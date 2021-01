NHL na startu: Tampa může obhájit, vysoko míří i Colorado s Torontem

Ve zkrácené základní části čeká na každý tým 56 zápasů. Tempo bude zběsilé, nastupovat budou celky téměř obden a soupeři se budou střídat jen v rámci nově složených divizích.

Každý tým z Východní, Centrální a Západní divize bude hrát s každým soupeřem ze své divize osmkrát a každý tým Severní „kanadské“ divize bude hrát s každým soupeřem ze své divize devětkrát, či případně dokonce desetkrát.

Nejlepší čtyři celky z každé divize postoupí do play off a také v jejich prvních dvou kolech se bude hrát pouze v rámci divizí (1. proti 4. a 2. proti 3. a v další fázi vítězové proti sobě). Čtyři postupující do semifinále Stanley Cupu budou nasazeni podle počtu bodů v základní části.

Severní divize:

1. Toronto - Jednoznačný favorit Severní divize. Tým ofenzivních hvězd Austona Matthewse, Mitche Marnera, Johna Tavarese a Williama Nylandera bude v atraktivní konkurenci ryze kanadských rivalů nastupovat pod ještě větším tlakem a drobnohledem náročného publika. Pokud sezona skončí neúspěchem (Maple Leafs nevyhráli sérii play off od ročníku 2004), vedení by zřejmě bylo nuceno sáhnout k výměnám a uvolnit přetlak pod platovým stropem odchodem některé z ofenzivních hvězd.

2. Montreal - Už je to dlouhých 28 let, co naposledy kanadský celek získal pohár. V letošní sezoně, kdy má nejlepší z kanadské sedmičky jistotu účasti v semifinále Stanley Cupu, by to konečně mohlo vyjít a proč ne právě v podání Montrealu. V kádru má mezi hráči nejuznávanějšího gólmana v lize Careyho Price, který navíc dostal zkušeného parťáka Jakea Allena. Sílu v útoku dodá Josh Anderson s Coreym Perrym a v obraně bude cítit Joel Edmundson. Pokud se mladí hráči Canadiens (Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi) posunou na další výkonnostní stupeň, budou atakovat nejvyšší příčky v divizi.

3. Edmonton - Mít v kádru hned dva z nejlepších útočníků soutěže Connora McDavida a Leona Draisaitla automaticky katapultuje ambice týmu na ty nejvyšší příčky. O další přísun bodů se budou starat Ryan Nugent-Hopkins a navrátilec Jesse Puljujarvi. Na rozdíl od konkurentů v divizi však Oilers nemají stejně kvalitně obsazený post gólmana (Mikko Koskinen, Mike Smith) a letní přestupy na tom nic nezměnily. Obranné řady se pokusí pozvednout Tyson Barrie. Záživné budou časté bitvy s rivaly z Calgary, Matthew Tkachuk už se jich nemůže dočkat.

4. Vancouver - Jaká bude sezona v podání Vancouveru, napoví výkonnost gólmana. Po odchodu spolehlivého Jacoba Markströma ke konkurenci do Calgary dostane příležitost Braden Holtby. Potvrdí, že stále má na pozici jedničky v NHL? Navázat na skvělé představení z play off bude usilovat také mladík Thatcher Demko. Talentovaní hráči Elias Pettersson, Brock Boeser a Quinn Hughes mají potenciál zařadit se mezi největší ligové hvězdy.

5. Calgary - Po uplynulé nevýrazné sezoně se v Calgary bude očekávat zlepšení od hlavních ofenzivních tahounů Johnnyho Gaudreaua a Seana Monahana, které zastínil zlý muž Matthew Tkachuk. Šanci nastupovat po jejich boku dostane český útočník Dominik Simon, který v minulosti plnil podobnou roli v Pittsburghu u Sidneyho Crosbyho. Po odchodu brankáře Cama Talbota zastane roli jasné jedničky Jacob Markström, český reprezentant David Rittich mu bude krýt záda.

6. Winnipeg - Návrat Paula Stastnyho u Jets výrazně zkvalitní obsazení na středu útoku za elitním centrem Markem Scheifelem. Těžit by z toho mohl střelec Patrik Laine, jehož jméno bylo často spojováno s případnou výměnou. Zatím ovšem zůstává a společně s vítězem Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana soutěže Connorem Hellebuyckem by mohl být hlavní postavou mužstva.

7. Ottawa - Poslední tři ročníky Ottawa vždy zakončovala na spodních příčkách tabulky a nová sezona z daného trendu zřejmě ještě nevybočí. Perspektivní hráči jako Brady Tkachuk či nově Němec Tim Stützle dodávají fanouškům Senators více optimismu, ale na větší úspěchy si budou muset ještě počkat.

