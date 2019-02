Vrána kuriózně rozhodl o výhře, Pastrňák dvakrát asistoval

Teprve druhou výhru z posledních deseti startů si připsali z krize se zvedající obhájci Stanley Cupu z Washingtonu. Stalo se tak po úterním domácím výsledku 3:2 nad Vancouverem.

První hvězdou byl zvolen brankář Capitals Braden Holtby, jenž pochytal 30 střel včetně trestného střílení Bo Horvata ze druhé třetiny. Za druhou hvězdu zámořští novináři vybrali českého útočníka vítězů Jakuba Vránu, jenž asistoval u v pořadí druhé branky Capitals od Bretta Connollyho a v 53. minutě svou 16. trefou sezony kuriózně zařídil rozdílovou akci.

Běžela 53. minuta utkání a Vrána byl s pukem za bránou soupeře. Bekhendem se snažil přihrát do skrumáže před Jacobem Markströmem ovšem bránící Ben Hutton jeho pokus tečoval. Puk následně plachtil nad bránu a po odrazu od horní síťky spadl Markströmovi na záda a skutálel se do brány - 3:1 pro Washington. Poslední slovo si ještě v čase 59:52 vzal hostující Elias Pettersson. Na víc, než pouhé zkorigování skóre, to již ale nestačilo.

Významný zápis si z utkání odnesl kapitán Washingtonu Alex Ovečkin, jenž asistoval u otevírací branky T.J. Oshieho ze 3. minuty. Svým 1 180. bodem se osamostatnil na čele historického bodování NHL mezi ruskými hokejisty. Překonal tak Sergeje Fjodorova, který na 1 179 bodů potřeboval o 193 zápasů víc. S Ovečkinem je pojí přátelství, v roce 2008 a 2009 spolu v NHL dokonce nastupovali.

„Bavili jsme se a říkal jsem mu, že je to pro mě velká čest. Máme spolu dobré vztahy a jsem si jistý, že je za posun v rekordu rád,“ řekl Ovečkin.

Konfrontace Bostonu s Islanders proti sobě postavila týmy z popředí tabulky Východní konference. Výhody domácího ledu využili Bruins a po výhře 3:1 si nad lídrem Metropolitní divize upevnili pozici s divokou kartou z Atlantické divize.

Výsledky a české zářezy Boston - Islanders 3:1 (Pastrňák 0+2), Buffalo - Minnesota 5:4n, Florida - St. Louis 2:3, New Jersey - Los Agneles 1:5 (za dom. Zacha 1+0), Pittsburgh - Carolina 0:4, Edmonton - Chicago 2:6, Montreal - Anaheim 4:1, Tampa - Vegas 2:3n, Nashville - Arizona 5:2, Winnipeg - San Jose 2:3p, Colorado - Columbus 3:6, Washington - Vancouver 3:2 (za dom. Vrána 1+1).

Hlavním hrdinou utkání byl elitní centr vítězů Patrice Bergeron, jenž nastoupil ke svému jubilejnímu 1000. startu kariéry v NHL (v klubové historii na danou cifru dosáhl jako teprve pátý hráč). Svým spoluhráčům před zápasem sdělil, že si přeje hlavně vítězství. To se mu tedy splnilo a navíc přidal dva góly.

Ten první v 23. minutě, když po přečíslení Pastrňáka s Marchandem dorážel do odkryté brány. V 37. minutě Ostrovany z přesilovky vrátil do hry Jordan Eberle. Na startu třetí dvacetiminutovky hosty navíc poslal do trháku Cal Clutterbuck, domácí si však na základě výzvy trenéra vyžádali kontrolu na videu a rozhodčí kvůli ofsajdu gól odvolali. Stav 1:1 tak prolomil až v 47. minutě slovenský útočník Peter Cehlárik.

Při závěrečné snaze New Yorku s odvolaným brankářem jel sám na bránu David Pastrňák (13:42, 0+2, 5 střel), v pořadí střelecké hitparády soutěže s 30 zásahy osmý nejlepší hráč ovšem nesobecky přihrál za sebe na Bergerona. Ten ve svém jubilejním startu přidal druhý gól a definitivně rozhodl. Druhý Čech v sestavě Bruins, centr David Krejčí (17:07, +1, 2 střely), tentokrát nebodoval.

Poslední tým Západní konference z Los Angeles si připsal už třetí výhru z předešlých čtyř startů poté, co naposledy dobyl led New Jersey po jasném výsledku 5:1.

O všem podstatném se rozhodovalo až ve třetí třetině, kdy smírné skóre 1:1 uťal dvěma slepenými góly z 41. a 42. minuty Tyler Toffoli. Hned tři asistence si ze zápasu odnesl Anže Kopitar. Veterán Ilja Kovalčuk v 58. minutě uzavíral brankový výčet. Byl to jeho první zápas v Prudential Center od svého odchodu z NHL do ruské KHL v roce 2013, kdy upustil právě New Jersey.

Autorem jediné branky domácích Devils byl český útočník Pavel Zacha (16:23, 1+0, +/-: 0, 1 střela). Své 9. trefy sezony dosáhl v 24. minutě, když jej od zadního mantinelu před bránou chytře uvolnil Jesper Bratt.

V řádné hrací době se útočník Sam Reinhart podílel na remíze 4:4 mezi Buffalem a Minnesotou gólem a asistencí. V rozhodujícím penaltovém rozstřelu se pak prosadil jako jediný exekutor a přiřkl tak druhý bod domácím Sabres, za které ve čtvrté formaci naskakoval i Vladimír Sobotka (17:40, -2, 1 střela).

Gólman Petr Mrázek po dobrém výkonu proti Calgary tentokrát odpočíval a pustil do akce Curtise McElhinneyho, jenž se blýskl 23 zákroky a čistým kontem na ledě Pittsburghu. Carolina proti favorizovanému soupeři uspěla 4:0 po gólech Jordana Martinooka, Bretta Pesceho, Michaela Ferlanda a Andreje Svečnikova. Penguins postrádali zraněného Jevgenije Malkina, po změnách v sestavě až ve třetí formaci operoval český útočník Dominik Simon (16:06, -1, 1 střela).

Lídr Východní konference i celé soutěže z Tampy přivítal na svém ledě finalisty posledního Stanley Cupu z Vegas. V řádné hrací době se oba tábory rozešly za smírného stavu 2:2, když Lightning neudrželi dvoubrankové vedení. Na přelomu druhé a třetí třetiny srovnali Cody Eakin a Valentin Zykov. O vítězi se nakonec rozhodovalo až v nájezdech, které ve třetí sérii rozhodl hostující Alex Tuch. V dané dvojici předčil ligového lídra v bodování Nikitu Kučerova. Domácí Ondřej Palát (19:44, +/-: 0, 3 střely) se bodově neprosadil, za Golden Knights tentokrát nenastoupil náhradník Tomáš Nosek.

Do pozice nehrajícího náhradníka se v úterý dostal i Lukáš Radil ze San Jose, které si odvezlo cennou výhru 3:2 po prodloužení z ledu Winnipegu. Souboj předních týmů Západní konference rozhodl v 63. minutě při hře v oslabení Joe Pavelski. Ke dvěma bodům Sharks pomohli i obránce Radim Šimek (14:46, -1, 1 střela) a útočník Tomáš Hertl (20:20, -2, 2 střely).

