Úchvatný Panarin. A Jágrův rekord z New York Rangers je v ohrožení

Rangers mají bohatou historii, ovšem aktuální forma velké letní posily budí v New Yorku nadšení.

Tak jen pár faktů: Rangers v novém ročníku nevyhráli jediné utkání, aniž by se na něm nějakým způsobem nepodílel Panarin. Během jedenácti vítězství si pokaždé připsal minimálně bod.

Pokud by udržel současný trend, dostane se na konci sezony na 112 bodů, což by byl druhý nejlepší výsledek po Jágrovi. Zároveň by šlo o třetí nejproduktivnější počin podle průměrů bodů na zápas - opět za Jágrem a Jeanem Ratellem, jenž v sezoně 1971/72 nasbíral 109 bodů, ač kvůli zlomenému zápěstí odehrál jen 63 zápasů.

„Myslel jsem si, že bude skvělý, ale je ještě lepší, než jsem předvídal,“ řekl kouč David Quinn pro deník New York Post. „A to nejen kvůli tomu, co předvádí na ledě. Už dřív jsem mluvil o tom, co jeho příchod dal týmu. Jde o jeho osobnost a to, jak moc má rád hokej. Je to vzor pro naše mladé hráče.“

To jsou hodně pozitivní slova, i ona rozptylují debaty, zda bylo uvážené rozhodnutí nabídnout Panarinovi luxusní sedmiletý kontrakt na 81,5 milionu dolarů. Taková hromada peněz logicky přináší obrovská očekávání.

Po necelé třetině základní části se zdá, že je osmadvacetiletý forvard opravdu lídrem. Není sporu o tom, že má famózní formu. Však také za posledních jedenáct utkání devětkrát nasbíral víc než jeden bod.

Poslední tři duely? Proti Montrealu dal gól, na další nahrál a Rangers zvítězili 6:5. S Minnesotou zaznamenal tři asistence včetně té v prodloužení, jež rozhodla o vítězství 3:2. A naposledy nahrával na dva góly proti Carolině - New York opět zvítězil těsně 3:2.

Jsou to důležité body, které drží slavný celek v tabulce na dostřel pozicím zaručujícím postup do play off. Rangers jsou aktuálně ve Východní konferenci dvanáctí s tříbodovou ztrátou na osmý Montreal, ovšem mají odehráno o dva zápasy méně. Po nich může být všechno jinak.

Zmiňovaná šňůra multibodových zápasů je v NHL mimořádná, dlouho na ni nikdo nedosáhl. Naposledy se podobně blýskl Pavel Bure v sezoně 2001/02, kdy si připsal víc než jeden bod v osmi z deseti duelů za sebou.

Panarin logicky vládne všem klubovým statistikám. Je nejlepším střelcem Rangers (dal 12 gólů), nahrávačem (připsal si 20 asistencí) a logicky vede s 32 body celkovou produktivitu. A jen pro dokreslení: šikovný útočník byl na ledě při 43 gólech z celkových 74, které New York v této sezoně vsítil.

„Je neskutečný,“ říká jeho parťák Tony DeAngelo. „Myslím, že každému imponují jeho schopnosti a způsob, jakým hraje. Jak útočí i jak brání. Člověk si někdy myslí, že myslí jenom na ofenzivu, ale často ho vidím, jak se poctivě vrací. Třeba při přečíslení nás několikrát zachránil. Jsme šťastní, že ho tu můžeme mít.“