Východní divize:

1. Washington - Překvapivé angažování veterána Zdena Cháry navýšilo věkový průměr Washingtonu přes 30 let a udělalo z něj nejstarší tým soutěže. Společně s ním přišli také další zkušení beci Justin Schultz a Trevor van Riemsdyk. To v útočných řadách se toho moc nezměnilo, elitní dvě formace budou opět tvořit Tom Wilson, Jakub Vrána, Nicklas Bäckström, T.J. Oshie, Jevgenij Kuzněcov a kapitán Alex Ovečkin. Právě ruský kanonýr vstupuje do posledního roku své smlouvy. Capitals tak vše sází na zkušenost, jen v bráně bude odpovědnost na mladíkovi Iljovi Samsonovovi. Záda mu navíc bude krýt český nováček Vítek Vaněček, jenž si v kempu místo zdravotně sužovaného Henrika Lundqvista vybojoval post v prvním celku.

2. Philadelphia - Velké výkony se očekávají od brankáře Cartera Harta. V zámoří se mu předpovídá dlouholetá pozice jasné týmové jedničky, kterou Flyers roky nemohli najít. Na parádní sezonu, v níž dokonce předčili ofenzivní hvězdy Claudea Girouxe a Jakuba Voráčka, budou navazovat centr Sean Couturier a rychlík Travis Konecny. Právě daná dvojice by mohla Flyers dostat znovu do play off.

3. Pittsburgh - Tým hvězdných útočníků Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina se v minulé sezoně překvapivě řadil mezi nejlepší v defenzivě. Pokud se mladý gólman Tristan Jarry potká s dobrou formou a obrana naváže na své předchozí výkony, parta kolem dvou útočných superhvězd může předvést ještě jeden útok na stříbrný pohár.

4. Boston - Letní odchody obránců Zdena Cháry (Washington) a Toreyho Kruga (St. Louis) budou Bruins zacelovat jen z vlastních zdrojů. Navíc v úvodu sezony budou kvůli rekonvalescenci po operacích chybět i David Pastrňák a Brad Marchand. Poslední rok smlouvy poběží dlouholetému vůdci druhého útoku Davidu Krejčímu a ve stejné pozici je i brankářská jednička Tuukka Rask. Nový kapitán Patrice Bergeron oslavil už 35. narozeniny, v Bostonu se tak pomalu schyluje ke konci jedné velké éry.

5. New York Islanders - Pro tým oddaný defenzivnímu systému zkušeného kouče Barryho Trotze byla před sezonou klíčová dohoda o nové smlouvě s lídrem Mathewem Barzalem. Ten z pozice chráněného volného hráče, který vzbuzoval nemalý zájem u konkurence, nakonec prodloužil o další tři roky jen pár dní před startem základní části. Kádr se tak podařilo udržet a nic Islanders nebrání, aby se pokusili zopakovat si jízdu až do semifinále Stanley Cupu.

6. New York Rangers - Velký potenciál v ofenzivě, s obranou už to ale tak slavné není. Rangers se budou opírat o body nezastavitelného Artěmije Panarina a Miky Zibanejada, kvality navíc může začít naplno prodávat i Kaapo Kakko a o slovo se bude hlásit rovněž jednička draftu Alexis Lafreniere. Podpory útoku se bude dostávat i od zadáků Tonyho DeAngeloa a Adama Foxe. Otázkou tak bude, jak si povede defenziva a zda unese tíhu odpovědnosti mladý gólman Igor Šesťjorkin.

7. Buffalo - V žádné z úvodních pěti sezon v NHL se hvězdný centr Jack Eichel s Buffalem nedočkal účasti v play off. Frustrace ze špatných týmových výsledků se tak musela dostavit. Nový generální manažer Kevyn Adams se pokouší otočit vývoj opačným směrem, i díky zkušeným borcům jako Eric Staal, Taylor Hall či Cody Eakin. Bude to ovšem stačit na postup do vyřazovací části?

8. New Jersey - Nové tváře ve vedení klubu, generální manažer Tom Fitzgerald a trenér Lindy Ruff, se budou snažit v kádru Devils probudit vítězného ducha. Aby uspěli, bude k tomu potřeba mnohem lepších výkonů od talentovaných útočníků Nico Hischiera a hlavně Jacka Hughese. Po nečekaném ukončení kariéry Coreyho Crawforda spadne v bráně všechna odpovědnost na mladého Mackenzieho Blackwooda. O výzvy tak nebude nouze, dokážou je však hráči naplnit?

