06, +1, 5 střel). Na Radko Gudase tak zbyla znova jen role nehrajícího náhradníka stejně jako v případě buffalského Michaela Frolíka.

Z přímého souboje konkurentů o poslední postupové pozice do play off v tabulce Západní konference vyšel po velkém obratu vítězně Winnipeg po výsledku 4:2 nad Arizonou. Kanadský celek tak figuruje s 78 body na divoké kartě, Coyotes naopak zůstávají pod čarou postupu s 74 body.

Vstup do utkání přitom měli lepší hosté. O dvougólový trhák se těsně před prvním odchodem do kabin zasloužil Nick Schmaltz. Jets ale měli ve svém středu útočníka Nikolaje Ehlerse, který ve druhé třetině nejprve kontaktní trefou snížil a následně dvakrát asistoval u obratu na 3:2. Prosadili se Tucker Poolman a Cody Eakin. V poslední minutě do prázdné klece zamířil Mark Scheifele.

Trenér vítězů Paul Maurice odkoučoval své 1 599. utkání kariéry v NHL a osamostatnil se na páté pozici historické tabulky od Kena Hitchcocka.

Zápas Edmontonu s Vegas proti sobě postavil průběžně druhý s prvním celkem Pacifické divize. Po remíze 2:2 z řádné hrací doby se v prodloužení radovali výše postavení Golden Knights, za které po výrazné střelecké převaze 48:24 rozhodl obránce Shea Theodore. Bez bodu tentokrát z utkání odcházel suverénní lídr produktivity NHL Leon Draisaitl, jeho parťák Connor McDavid v sestavě kvůli nemoci chyběl. Výsledek oslavil i Tomáš Nosek (13:57, -1, 4 střely).

Výsledky NHL:

St. Louis - Florida 1:2 (32. Parayko - 37. Hoffman, 45. Connolly).

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Góly:

22:13 Ehlers (Poolman, Beaulieu)

37:27 Poolman (Eakin, Ehlers)

51:33 Eakin (Ehlers, Laine)

59:24 Scheifele (Wheeler, Copp) Góly:

15:50 Schmaltz (Kessel, Söderberg)

19:58 Schmaltz (Kessel, Demers) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, D. Kulikov, Poolman, Beaulieu – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Laine, Eakin, Ehlers – Roslovic, Lowry, Copp – Appleton, N. Shore, Perreault. Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Goligoski, Oesterle, Demers – Keller, Dvorak, Hall – Kessel, Schmaltz, Söderberg – Hinostroza, Stepan (A), Crouse – Fischer, Richardson, Grabner. Rozhodčí: Rehman, Peel – Fournier, Murchison Počet diváků: 15 325

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3P (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

09:00 Chiasson (Neal, Klefbom)

46:46 Nugent-Hopkins (Yamamoto) Góly:

16:58 N. Roy (Schmidt, Martinez)

51:57 Marchessault (R. Smith)

62:13 Theodore (Marchessault) Sestavy:

Koskinen (M. Smith) – Nurse (A), Bear, Klefbom, A. Larsson (A), Jones, K. Russell – Nugent-Hopkins, Kassian, Ennis – Draisaitl, Yamamoto (A), Athanasiou – Sheahan, J. Archibald, Neal – Khaira, Chiasson, P. Russell. Sestavy:

M.-A. Fleury (Lehner) – McNabb, Schmidt (A), Martinez, Theodore, Holden, Whitecloud, Merrill – Pacioretty (A), Stastny (A), R. Smith – Marchessault, W. Karlsson, N. Roy – Pirri, Cousins, W. Carrier – Nosek, Reaves. Rozhodčí: Chmielewski, Dwyer – Gawryletz, Gibbons Počet diváků: 17.327

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Góly:

14:22 Wagner (Prochorkin, Walker)

15:25 M. Anderson (Frk, Vilardi)

54:35 Iafallo (B. Hutton, Doughty) Góly:

42:19 Bellemare (Cole) Sestavy:

Quick (Petersen) – Doughty (A), B. Hutton, Roy, M. Anderson, Walker, MacDermid – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – Lewis, Lizotte, A. Kempe – Frk, Vilardi, Moore – Wagner, Amadio, Prochorkin. Sestavy:

Francouz (Hutchinson) – Girard, Graves, E. Johnson (A), Cole, Connauton, Barberio, Zadorov – Naměstnikov (A), MacKinnon (C), Landeskog – Donskoi, Compher, Jost – Ničuškin, Bellemare, Nieto – O'Connor, Kameněv. Rozhodčí: MacDougall, Skilliter – Knorr, Nagy Počet diváků: 15 011

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Washington Capitals Washington Capitals 3:2N (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

04:53 Olofsson (Ma. Johansson, Dahlin)

20:53 Eichel (Dahlin, Ristolainen)

Kahun Góly:

43:33 Ovečkin (Kuzněcov)

53:11 Orlov (Ovečkin, T. Wilson) Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Montour, C. Miller, Dahlin, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Skinner – Kahun, Ma. Johansson (A), Olofsson – Simmonds, Lazar, Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons. Sestavy:

Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Dillon, Jensen, Orlov, Siegenthaler, Kempný – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), J. Vrána – Kovalčuk, Eller, Hagelin – Hathaway, Dowd, Pánik. Rozhodčí: Kozari, L'Ecuyer – Smith, Driscoll Počet diváků: 16 539