Voráček byl hvězdou zápasu, o výhře Philadelphie rozhodl v prodloužení

Do famózní střelecké formy se v zámořské NHL dostal český útočník Dominik Kubalík. Úterní výhru Chicaga 3:2 po...

Hájek zamířil z New York Rangers na farmu do Hartfordu

Český hokejista Libor Hájek se přesunul z New York Rangers do Hartfordu do nižší zámořské soutěže AHL. V této sezoně se...