Centrální divize:

1. Tampa Bay - Krátce po oslavách Stanley Cupu měl generální manažer Julien BriseBois hodně napilno. Těžkou situaci s překročeným platovým stropem však dokázal vyřešit. Pomohlo mu i zařazení Nikity Kučerova na dlouhodobou listinu zraněných hráčů. U jiných celků by ztráta takového borce byla fatální, Lightning ale z marodky přivítají zpátky kapitána Stevena Stamkose a hlavně mají v kádru ve všech frontách ještě řadu dalších hvězd jako Brayden Point či Victor Hedman a gólman Andrej Vasilevskij. Šance na obhajobu tak nebudou malé, zejména pokud se Kučerov uzdraví pro play off.

2. Carolina - Hurricanes se pyšní jednou z nejlepších obran soutěže. Hráče jako Dougie Hamilton, Jaccob Slavin, Brady Skjei či Brett Pesce by přivítal každý trenér. Společně s vyrovnanou brankářskou dvojicí (Petr Mrázek - James Reimer) a talentem nabitým útokem (Sebastian Aho, Andrej Svečnikov, Martin Nečas) se můžou řadit k největším favoritům soutěže.

3. Dallas - Brankářská jednička Ben Bishop a produktivní útočník Tyler Seguin budou Dallasu v úvodu sezony chybět. Řada klíčových postav sestavy (Jamie Benn, Joe Pavelski, Alexander Radulov) už má své nejlepší roky za sebou a po finálovém zklamání proti Lightning bude těžké se znova motivovat. V obraně ale řádí Miro Heiskanen, John Klingberg či Esa Lindell a nové smlouvy podepsala nastupující generace útočníků jako Roope Hintz, Radek Faksa či Denis Gurianov. Postup do play off by týmu neměl uniknout.

4. Columbus - Kromě elitní obranné dvojice Zach Werenski - Seth Jones není v sestavě Columbusu žádná velká hvězda. I tak se ovšem svým týmovým pojetím dokážou prosadit a budou atakovat příčky zajišťující postup do play off. Ukáže se ale, zda to bude i s centrem Pierre-Lucem Duboisem, jenž si měl údajně vyžádat výměnu. O restart uvadající kariéry bude usilovat útočník Max Domi.

5. Nashville - Nebývá zvykem, aby mezi nejproduktivnější hráče týmů patřili obránci. Nashville se s borci jako Roman Josi (první s 65 body) či Ryan Ellis (čtvrtý s 38 body) řadí mezi výjimky. Navíc ani nadcházející sezona by na daném trendu neměla nic změnit. V brankovišti se očekává, že půjde o poslední ročník veterána Pekky Rinneho. Roli jedničky by měl v dalších letech převzít ruský supertalent Jaroslav Askarov.

6. Florida - Brankář Sergej Bobrovskij (3,23 gólu na zápas a 90% úspěšnost zákroků, plat 10 milionů dolarů) má po úvodním roce svého lukrativního kontraktu s Panthers hodně co napravovat. Kádr navíc opustily ofenzivní opory Mike Hoffman (St. Louis) a Jevgenij Dadonov (Ottawa). Bylo by překvapením, pokud by je nově příchozí Patric Hörnqvist a Anthony Duclair dokázali plnohodnotně zastoupit. Ještě větší tíha odpovědnosti za výsledky tak půjde za Aleksanderem Barkovem a Jonathanem Huberdeauem.

7. Chicago - Fanoušky Chicaga před sezonou stíhala jedna rána za druhou. Ke zraněnému Alexi Nylanderovi se na marodku přidal smolně Kirby Dach. A aby toho nebylo málo, kvůli blíže nespecifikované nemoci nebude připraven ani kapitán Jonathan Toews. Po skvělých výkonech ze své nováčkovské sezony tak bude oslabený tým Blackhawks o to více spoléhat na českého reprezentanta Dominika Kubalíka. Po přesunu dlouholeté brankářské jedničky Coreyho Crawforda do New Jersey, jenž před pár dny nečekaně oznámil ukončení kariéry, dostane mezi tyčemi obrovskou šanci Malcolm Subban.

8. Detroit - Aby se Detroit vrátil mezi ligové favority, bude generální manažer Steve Yzerman potřebovat ještě hodně času a změn. S pouhými 39 body Red Wings v posledním ročníku propastně zaostávali za zbytkem soutěže. Pomoct zlepšit jeho výkony se pokusí letní posily Bobby Ryan, Vladislav Naměstnikov či brankář Thomas Greiss. V obraně by měl patřit mezi nejvytíženější hráče český reprezentant Filip Hronek.

