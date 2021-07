Jak to bylo, trenére? Kouč mistrů pomůže při vyšetření hokejového MeToo

Uznávaný kouč se čtyřmi získanými Stanley Cupy se nechal slyšet, že bude spolupracovat na vyšetření kauzy, která může slavnému klubu pořádně zavařit. Ostatně sám v prohlášení navrhl, že bude vypovídat.

„Kontaktoval jsem organizaci Blackhawks, abych jim sdělil, že budu podporovat nezávislé vyšetřování a podílet se na něm. Z úcty ke všem zúčastněným nebudu věc dále komentovat, dokud to bude šetřit soud,“ řekl Quenneville v prohlášení pro agenturu AP prostřednictvím svého současného zaměstnavatele Florida Panthers.

Obtěžování dvojice hráčů, kteří se domáhají na klubu odškodného za údajné ututlání případu a újmu, prý bere velmi vážně.

Už méně se však věří druhé části jeho veřejného vystoupení, v němž skálopevně tvrdí: „Poprvé jsem se o těchto obviněních dozvěděl počátkem léta z médií.“

Skutečně to dříve nevěděl? Vždyť byl vládcem střídačky a měl by správně vědět o všem; i o tom, co se dělo za jeho zády.

Klubem se navíc zprávy o podivných praktikách kouče Aldriche začaly nést od chvíle, kdy se napadený hráč svěřil dalším trenérům a jejich prostřednictvím požádal o slyšení u vedení týmu. Tehdy se však žádného výstupu před klubovou generalitou nedomohl.

Naopak se odehrál mítink představitelů klubu s muži, kteří o napadení věděli - trenéry Vincentem a Garym. Quenneville na tehdejší jednání nebyl přizvaný.

Je pravděpodobné, že si vyšetřovatelé budou chtít poslechnout proč, a uslyší i Quennevilleovu verzi příběhu. Jistě také důkladně prošetří, zda neměl na krytí incidentu před veřejností také svůj podíl.

Dvaašedesátiletý Quenneville získal s Chicagem tři Stanley Cupy jako hlavní trenér. Ten první si připsal v inkriminovaném roce 2010, kdy pod ním pracoval Aldrich. Quenneville není členem organizace Blackhawks od listopadu 2018, když v klubu kvůli sérii špatných výsledků skončil po třinácti letech.

Na Chicago jsou momentálně podané dvě žaloby. V té první se nejmenovaný hráč tehdejšího mistrovského mužstva domáhá 150 tisíc dolarů.

Další spor se týká pozdějšího prohřešku spáchaného na studentovi Houghton High School v Michiganu, který se stal také obětí obtěžování. Policie tehdy kontaktovala Blackhawks s žádostí o detailní informace o obžalovaném Aldrichovi, které však klub nepředal a pouze potvrdil, že jej v minulosti zaměstnával. Obě žalující strany teď svorně zastupuje chicagská právnička Susan Loggansová.

Kam až dojde kauza sportovního MeToo, která stále více začíná vadit i komisionáři NHL Gary Bettmanovi, a vnese do ní úspěšný trenér jasno?