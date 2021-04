Ponížený Vladař. Neřešme osm gólů, hleďme dopředu, reaguje kouč Bostonu

Už začátek utkání byl tragický. Ostrá střela T. J. Oshieho končí v síti. Následuje buly uprostřed hřiště a po šestnácti vteřinách dává Lars Eller druhý gól. Neuplynou ani dvě minuty a už je to 0:3.

Bylo by velice snadné Vladaře odsoudit, že na NHL ještě nemá. Realita je však malinko složitější.

Třiadvacetiletý gólman totiž není zdaleka jediným nezkušeným hráčem Bostonu na ledě. Nejcitelnější jsou ztráty v obraně, kde chybí Miller, McAvoy, Grzelcyk či Carlo. „Hráči před Danem mohli odvést lepší práci a pomáhat mu. Ale řada z nich nemá v lize tolik zkušeností a ještě toho tolik neodehráli,“ říká kouč Bruce Cassidy.

Ten přitom z ošklivého debaklu 1:8, navíc v domácím prostředí, nedělal velkou vědu. „Rozebereme si to, ale smysluplnější bude hledět dopředu k dalším zápasům a tuhle epizodu nechat za námi,“ pravil.

Cassidy chtěl dopřát odpočinek Jeremy Swaymanovi, dalšímu mladíkovi, jenž v NHL debutoval a odchytal tři duely za pět dní. Řada přišla na Vladaře, jenž předtím naskočil už do čtyř utkání. Ve dvou pomohl k vítězství, dvakrát s ním jeho tým prohrál. A teď přišla tvrdá lekce od lídra Východní divize.



„Bylo to pro Dana těžké, ale řekl jsem mu, že se tím zápasem musí prokousat. Snažili jsme se najít způsob, jak i po nepovedené první třetině zůstat ve hře. Bohužel jsme to nedokázali a pak už se to na nás nabalovalo jako sněhová koule,“ nezastíral trenér Bostonu.

Bostonský brankář Dan Vladař čelí šanci Conora Shearyho z Washingtonu.

Pro Boston je teď důležité vrátit se co nejrychleji do pohody. Všichni doufají, že co nejdříve naskočí do brány Rask, jehož stav se lepší. To pochopitelně není dobrou zprávou pro Vladaře. Osmigólový příděl mu nepřidá na sebevědomí a také výrazně sníží šance, že v této sezoně dostane další příležitosti.

Tedy za předpokladu, že se Rask urychleně nevrátí. „Pro všechny mladé hráče není výsledek 1:8 pozitivní. Je to poslední věc, kterou potřebují,“ říká Cassidy.

Comeback finského gólmana je očekávaný, zároveň však nejistý: už jednou se pokusil o návrat, ale byl uspěchaný a on si obnovil zranění. Teď už trenérský štáb nechce riskovat. Proto je možné, že dřív bude zpátky Halák.

Jediná dobrá zpráva pro Boston je, že kvůli debaklu celkově moc netratí: NY Rangers prohráli derby s Islanders (získali jen bod), takže v tabulce nadále ztrácí čtyři body, přičemž mají odehráno o dva zápasy více. Poslední postupovou pozici do play off drží stále Bruins.