Západní divize:

1. Colorado - Tým vedený skvělým útočníkem Nathanem MacKinnonem a supertalentovaným obráncem Calem Makarem se řadí mezi hlavní ligové favority. Za slabinu je mu často přisuzován jen post brankáře. Pavel Francouz a Philipp Grubauer však mají kvality přesvědčit pochybovače o jejich omylu. Pokud se jim to podaří, budou Avalanche mířit na ty nejvyšší příčky.

2. Vegas - Ve třech sezonách po vstupu do ligy patřili Golden Knights vždy k předním týmům. Účast ve finále Stanley Cupu 2018 a finále Západní konference 2020 je předurčuje k dalšímu pokusu o zisk stříbrného poháru. Co by v Chicagu či New Jersey dali alespoň za jednoho brankáře ze zkušené dvojice Marc-Andre Fleury - Robin Lehner. Velkou posilou navíc bude bývalý kapitán konkurenčních Blues Alex Pietrangelo.

3. St. Louis - Odchod kapitána Pietrangela do Vegas zacelil podpis Toreyho Kruga z Bostonu. Opakovaně operované rameno pro změnu vyřadilo z akce ústřední postavu ofenzivy Vladimira Tarasenka. Danou ztrátu se vedení pokouší eliminovat angažováním Mikea Hoffmana. Styl hry pod vedením kouče Craiga Berubeho neuhne ze svého silového pojetí a hráči jako Ryan O’Reilly či Colton Parayko jej budou opět táhnout na nejvyšší příčky. Rozdílovým faktorem mohou být výkony brankáře Jordana Binningtona, který po své famózní nováčkovské sezoně v uplynulém ročníku zůstal za očekáváním.

4. San Jose - Po ztrátách zraněných opor Erika Karlssona, Logana Couturea a Tomáše Hertla skončili Sharks v uplynulém ročníku až na samém dně Západní konference. Vyprázdněná marodka však ambice týmu ofenzivního beka Brenta Burnse posouvá mnohem výš. Zlepšení se očekává od brankářů, kteří v posledních ročnících San Jose nedokázali podržet. Příležitost znova nakopnout kariéru dostane zkušený Devan Dubnyk. Vstup do zkrácené základní části Sharks absolvují dlouhou sérií venkovních startů, která určí, jakým směrem se jejich sezona bude ubírat.

5. Minnesota - Generální manažer Bill Guerin, jenž zahájil proces omlazování kádru odchody zkušených centrů Erica Staala (Buffalo) či Mikko Koiva (Columbus), bude pro úspěch nutně potřebovat stejně kvalitní výkony jako v uplynulé sezoně od Kevina Fialy. Méně známý švýcarský útočník dokázal z posledních 56 startů vyprodukovat parádních 53 bodů, a produktivitou se tak zařadil mezi absolutní ligovou špičku. Post jednoho z nejlepších útočníků mimo NHL se bude snažit potvrdit posila z KHL Kirill Kaprizov. Do play off se bude snažit tým dotlačit i nová brankářská jednička Cam Talbot.

6. Arizona - Sázka na posilu pro play off Taylora Halla nevyšla. Coyotes se rozloučili s řadou voleb na draftu a kanadský střelec po vypadnutí z prvního kola vyřazovacích bojů (1:4 s Coloradem) v rámci trhu volných hráčů zamířil do Buffala. Naopak v kádru stále figurují vyrovnaní brankáři Darcy Kuemper s Antti Raantou a v obraně bude hrát hlavní roli produktivní Švéd Oliver Ekman-Larsson. V útoku se premiéry dočká talentovaný Kanaďan Barrett Hayton, na první zkušenosti z play off si však zřejmě ještě bude muset počkat.

7. Anaheim - Tým už se v minulosti rozloučil s Corey Perrym a po této sezoně skončí smlouva i kapitánovi Ryanu Getzlafovi. Generální manažer Bob Murray postupně rozšiřuje základnu talentovaných mladíků a stejnou prioritu budou mít i na nadcházejícím draftu. Jakou mohou mít Ducks budoucnost, naznačil svými výkony produktivní útočník Trevor Zegras, jenž dominoval za vítězné USA na nedávném šampionátu do dvaceti let. V nadcházející sezoně se od Anaheimu příliš nedá očekávat.

8. Los Angeles - Zkušení borci z řad vítězů Stanley Cupu z ročníků 2012 a 2014 (Anže Kopitar, Dustin Brown, Jeff Carter, Drew Doughty, Jonathan Quick) budou plnit role mentorů pro nové talenty v sestavě Kings jako Quinton Byfield, Artur Kalijev či Alex Turcotte. Účast v play off od týmu, který prochází přestavbou kádru, by byla obrovským překvapením.