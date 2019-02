Flyers válí, přitom byli nejhorší. Budujeme sebevědomí, říká Gudas

„Jdeme popořadě, střídání po střídání, to je pro nás nejlepší,“ vysvětluje vzkříšení obránce Radko Gudas.



Ještě v lednu byli hokejisté Flyers v tabulkách NHL jasně poslední, osmkrát v řadě prohráli, padáka dostali trenér i generální manažer, v bráně klub prostřídal už sedmého brankáře (včetně opět zraněného Čecha Michaela Neuvirtha). Útočník Wayne Simmonds hovořil o tom, že se cítí jako uvězněný v tekutém písku. „Snažíme se dostat ven, přitom to vypadá, že se propadáme hlouběji.“

Mluvilo se i o rozprodání kádru.

„Pokud se nejmenujete Claude Giroux, nemůžete si být jistí ničím,“ překvapil sám Voráček ohledně spekulací.

Ostatně nový manažer Chuck Fletcher přiznal, že v druhé polovině sezony (nyní je v NHL odehrálo přes 50 utkání z 82) chce zlepšit mužstvo „za každou cenu“, že chce přivést nové a lepší hráče.

Už dvě tisícovky výher v NHL Flyers porazili Vancouver 2:1 a celkovým počtem vítězství se připojili k týmům tzv. Original Six, tedy původní šestici týmů NHL, kterým se to podařilo (Montreal, Boston, NY Rangers, Toronto, Detroit a Chicago).

Tyhle plány zřejmě ani nyní nezapadly, jen se změnil celkový kontext mužstva. K lepšímu. Snad symbolicky si Flyers v noci z pondělí na úterý připsali 2 000. výhru v základní části NHL v historii klubu.

„Víme, že máme dobrý tým. Dosud to nebylo ideální, jenže nevíte, co se stane v budoucnu. Koukáte se po maličkostech - předehnat jeden tým před vámi,“ říká Simmonds. Gudas k tomu přidává: „Budujeme si sebevědomí každým střídáním, toho se musíme držet, nekoukat na celkovou situaci.“

Sám prožil při posledním vítězství 2:1 nad Vancouverem povedený zápas. Připsal si pět hitů, k tomu za 19 minut na ledě zblokoval pět střel soupeře.

Jenže klíčový strůjce momentální fazóny týmu stojí v bráně. Mladý Hart je v NHL nováčkem, i tak ale drží úspěšnost zákroků na 92,5 procentech.

„Už od juniorů se o něm hodně mluvilo, že je opravdu dobrý,“ vzpomínal před novináři také 20letý útočník Nolan Patrick. „Bude hvězdou hodně dlouho, takže je fajn, že ho máme za zády.“

„Předvádí zázraky,“ přidává útočník Sean Couturier.

Zákrok Harta, za který si vysloužil pochvalu:

A co říká sám brankář? Ovace fanoušků prý nevnímá, soustředí se totiž na hokej. Že předvedl super zákrok? On chce prostě vyhrávat. „To je náš cíl,“ říká Hart.

Formu chytil i Jakub Voráček, za posledních jedenáct zápasů nasbíral třináct bodů, proti Vancouveru se navíc blýskl gólem z úniku a zařídil vítězství.

Philadelphia na play off ztrácí stále pět bodů, navíc její soupeři v sezoně prokazovali mnohem konstantnější formu. Oproti lednu už ale neplatí, že by Flyers na play off neměli šanci.

Na gól Voráčka se podívejte zde: