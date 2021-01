Co je s Toewsem? Chicago zařadilo svého kapitána na listinu dlouhodobých marodů

Podrobnosti k Toewsovým problémům nebyly zveřejněny. Nezúčastnil se ani tréninkového kempu a návrat mistra světa z roku 2007 a dvojnásobného olympijského vítěze na led zůstává v nedohlednu. V minulé sezoně Toews odehrál 79 zápasů a nasbíral 69 bodů.

„Po minulé sezoně jsem zažíval symptomy, po nichž jsem se cítil vyčerpaný a apatický. Pracuji s lékaři na tom, abych lépe chápal svůj zdravotní stav. Než budu zdravý tak, že budu moci hrát na špičkové úrovni a pomoci svému týmu, k Blackhawks se nepřipojím,“ řekl v závěru prosince Toews.

Kanadský útočník je kapitánem Chicaga od roku 2008 a Stanleyův pohár klubu pomohl vybojovat v letech 2010, 2013 a 2015.

„Všichni by byli samozřejmě rádi, kdybychom ho měli zpátky. Ale zdraví je nejdůležitější. Na to se musí zaměřit. Doufejme, že se vrátí co nejdříve,“ řekl Toewsův spoluhráč Dominik Kubalík.

Chicago zahájilo sezonu porážkou 1:5 s obhájcem titulu Tampa Bay.