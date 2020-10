Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Williams ukončil před čtyřicítkou kariéru

„Od té doby, co jsem po mých devatenáctých narozeninách poprvé vstoupil do ligy, mi tato hra přinesla tolik, že jí to nikdy nebudu schopen splatit,“ uvedl Williams. „Získal jsem nespočet zkušeností, vztahů i zažil strasti, které ve mě navždy zůstanou i v další části života,“ řekl bývalý kapitán Caroliny.

Williams odehrál v základní části NHL 1 264 zápasů, vstřelil 320 branek a zaznamenal 477 asistencí. V play off přidal dalších 162 utkání a 102 bodů (41+61). Hrál za Carolinu, Philadelphii, Los Angeles a Washington. Stanleyův pohár získal v dresu Hurricanes v roce 2006 a dvakrát s Kings (2012 a 2014), v druhém případě zároveň získal Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off.

Dvojnásobný mistr světa z let 2004 a 2006 získal přezdívku „Muž sedmého zápasu“, neboť v rozhodujících duelech sérií play off vstřelil celkem sedm branek a přidal osm asistencí. Týmy, za které Williams hrál, vyhrály osm z devíti sedmých zápasů. Poslední utkání odehrál 19. srpna, kdy Carolinu vyřadil v prvním kole play off Boston.