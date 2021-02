Faksův parťák má problém s disciplínou. Kouč Chudobina vyřadil z týmu

Je malý, mrštný a do nedávna byl pro příznivce hokejového Dallasu spíš neviditelný. Jenže to se v uplynulých měsících otočilo. Na dresu nosí hvězdu a poslední jízdou play off se jí ruský brankář Anton Chudobin sám stal. Ta teď ovšem padá k zemi a může za to problém s disciplínou, kvůli kterému jej kouč dočasně postavil mimo sestavu.