Modrý v Kalifornii chystá hráče pro NHL. Farma není druhořadá, říká

Modrý ukončil kariéru před sedmi lety, kdy ho po NHL ještě zlákala česká extraliga. Sezona v Liberci, další tři v Plzni, pak už zpátky za rodinou do Ameriky. Za manželkou, dcerou a dvěma syny.

Práce ho zavedla zpět na místo, kde strávil velkou část zámořské kariéry. Do Los Angeles. Na farmě v Ontario Reign připravuje Martina Frka a další na přechod z AHL do NHL. K tomu v organizaci Kings cepuje mládež do patnácti let včetně syna Luca.

Rozhovor jste naplánoval na šestou ranní, obvykle fungujete takhle brzy?

Zvykl jsem si. Radši vstanu dřív, zacvičím si a vše připravím, abych odpoledne už nic nehonil.

Jaroslav Modrý 48 let

Bývalý obránce, v NHL odehrál 725 zápasů z toho 454 za Los Angeles Kings.

V roce 1995 získal titul AHL za Albany River Rats.

V roce 2002 se zúčastnil Utkání hvězd NHL, soutěžil v tvrdosti střelby.

Alespoň vám vstávání zpříjemňuje kalifornské sluníčko.

To je pro tělo samozřejmě jednodušší. Pořád tu je nádherně. Zrovna v neděli jsme měli volno, vzal jsem kolo a projel se kolem oceánu. To mi dodává energii.

S hokejem jste skončil před sedmi lety, proč jste zamířil do L.A.?

To to letí, co? My nejdřív jeli do státu New York, odkud pochází manželka. Ale tam nebylo tolik opportunities...

Příležitostí.

Ano. Tak jsem zkontaktoval pár bývalých spoluhráčů. Poradili mi, že v L.A. bych mohl pomoct s rozvojem mládeže.



Jedním z nich byl brankář Jamie Storr, že?

Ano, taky tu pracoval. Teď se přesunul do Kanady. Nedaleko Toronta dělá generálního manažera a trenéra juniorského klubu, vede si to sám.

Vás by pozice manažera taky bavila, nebo jste spíš učitel-trenér?

Já hlavně cítím, jak se zlepšuju v komunikaci. Jak hokejistům předat zkušenosti. Mentalita se změnila a je důležité najít společnou řeč. Pak z nich můžu dělat lepší hokejisty a lidi.

Dohlížíte na syna Luca, jaké to je?

Fajn. Jsem rád, že jsem součástí jeho koníčku. Aspoň se nebavíme jenom o škole. Takhle sleduju, jak se rozvíjí. Taky jsem na něj samozřejmě přísnější než na ostatní.

Starší syn Jacob (20) je víc po vás? Na univerzitě hraje obránce, Luc útočníka.

Luc už je taky obránce, teď to měnil. Jen ať vyzkouší, v čem je dobrý. Oba synové začínali v útoku a pak přešli do obrany.

Je vidět, že se projevují vaše vlohy.

Asi ano. Jsou to výborní kluci a dobří hokejisti. Je otázka času, kdy se prosadí, protože mají výbornou pracovní morálku.

Česky umí?

Ano, mluví s babičkou. Ale žádná hitparáda to není, romány psát nebudou.

Platí i u vás na farmě, že k vám z NHL posílají hráče, abyste testovali jejich odolnost?

Samozřejmě, musíme je připravit na nejvyšší úroveň. Musí být silní, protože jednou přijdou chvíle, aby ukázali charakter.

Pro české hokejisty je celkem pravidlem, že po odchodu z Evropy ještě míří minimálně na rok na farmu. Jak s takovými hráči pracujete?

Přijdou do jiného hokeje, musí si tu pozici vybudovat chováním a prací. Myslím, že je plno fám, že se v AHL nehraje dobrý hokej. Já naopak myslím, že tu je vynikající. Češi o ní akorát nemají tolik informací. Sice se jí říká farma a zní jako druhořadá soutěž, ale ona je velice kvalitní. Připraví kluka na skok do NHL. Trenéři se tu hokejistům věnují ohromný čas individuálně. Je totiž jedna věc dostat se do NHL, a druhá tam zůstat.

Je Martin Nečas příkladem za všechny? Poprvé zvolil místo farmy návrat do brněnské Komety, napodruhé ale AHL neunikl.

Nerad bych mluvil o někom, jehož situaci neznám. Ale je důležité ukázat, že se o místo umíte poprat. Ne každý vám hned dá porci minut. Chtějí nejdřív vědět, co jste zač. Kolikrát není špatné jít zpátky do Evropy, zesílit, dodat si sebevědomí. Mladému klukovi to určitě neuškodí a Nečas dostal v Brně velkou roli. Je to výborný kluk a spoluhráči ho tam naučili správnému přístupu. Na druhé straně tu máte Martina Kauta.

Jaroslav Modrý v dresu Plzně poté, co v skončil v NHL

Ano?

Na něm je vidět veliký herní projev po roce v AHL. Zlepšuje se, zmužněl, je rychlejší. V Americe se z něj stal chlap, předtím to byl mladý kluk mezi dospělými. Z něho udělala výborného hokejistu AHL.

Kaut sám v létě říkal, že na farmě dřel víc než dřív, že podstupoval časté konzultace.

Ano, to jsem chtěl říct. V AHL se hráčům opravdu individuálně věnujeme. Rozebíráme s nimi zápasy. Vidím, kdo potřebuje pomoct, jak se kdo cítí. Komunikací můžete jeho rozvoj zrychlit.

Zažil jste to. Jak nepříjemné je pendlování mezi NHL a AHL?

Pro každého jinak. Někdy to ublíží, někomu pomůže. Já chtěl hlavně hrát. Nejhorší je, když nehrajete a jen koukáte. Na farmě třeba dostanete 25 minut na ledě, zlepšíte se. Není to jednoduché, ale zesílí to charakter hráče.

Vy na AHL musíte mít dobré vzpomínky, v roce 1995 jste slavil titul s Albany.

Měli jsme výborného trenéra a partu kluků. To se povedlo. Každá taková zkušenost vás posune.



Jak se v AHL za ty roky zvedl komfort?

Neuvěřitelně. Ti kluci mají všechno. V AHL teď mají stejné podmínky, jako když jsem já tenkrát hrál NHL. Na většinu zápasů létáme, dřív jsme jezdili autobusy.

Trénujete Martina Frka, už jste ho stihl poznat?

Krátce. Ale je výbušný, pracovitý, má ohromný dar pro střelbu. Na AHL je moc dobrý. Aby se ale udržel v NHL, potřebuje pár věcí zlepšit.

Co myslíte?

Hru bez puku. On je velice kreativní, ale když trenér potřebuje zodpovědného hráče i do obrany.... Tam to ještě nemá tak vypilované.

Uvědomuje si nedostatky?

Já myslím, že jo. U něho je ale situace složitější. Nepatří mezi mladé naděje Kings. Záleží, co se bude dít nahoře (v klubu NHL) a to sám neovlivní. Klíčové bude, aby se ukázal, až tu šanci v NHL dostane.

Byl by prvním Čechem v dresu Kings po vás.

To jsem ani nevěděl. To snad není pravda. Ale proč to tak je, nevím.